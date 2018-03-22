【華冠投顧】丞唐講股：中美貿易戰 台股中長線局勢？ -何丞唐 分析師

台股今早盤因台塑化及被動元件等族群帶動之下，使得加權指數一度上漲逾百點，但因投資市場擔心中美貿易戰，並且亞股當中，恆生及上證指數見下跌，大盤受影響開高走低並且翻黑，所幸跌幅未全面擴大，終場加權指數收在 11005 點，下跌 5 點，成交量能為 1476 億元。

盤面上，權值股包括 2330 台積電、3008 大立光、2353 宏碁、2409 友達、3481 群創、2344 華邦電、2311 日月光等呈現翻黑收低，其餘金融及傳產權值，呈現漲跌互見；2317 鴻海、2301 光寶科、2382 廣達、2881 富邦金、2882 國泰金等收紅。

稍早根據美國財經媒體 CNBC 報導，川普將於美國時間 22 日宣布他對於美國貿易代表署（USTR）「301 調查」所決定採取的行動，市場預期其中可能對中國大陸進口商品課徵關稅，但預計不會限制中國大陸的投資以及學生簽證。美中貿易戰對於股市後續的影響程度，也為投資人所關注。但就基本面而言，台股第二季受惠全球景氣穩健成長持續看好，在消息干擾消除之後，大盤仍可偏多操作。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

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