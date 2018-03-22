

◆盤勢分析

1. 聯準會在新任主席鮑威爾領導下的首次貨幣政策會議一如市場預期升息 25 個基點，並重申今年會再升息兩次。臉書漲 0.7%，止住連二日頹勢。創辦人查克柏格發布新聞稿，為臉書不當使用個資坦承犯錯。特斯拉漲 1.9%，股東同意若公司達到經營和市場目標，將付給執行長穆斯克數十億美元計的薪酬方案。週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.26 至 0.18％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：20 日均量下滑，上攻量須大於 20 日均量方能維持偏多力道。

（2）均線：支撐為月線至季線，壓力為 03/13 高點 11,095 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 60，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰波段高，上攻成交量是否大於 20 日均量，半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、生技、高殖利率、金融。

4. 旺季來臨之前，被動元件漲勢確立，2327 國巨將從 4 月 1 日起調漲全系列 MLCC（積層陶瓷電容）價格，據悉平均調漲幅度落在 40～50％，高於 2 月份的 10～20％，等於調漲幅度較 2 月提升 2～2.5 倍。被動元件今年價格趨勢向上確立。

5.1402 遠東新昨（21）日宣布，與泰國 Indorama 及墨西哥 Alpek 攜手，總計投入 11.25 億美元（約新台幣 330 億元），於美國德州聖體市興建廠房，計畫年產 130 萬噸純對苯二甲酸（PTA）及 110 萬噸聚酯（PET）。美國製造將成製造業必須面對的課題。

6.4103 百略醫學昨（21）日公告將被摩根士丹利旗下滿得投資以每股 84.74 元全資收購，總交易金額約 93 億元，預計 9 月完成終止下櫃，開啟國內醫材廠被外資收購首例。創立 37 年來從未虧損過的百略，是生技業高獲利股的模範生，近 6 年來每年獲利都大賺半個股本，配息也都有 4 元水準，該公司的體溫計、血壓計市佔率更是躍居全球前三大，因此，以百略 21 日停牌前的收盤價 71.9 元計算，溢價僅 17.85％，而被市場認為「估值偏低」！此舉對產業長期的發展很不利。

7. 宏碁（2353）昨（21）日召開董事會，通過去（2017）年財報數字，營運動能較前一年度明顯轉強，除毛利率、營業利益率及淨利率皆為近年新高。且在三率三升外，全年稅後每股盈餘（EPS）0.93 元亦為 7 年來高點；董事會並通過擬發放去年度股利每股現金 0.7 元。宏碁已成功浴火重生，長期可觀察其營益率表現。

8. 網通廠智邦（2345）昨（21）日公布去年每股稅後純益 4.68 元，配發每股 4.1354 元現金股利，此外智邦也在臉書主導的開放運算計畫峰會上發表開放式網路架構的 400G 交換器，宣示技術領先意味濃厚，預期最快年底出貨，明年貢獻營收可望發酵。伺服器業務仍為智邦長線主要的成長動力來源。

