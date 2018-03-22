【華冠投顧】大盤開高走低 大億金茂獲利落袋

藍慶賜 分析師

今日台股受美國升息及川普的對中國政策所影響，大盤開高走低小跌 5 點，收在 11005 點雖然多方力守 1 萬 1 千點，但技術面跌破 10 日線支撐，整理時間會延長。櫃買今天盤中再創新高，走勢亦是開高走低收最低，留下一根長黑 K，櫃買創高後回檔進入整理周期。股票市場瞬息萬變，惟有選股策略不變，有正確的選股方法，就有獲利的能力。

今天被動元件再傳漲價，開盤就激勵全族群大漲，但卻是開高走低虎頭蛇尾 的走勢。近期生技醫療股表現亮麗，每天都有 4-5 檔股票漲停板，今天成交量超過千張的有 (4144) 康聯 KY、(8049)商之器兩檔。上市櫃生技醫療股超過百檔之多，走勢並不是齊漲齊跌，而是族群內輪漲輪動，只有抓住個股的脈動才能從中獲利。

昨天佈局的 (8107) 大億金茂，公告今年配息 7 元殖利率達 14%，短線操作就是趁利多上漲時實現獲利落袋。今天台股走勢開高走低收在相對低點，很多個股也是開高走低的走勢，K 線型態遭到破壞，選股需謹慎，此時惟有挑選多頭型態且低基期的標的，降低操作風險增加獲利機會。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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