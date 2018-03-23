【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆指標股虎頭蛇尾，台股由紅翻黑

台塑化錯帳回補，股價漲停，大立光盤中最大漲幅達 3%，台股早盤大漲超過百點，盤中賣壓增強，台積電、大立光等大型權值股翻黑，加權指數壓回平盤下，收盤小跌 5 點。終場台指期下跌 14 點 (-0.13%)，逆價差 16.84 點，電子期下跌 2.1 點 (-0.45%)，逆價差 1.12 點，金融期上漲 3.8 點 (+0.31%)，逆價差 2.61 點，非金電期上漲 19 點 (+0.15%)，逆價差 8.17 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 243 口，淨空單部位 5876 口；投信淨空單增加 821 口，淨空單部位 31087 口；外資淨多單增加 1107 口，淨多單部位 45537 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收上影線黑 K 棒，中長期均線上升，籌碼面部分，單日成交量能達 1476 億元，外資上市現貨買超金額約 32.62 億元，期貨未平倉淨多單 45537 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.51 變動到 1.38，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權下移到 10,000 點，外資選擇權淨空單部位 22,311 口。

