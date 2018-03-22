【日盛投顧】指數創高後拉回，暫失五日與十日線

◆盤勢分析

1.Fed 升息一碼符合市場預期，周四晨間亞洲股市普遍上漲，台股早盤開走高，盤中最高上漲至 11,120 點，再創波段新高。隨後因盤面沒強勢大型類股領軍、部分的小型電子股獲利了結的賣壓湧現，加上陸港股快速下殺，台股跟隨之震盪下跌翻黑，終場指數小跌 5.23 點，跌幅 0.05%，收在 11,005.8 點，連續失守五日與十日線，成交金額擴增至 1,476.71 億元。OTC 指數盤中創下今年新高 156.4 點，收盤下跌 0.87%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔震盪，月、季線仍維持上揚趨勢。

(2) 量能：周四成交量大於五日均量，主要為部分個股獲利了結賣壓出籠。

(3) 技術指標：9 日 KD 呈現死亡交叉，且周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 16.12 億元；外資 + 32.62 億元、投信 + 1.18 億元、自營 - 49.93 億元。

權值普遍走弱，被動元件、生技股逆勢走揚

1. 電子類股

(1) 被動元件：

報載旺季來臨，被動元件漲勢確立，2327 國巨宣布 4 月 1 日起調漲全系列 MLCC 價格，漲幅約在 40~50%，高於 2 月的 10~20%，激勵股價再創波段新高；帶動 2492 華新科盤中一度漲停，3026 禾伸堂續創波段。

(2) 顯示卡：

受惠於挖礦與電競相關需求持續增溫，6150 撼訊前兩個月 EPS6.48 元，1Q18 的展望佳，周四股價重啟攻勢，收盤上漲 3.36%；一線的主機板廠商 2377 微星股價也連袂上揚。

(3) 太陽能：

近期太陽能模組公司獲利普遍不佳，且近期報價持續走弱，但市場預期 6244 茂迪、3452 益通有機會落後補漲，股價逆勢走高。

2. 非電子類股

(1) 塑化：

6505 台塑化周三錯帳殺尾盤，周四回補買盤湧進開盤跳空漲停。

(2) 生技醫材：

醫材大廠 4103 百略公告將被外資大摩旗下的滿德投資以每股 84.74 元全資收購，周四股價高掛漲停。此外，4123 晟德因轉投資北京加斯科，規劃明年將至港交所掛牌，盤中股價一度上揚超過 8%。