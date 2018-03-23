【統一證券】盤前分析－貿易戰提前開打，指數承壓保守因應



◆盤勢分析

昨日因中美貿易戰火藥味增加，使台股早盤衝高後大幅震盪拉回，在今日凌晨中美貿易戰正式宣告開打之下，新興市場短期易有資金回撤風險，台股震盪幅度恐將加劇。對台股行情觀察，分析如下：

第一、美國政府宣布計畫隊至少涵蓋 500 億美元的中國進口商品課徵 25% 的關稅，包括航空產品、現代鐵路、新能源汽車、高科技產品等，共計 1300 項類別，美國貿易代表處將在 15 天內公布針對的商品清單；此消息宣布後，晚間美國三大指數全線重挫，道瓊指數大跌 724 點；在川普政府實施保護主義之態度強硬下，中方預計也將推出一連串反制措施，原先中美各自穩健的經濟成長進程恐因此產生變數，對於美股而言不容樂觀看待。

第二、中國商務部針對美國的 301 調查公開回應指出，將採取所有必要措施以捍衛自身權益，且公告裁定延續徵收美、日、歐盟進口相紙的反傾銷稅，並針對美日進口的苯二酚複審反傾銷稅案；在中美意欲互相作貿易反制行動下，陸股近期走勢恐將趨於保守。

第三、技術面觀察。台股昨日雖開高走低，但震盪仍未脫箱型整理區間，中期均線延續上揚；但因為中美貿易戰正式宣告開打，外資法人恐將採取觀望態度，甚至賣超，將為台股不確定因素。

第四、昨日盤面觀察。被動元件族群持續價量齊揚態勢，龍頭廠國巨突破 500 元關卡再創新高，族群類股包括華新科、信昌電、日電貿、九豪等也連袂走強。矽晶圓族群仍受今年供需缺口題材加持，環球晶、嘉晶、合晶等均較大盤抗跌；醫材廠百略公告被外資大摩旗下滿得投資以 84.74 元全資收購，溢價約 17.8%，使股價開盤漲停鎖死。

