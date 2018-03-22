京華城要賣了？容積率、商場動線爭議話題不斷

市場傳出威京集團關係事業京華城，傳出上個月召開股東會，通過處分資產提案，並授權董事長處理。近年京華城營運雖打平，但折舊再加上還有銀行貸款的利息，因此仍處於赤字狀態，而股東會通過處分資產，市場預估標售價格將在 400 億元至 500 億元之間。

京華城 2001 年 11 月正式開幕，由威京集團創辦人沈慶京投入 120 億元打造，為當時全台最大的購物中心，也曾是亞洲最大的球體商場建築，中工、中石化等威京集團關係企業持股約 7 成。不過之前因為商場動線規畫不佳，位置較其他百貨距離捷運站較遠，因此營業狀況不佳。近年來京華城力求生存，引進許多親子遊樂品牌，也成為家庭客群周末假日常去的地方。

但由於年年虧損，之前曾傳出威京集團找上微風集團委託經營，甚至要打掉重建蓋豪宅，但都遭到否認，表示京華城以鋼骨打造造價不斐，僅使用 10 年還很新「怎麼可能打掉重蓋？」並說京華城是進行改裝而非重建。

另外京華城容積率問題也一直躍上版面，京華城認為容積率有 560%，但郝市府時期只肯給 392%，爭議長達 7 年。但台北市都市計畫委員會去（2017）年 12 月 21 日召開委員會議，決議依監察院糾正與審核意見，容積率釐正為 560%，並刪除分區開發規定，外界估算，京華城獲得容積率 560%，市值增加至少近百億元。

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