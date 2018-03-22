【大慶證券】投顧盤前－FED升息決議符合預期  台股震盪後再攻



◆盤勢分析

美股四大指數昨日大部分震盪收黑，僅費半以小漲作收，主要在於聯準會利率決議仍影響到市場表現，FED 宣布升息，此為 2015 年底以來第六次，所幸 FED 仍預期今年升息三次，並未有超出市場預期的四次，從美國 10 年公債殖利率走勢來看，昨晚一度擴大升幅至 2.93%，然隨後及見到壓回至 2.833%，代表短期市場沒有再大幅升息的預期，由美元走勢來看，在 FED 決議後，美元指數也呈現拉回 0.8% 的走勢，收盤來到 89.71。由於聯準會主席會後聲明表示，經濟繼續擴張，通膨可能會不時地高於 2%，若加息速度太慢會對經濟構成風險，貿易政策變化尚未被看作影響前景的因素，從這些論點來看，言論並未超出市場預期，因此，對於美股來說，短線震盪後仍有再走高機會，科技股仍為多頭焦點。

台股昨日適逢台指結算，加上美國聯準會聲明在即，走勢相對保守，尾盤更在台塑化爆出大量下，使指數漲幅收斂。從技術面來看，指數仍未脫 2/5 跳空缺口 10970~11126 區間，成交量也未見放大，顯示在聯準會宣布會議決議前，市場偏向保守，從籌碼面來看亦可看出端倪，外資雖自 3/16 在現貨市場轉賣為買，但金額普遍不高，昨日更是小幅賣超 6.7 億，觀望意味濃厚，因此短線上只要 3/12 低點 10908 點未遭跌破就無轉弱疑慮，而從台幣走勢來看，仍維持升值態勢，顯示資金動能並未流失，震盪過後仍有再向上挑戰前高的機會。

觀察盤面，包含被動元件、生技、MOSFET、紡織、光學元件等類股皆有表現。被動元件廠光頡宣布調整報價，股價大漲近 8%，激勵國巨、華新科、禾伸堂… 等個股連帶走揚，MOSFET 供不應求價格喊漲，帶動大中、富鼎等表現，生技也在盤面震盪之際成為資金擁簇標的，今年營運展望較佳的如晟德、科妍均攻上漲停。整體來看，不論是受惠產品供不應求、漲價題材或是展望正向，產業正面的族群維持輪動，當中包括矽晶圓、生技、被動元件、顯卡等原主流股都維持輪動，而其他包括記憶體、電動車、網通、IC 設計等族群，待修正過後也有機會再走強。在目前盤面可用之兵仍多下，操作上仍可偏多，只是在盤面仍趨震盪之際，應避免過度追高，以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低類股為主。

