羅尤美：聯準會溫和升息 有利風險性資產

聯準會宣布升息一碼至 1.50%~1.75% 區間，符合預期，央行官員維持 2018 年共升息三碼的預測不變，但利率點陣圖分布較去年 12 月會議上移，未來兩年升息路徑趨陡。富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，因聯準會鷹派程度低於市場預期，壓抑公債殖利率及美元指數走低，新興市場貨幣順勢升值，而美股走勢震盪，收盤小跌作收。

羅尤美指出，依據聯準會利率點陣圖顯示，明、後兩年升息速度可能略為加快，但幅度仍屬溫和，揣測聯準會一年要升息幾次其實並無太大意義，因為聯準會的利率決策將依據當時的經濟數據進行調整，重點應放在美國強健的經濟基本面，伴隨溫和上揚的通膨及利率環境，並不會改變景氣及市場方向，看好美國企業稅制改革的潛力可望帶動企業匯回海外獲利及鼓勵企業增加國內投資，支持更高的經濟和獲利增長。

此外，本次會議是聯準會新任主席鮑爾上任以來主持的首場利率會議，因此許多觀察人士急於了解鮑爾的方法或溝通方式是否與過往有所不同，不過觀察鮑爾的評論雖較前任主席葉倫簡潔，但溝通方式並無太大不同，顯示聯準會政策的延續性與一貫性。鮑爾主席於會後記者會表示，進一步漸進升息是實現聯準會目標的最佳方式，聯準會維持溫和漸進升息的步調，有利風險性資產表現。

羅尤美表示，儘管川普政府的貿易保護政策仍將不定期干擾投資信心，若引發全面貿易戰爭確實將使全球經濟成長前景受到威脅，但評估川普政府主要是希望透過貿易談判爭取中國等國家加速開放市場，基本情境預期並不至於引發全面貿易戰。

羅尤美建議，後續留意與智慧財產權相關 301 條款調查報告，消息面仍可能造成股市波動，建議現階段操作應穩中求進，以高息資產為核心，首選新興國家當地貨幣債券型基金、美國及亞洲平衡型基金，以及有放空美國公債的全球債券型基金，股票市場留意震盪加碼機會，美元休息有利新興市場表現轉強，看好金磚四國等新興市場股票型基金，掌握商品、科技、人口紅利等成長題材。