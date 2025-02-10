開門紅！富邦金1月狂賺152億元EPS 1.11元 北富銀改寫單月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 16:42

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富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2025 年 1 月自結財務數據，稅後純益達 152.1 億元，年增 8.1%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.11 元。各子公司營運績效優異，其中，台北富邦銀行 1 月稅後純益創下歷史單月新高紀錄。

富邦人壽 2025 年 1 月稅後純益為 86.8 億元，本月主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。在股市方面，1 月份國內外指數區間盤整，富邦人壽持續關注市場波動情況並伺機實現資本利得。

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債市方面，美國消費與就業動能穩健，核心通膨增速略為放緩，1 月份利率反彈後回落整理，富邦人壽把握利率高檔時機，增加債券部位，並維持適度資金，以利後續市況變化。

匯市方面，聯準會自去年 9 月展開降息循環，避險成本已有顯著改善，惟 1 月聯準會如預期停止降息，且川普上任後政策不確定性上升，1 月以來美元呈現區間震盪，後續將密切關注政策變化對市場影響，動態調整避險部位。

富邦人壽個體 1 月初年度保費 (First Year Premium) 達 143 億元，較去年同期成長 21%，成長動能來自傳統型及投資型商品，總保費 (Total Premium) 達 363 億元，預估皆排名業界第二。富邦人壽持續提升分期繳商品銷售比重，可持續挹注未來續年度保費 (Renewal Year Premium)，1 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 73 億元，較去年同期成長 18%，表現亮眼。1 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 2025 年 1 月稅後純益 38.9 億元，較去年同期成長 11%，創歷年新高。1 月存放款動能穩健，餘額分別較去年同期成長 9% 及 11%，推升利息淨收益較同期成長 11%，財富管理銷售動能持續成長，帶動整體淨手續費收入較同期成長 14%，整體營收突破歷年新高，較同期成長 13%。截至 1 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1093%，維持良好資產品質。

富邦產險 2025 年 1 月稅後純益 7.3 億元，較去年同期成長 33%，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻。在業務表現方面，1 月整體簽單保費 76.3 億元，創下歷年單月新高佳績，年成長 10%，其中工程險因積極參與綠能保險業務，單月簽單保費成長 61% 表現最為亮眼；個人綜合險及新種險業務成長亦優於市場 1%~3%。整體簽單市佔率 25.4%，較去年同期增加 0.3%，續居市場龍頭。