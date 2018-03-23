回想1997年… 市場人士：別想狙擊香港聯匯制 它底子雄厚

美國聯準會 (Fed) 宣布升息 0.25%，但港元拆款利率繼續低企，港美息差進一步擴闊，港匯弱勢加劇，昨 (22) 日一度低見 7.8476，進一步逼近弱方兌換保證，創 33 年新低，亦創 2005 年設立雙向匯兌保證以來的新低。

在美國宣布升息後，金管局亦將貼現窗基本利率提高 0.25% 至 2%。不過，香港銀行同業拆款利率 (H) 仍然處於低水平，隔夜拆款利率昨日仍持續低至接近零水平，報 0.05679%；1 個月拆款利率報 0.81286%。銀行資金仍然寬鬆，滙豐、渣打香港、恒生及中銀等大型銀行都宣布維持 P 及儲蓄存款利率不變。

香港銀行同業拆款利率仍處於低水平。 (圖：香港財資市場公會)

港息低於美息，資金繼續流出港元。港匯早段跌至 7.8469 後一度靠穩，午後再轉弱曾低見 7.8476，距離 7.85 弱方兌換保證水平不足 30 點子，續創 2005 年設立雙向匯兌保證以來的新低。截至昨晚 9 時，港匯報 7.8468，較前日跌 11 點子。

美元兌港元走勢"> 美元兌港元走勢

金管局總裁陳德霖已信心喊話，保證港匯不會弱過 7.85 水平，若觸及弱方兌換保證水平會買港元、賣美元，這會令到銀行總結餘及貨幣基礎萎縮，推動 Hibor 走高，並可能拉近其與美國 Libor 的差距，直到做空港元不再有利可圖。

這會導致聯匯受到攻擊嗎？據彭博引述市場人士分析，不會。投資者在 1997 年亞洲金融危機中吸取到的教訓是，不要與金管局對抗。當年，金管局為了捍護聯匯制而買入當地股票，並允許隔夜 Hibor 飆升至 280%。香港目前擁有創紀錄的 4435 億美元外匯存底，是其貨幣基礎的 2 倍。

同時，港元的隱含波動率和遠期點都表現平淡，而 2016 年人民幣貶值加劇香港資本外流憂慮時，這兩者都大幅上升。資料顯示，2004 至 2005 年是金管局最近一次以買港元來捍護聯匯制，購買規模在每日 1.48 億港元到 45 億港元之間。

那麼，這會結束香港的超低利率時代嗎？分析指出，Hibor 可能出現些許波動，但香港銀行間流動性總結餘仍有 1800 億元 (約 230 億美元) 左右，大約是危機前水平的 100 倍。美銀美林認為，金管局可能不得不回籠 800 億元，這可能出現在港匯觸及 7.85 水平後的 1-2 個月內，然後香港利率就會開始以更可持續的方式與美國利率靠攏。

香港《文匯報》援引美銀美林分析，金管局於 2005 年 5 月推出雙向兌換保證安排後，當最優惠利率與 1 個月拆款利率的利差平均達 318 個基點時，最優惠利率便會上調。這反映出 1 個月拆款利率需要維持在大約 1.7%，最優惠利率才會上升。

美銀美林預測，香港 3 個月拆款利率將於今年底前升至 1.6%。而該行基本預測，銀行將於 2018 年第 4 季至 2019 年第 1 季上調最優惠利率，這亦是自環球金融危機以來香港首次上調最優惠利率。

高盛經濟學家鄧敏強認為，鑒於銀行體系規模已大大上升，總結餘可能保持遠超危機前的水平。他預計 Hibor 將向 Libor 靠攏，而略低於 Libor。根據彭博調查得到的分析師預估中值，3 個月期 Hibor 到年底將達到 1.75%，昨日報 1.11%。