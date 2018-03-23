中國工商界強烈反對美方擬對華采取的貿易投資保護主義措施

新華社3月23日消息，中國國際商會23日發表聲明，代表中國工商界對美國政府擬采取的保護主義措施表示堅決反對。

美國時間3月22日，美總統特朗普簽署備忘錄，基于美貿易代表辦公室公布的對華301調查報告，指令有關部門對華采取限制措施，包括將對從中國進口的商品大規模征收關稅，并限制中國企業對美投資并購。

中國國際商會在當日發表的聲明中表示，美國貿易代表辦公室公布的301調查結果嚴重缺乏事實基礎和證據支撐。中國國際商會代表中國工商界參加了此次調查，先後提交近1000頁的抗辯材料，證明相關指控不能成立。

聲明稱，中美企業之間的技術轉讓系由企業平等協商、自主決定、有償交易，不存在政府強制和幹預。中國企業到美國開展投資和收購，是全球經濟一體化大背景下的企業自主選擇，遵循商業考慮和市場化原則，相關交易遵守美國法律，并為美國創造了大量就業崗位。在美國公衆向美國政府提交的數十份評論意見中，也沒有任何實質性證據支持所謂的“強制技術轉讓”等指控，絕大多數的評論意見認為中國的知識産權保護狀況已得到顯著改善。

“根據世貿組織規則，美方既無權就中美之間的有關經貿分歧作出單邊認定，更無權采取加征關稅等單邊措施對中國進行制裁。中國國際商會敦促美方承擔大國責任，以實際行動尊重多邊規則和國際法治。”聲明說，美國政府的保護主義措施及由此可能引發的“貿易戰”將給中美兩國工商界、消費者和勞工造成難以估量的損失，導緻兩敗俱傷的結果，并將波及其他國家。

中國國際商會認為，從美國公衆提交的301調查評論意見來看，絕大多數的利害關系方均認為相關分歧應當通過對話和協商予以解決。近日，美國數十家商協會再次敦促政府不要對華采取加征關稅等措施。美方擬采取的單邊措施與其國内主流民意背道而馳。

中國國際商會表示，完全支持中國政府已表明將采取必要措施、堅決捍衛自身合法權益的立場，強烈呼籲美國政府與中國政府一道，以建設性的方式解決分歧，避免“貿易戰”的爆發，營造具有确定性的、法治化的國際營商環境，維護中美工商界的共同利益。

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