【富蘭克林華美】美中貿易戰未明朗 台股情緒受影響

受美國貿易戰議題影響，加權指數周五開盤跳空下挫，跌落 11,000 點整理平台，終場下跌 182 點收 10,823 點，回測半年線支撐。

美國正式宣布對中國進行貿易制裁，主要內容包括對價值至少 500 億美元的中國進口品加徵 25% 關稅，並對中國在美投資予以限制，部分爭端提交 WTO 制裁。目前中國態度先軟後硬，早先官方還表示中美雙方經濟對話並未中斷且合作交流管道將更進一步，但中國商務部最新發表，若美方確實對中國啟動貿易懲罰，不排除有反制動作。

富蘭克林華美投信表示，預期關稅目標產品及赴美投資限制將聚焦在? 中國製造 2025?，包含電信設備、自動化機械等，可能是美方打壓產業。而美方貿易制裁須經過一系列步驟，首先要等美國貿易代表處花費 15 天提交具體加稅產品名單，隨後產品名單將有 30 天的公示及徵求意見稿，美國貿易代表處才能結合公眾意見做出決定。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，貿易制裁消息衝擊美股，23 日擴及亞股，台股遭受波及下跌，惟目前美國貿易署未公布內容清單，市場也僅能就中國出口美國現況進行猜測。初步認為，對於半成品出口中國的部分台廠或造成損害，近期盤面主流的電子零組件可能在影響範圍，因此盤勢反應此投資情緒，但實際情況必須等待相關資訊更加確認才會明朗。

市場擔憂貿易制裁對象可能包含供應鏈遍布全球的產品，若規模擴大恐影響全球。富蘭克林華美投信認為，目前制裁全面擴散的可能性不高，川普政府應是希望透過這樣的方式取得談判空間，因此取而代之的是未來一個月左右的不確定性，在這樣的氛圍下台股難免受到影響，不過預估制裁狀況不至於失控形成全輸局面。

盤面部分，被動元件、矽晶圓、Dram 等主流題材趨勢未變。近期股價大漲的被動元件，指標大廠宣布自四月起調漲全系列 MLCC 價格，平均漲幅在 40% 至 50% 之間，且日廠持續縮減產能，轉向生產高階產品下，轉單效應亦是題材動能。考量大量使用 MLCC 的電動車獲各國政策支持、智慧型手機需求元件數只增不減，認為供應吃緊將延續。台股在獲利基本面支撐下，可觀察指數近期守穩關鍵點位情況，會是較適宜的布局策略。

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