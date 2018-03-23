【華冠投顧】03/23（五）大人嚇到皮皮剉，小孩持續強強滾

◆盤勢分析

從昨天盤中中美貿易戰利空開始發酵，這幾天幸運星老師特別提醒大家，近期頻頻出現開高走低震盪加大的現象，須留意殺盤。昨晚川普針對大陸簽署備忘錄加以貿易制裁，規模達 500-600 億美元，美股四大指數通通大跌，道瓊大跌 724 點。台股開跳空跌破月線、季線，勉強守住半年線。

今天台股相對亞股抗跌，權值股幾乎全軍覆沒，3008 大立光又破底，2881 富邦金、2891 中信金、2882 國泰金、2408 南亞科、2357 華碩、2382 廣達、2330 台積電、2317 鴻海、2454 聯發科跌幅也不輕，大人嚇到皮皮銼的感覺，本週週 K 收黑。

※強弱勢族群

OTC 盤中買盤較權值股強很多，小孩持續強強滾！大盤跌 1,293 家，上漲家數僅 229 家，卻有 23 檔漲停板！如 6533 晶心科、5281 大峽 - KY、9912 偉聯、3128 昇銳、3652 精聯、1781 合世。

弱勢股如 2014 中鴻、9935 慶豐富、6120 達運、1515 力山、6215 和椿、1262 綠悅 - KY、6290 良維…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友週末愉快，下周操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

