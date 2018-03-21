【華冠投顧】《3026禾伸堂》題材發酵續創高 《被動元件》代有強股出 誰將接棒?

◆盤勢分析

先前強調「內資主導的 "年後跳" 戲碼 "至少" 演到 3/21 台指期結算日」，已初步達陣，今天大盤仍守在 3/12 向上缺口 10882～10908 之上，OTC 指數更是強於大盤再創今年新高 155.84，顯然多頭沒變心，業績股依然是內資著墨重心。

「業績股代有才人出」意在表達「好股會輪漲」，具備 "產品漲價" 利基的被動元件族群就是典型的例子，3/1 啟動輪漲節奏後，龍頭廠 2327 國巨及強勢股 3026 禾伸堂都沿著 5 日線推升，今天雙雙再創波段新高，接棒表現的還有通路商 3090 日電貿 + 3.7% 創新高 50.5、MLCC 上游材料廠 6173 信昌電 + 7.4% 創新高 48.4。

目前 2327 國巨晶片電阻 BB 值 (出貨接單比) 已經接近 2，顯然市場供需缺口不小，其他晶片電阻廠接單當然欲小不易，例如 2478 大毅去年營收逐季走高，Q4 毛利率、營益率及稅後 EPS 都創去年單季新高，今年前 2 月累計營收 6.59 億，年增率 20.8%，漲價態勢至少延續到 Q3，今年營運將遠優於去年，股價短期整理後已見增溫。3624 光頡今年以來已 3 度調漲產品報價，毛利率與營益率將隨產品漲價拉升，今天收盤 + 7.78%，站上所有均線。

MLCC 廠 3026 禾伸堂 3 月份股價就是沿著 5 日均線推升，這星期雙重題材 (業績 + 軋空) 持續發威，三天衝高 13%，學員續抱中。看好 MLCC 持續漲價及車用、工控及網通等高階利基型產品出貨拉升，今年營運可望逐季走升，稅後 EPS 挑戰 10 元。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。