【永豐期貨】台指選擇權盤前－貿易戰開打全球股市慌 台股跳空失守月、季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 257 點至 10733 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 90.33 點，電子期逆價差擴至 - 3.93 點，金融期逆價差擴至 - 7.26 點。現貨部分，三大法人賣超 104.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2132 口至 6442 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 152 口至 45385 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1946 口至 11454 口。

週四晚間川普簽署總統備忘錄，宣布將對總值高達 600 億美元的中國進口產品開徵關稅，中美貿易戰一觸即發，引發美股四大指數大跌，跌幅普遍超過 2.5%，波及亞洲股市全面跳空開低，加權指數開低走低失守月、季線，半年線出現低接買盤收斂跌幅，但十點過後美股電子盤跳水，日港陸台股再度出現賣壓，終場加權指數下跌 182.51 點至 10823.33 點，成交量能 1461.32 億，較前一日縮減 36.69 億。整體來看，台股上週二來維持一週多的高檔狹幅盤整，週五跳空下殺使技術面呈島狀反轉，上方形成套牢壓力區，短線行情較不利多方。國際情勢方面，中國今日對貿易戰回敬的 30 億美元規模相對較小，或可解讀中方無意擴大衝突，未來貿易衝突若能緩和成和平談判，則有利國際股市止跌回穩，否則仍有繼續動盪可能。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 降至 1.21，連四天下降，反應籌碼面偏多架構持續降溫。買權平均隱含波動率由 12.49% 升至 15.03%，賣權平均隱含波動率由 17.03% 升至 21.34%，買賣權皆升，而 VIX 指數也上升至 20.98 創 3 月 5 日以來新高，市場避險情緒升高。

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