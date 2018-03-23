哈特趨勢／髒髒包是什麼包？IG瘋曬髒征服巧克力控

愛吃麵包、甜食的民眾，最近一定都有注意一款超級夯的最新甜點「髒髒包」，這個包不僅席捲日本、韓國網紅，成為 IG 最火熱的打卡新甜點，也一路紅到台灣來，吸引許多女星、網美爭相打卡「曬髒」，嗅到這股商機，不少業者手腳快速，研發出專屬自己的烘焙麵包，推出限量的髒髒包，試賣第一天就就賣出 500 個，全面征服巧克力愛好者。

說到最近當紅的甜點，絕對是「髒髒包」，但到底是怎麼個髒法？又是個什麼樣的包呢？其實說穿了就是款巧克力麵包，因為麵包體灑上了大量的巧克力粉，或是加了大量的巧克力醬，吃了之後手、臉都會沾到弄髒，所以被戲稱為「髒髒包」，最早把它操作成熱門甜點的是韓國連鎖咖啡店，在日本、韓國掀起一波 IG 打卡熱潮，2017 年底也在中國大陸隨之暴紅，許多明星、網美都自拍吃髒髒包的畫面。

現在這股風潮也吹到台灣，不少業者腦筋動得快，研發出專屬自己的「髒髒包」，並採限量販售的方式，再度引來人潮，讓巧克力控們爭相排隊購買。85 度 C 在全台 60 家麵包坊推出髒髒包，他們一共研發 3 種不同口味的「髒髒包」，每天限量只有 5,400 個讓消費者開搶。

量販店愛買也看中這一波烘焙商機，立刻研發出季節限定「髒髒包」，板橋南雅店試賣第一天就賣出 500 個，帶動烘焙類業者成長 3 成，也吸引不少 25 歲到 35 歲的年輕人搶買，還有不少媽媽帶著小朋友來嘗鮮。

愛買表示，因為「髒髒包」還來不及印製到 DM 上，因此選擇在網路上推播，消費者詢問度更暴增 5 倍，因此決定自 3 月 24 日起在全台 16 間分店都開賣，並陸續開發白巧克力、草莓巧克力多種口味，要全面征服巧克力愛好者。



▲樂天市場推薦髒髒泡芙。（圖／樂天提供）

不僅實體通路瘋「髒髒包」，根據樂天市場觀察發現，不少消費者想趕上這股曬髒風潮，3 月站上「髒髒包」的關鍵字搜尋量就增長 4 倍，也因此他們有別於實體通路的麵包，特別推薦髒髒泡芙，一口咬下可以吃到豐富核桃碎粒及濃郁的巧克力醬，外層的巧克力粉讓泡芙滋味更上層樓，讓人一吃就上癮。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』