港匯跌至33年新低 港美息差近10年最闊 情况似2004年

港匯持續走弱，昨 (6) 日再跌至 7.8338 的 33 年新低，跟聯匯弱方兌換保證 7.85 愈來愈近，引發市場關注金管局會否效法去年下半年兩度增發外匯基金票據(EFB)，令港匯回升。分析認為，市場目前未到要馬上增發 EFB 的程度，並預料香港將於年中跟隨美國升息 1 次。

美元兌港元走勢

港匯偏弱，1 個月港美同業拆款利率息差由去年底的 0.37%，急升至昨天的 1%，為近 10 年來最闊。彭博昨 (6) 日報導指，現時情况猶如 2004 年港美息差持續拉闊，當時息差最高達 2%，金管局其後多次買入港元，並首次增發 EFB，令當時的港銀同業拆款利率 (Hibor) 半年內由低於 1% 升至 4%，亦觸發港銀追加利息。

現時情况猶如 2004 年港美息差持續拉闊，當時息差最高達 2%。 (圖：香港明報)

美銀美林策略師 Ronald Man 預期，金管局或於港匯觸及 7.85 前增發 EFB，但前提是市場需求必須強勁。他表示，發行外匯基金票據或促使港匯短暫回升，惟近 3 個月外匯基金票據的投標結果顯示，市場需求並不強烈，未到要馬上增發的程度。

香港《明報》引述上海商業銀行研究部主管林俊泓稱，美元拆款利率抽升主要受美國財政部短期融資需求影響，但目前需求已見滿足，料美元同業拆款利率與聯邦基金利率的差距將於 3 月升息後收窄。春季港元需求冷卻的季節性影響已大致浮現，港元或在觸及 7.85 前站穩並轉強。

恒生 (0011-HK) 私人銀行及信託服務主管陸庭龍則表示，美國 2 年來已升息 5 次，今年亦預計再升息 4 次，但香港未跟隨，港美息差持續拉闊的情况不正常。即使過往金管局曾在類似誘因下發 EFB，但目前未見銀行有大規模資金外流，故難以估計當局會否出手。惟他預料今年中美國升息 2 次後，香港或會跟隨升息。

1 個月港美同業拆款利率息差由去年底的 0.37%，急升至昨天的 1%，為近 10 年來最闊。 (圖：香港財資市場公會)

金管局副總裁李達志昨回應指，根據聯匯機制的設計，近日港匯表現已在預期內，並無持別情況；指出自 2008 年金融海嘯以來，流入香港的資金多達約 1 兆元，即使資金流走，大家亦不用擔心，金管局絕對有能力承接市場的港元賣盤，惟目前港匯未有觸及 7.85 弱方兌換保證水平，金管局毋須接盤，暫時亦未見有資金淨流出港元。

他指出，雖然港匯一方面受到港美息差的不利影響，但另方面亦有支撐，因續有投資者投資港元資產或參與香港金融活動而對港元有需求。金管局正密切注視市場情況，現時市場仍有序正常運作。

《星島日報》援引滙豐亞太區副主席兼行政總裁王冬勝昨在北京表示，香港銀行體系資金充裕，不認為港滙走弱與走資有關，難以預測金管局會否再增發外匯基金票據。