鮑威爾「偏鴿」 日元走高 亞太股市低開高走

摘要：聯準會如預期升息但並未展現外界期待的鷹派，一度引發美股短暫集體走高，美元大幅下滑。在亞太市場，早盤日元快速走高，美元 / 日元跌 0.36% 至 105.67；日本股市小幅低開後持續上揚。

聯準會如預期升息，但總體行動並不像大多數人期待的那樣鷹派，一度導致美股集體上揚，美元大幅下挫。在亞太市場，早盤日元快速走高，股市大多低開。

截至目前美元指數下跌 0.24%，報 89.49；美元 / 日元下跌 0.36%，報 105.67；日經 225 指數開盤下跌 0.13%，當前轉為上漲 0.23%；澳洲普通股指開盤後快速走低，一度下跌 0.63%，但隨後 V 型反彈，當前跌幅縮窄至 0.08%。

北京時間今日凌晨 2:00，聯準會 FOMC 會議宣布升息 25 個基點，聯邦基金利率上調至 1.5%-1.75%，符合市場預期。

總體來看，聯準會表態還是頗為鷹派，比如上調了今明兩年經濟增長預期、上調了未來兩年核心 PEC 通膨預期，還小幅上修了未來兩年的升息次數，下調了未來三年的失業率預期。

但聯準會公布的利率預測中值「點陣圖」顯示，聯準會官員預計，今年升息三次而非四次。從市場表現來看，也無法反映出這是一次鷹派的會議。

安聯投資管理公司（Allianz Investment Management）分析師 Charlie Ripley 稱，總體來看，和大多數市場參與者此前的預期相比，聯準會這次會議略有些偏鴿派。他認為：

升息是肯定的了，但是 2018 年點陣圖卻並未往上走，這個結果讓那些在尋找鷹派信號的人未能如願。

除了點陣圖以外，聯準會本次釋放的鴿派信號在政策聲明以及鮑威爾記者會中都有所體現，也一度引發美股短暫集體走高。

政策聲明的描述更依賴於 1 月以來的最新數據，將新年經濟增速從「穩健」下修至「溫和」，並承認家庭支出和企業固投較去年第四季的「強勁」增長轉為「溫和」。

此外，雖然 2 月美股深跌起因是市場擔心通膨走高，但「基於調查的長期通膨預期幾乎未變」，「經濟前景的風險大體平衡」、「承諾漸進升息」、「貨幣政策依舊寬鬆」等核心語句也沒有修改。

當被問到「失業率是否已低至令通膨起飛」時，鮑威爾表示，失業率從金融危機頂峰的 10% 降至 4.1%，薪資增速卻遜於逾期，說明失業率和通膨之間的聯繫（即聯準會的理論工具菲利普斯曲線）不是很強，未來聯準會的季度經濟預期也會反映出這種變遷。

這所引發的「偏鴿派」解讀導致隔夜市場美股在貨幣政策聲明發布後集體走高，道指一度漲 250 點，標普指數漲近 1%。美元指數跌幅一度擴大至 0.84%，新興市場貨幣大幅走揚。

『新聞來源／華爾街見聞』