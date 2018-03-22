鮑威爾：對川普貿易政策感到擔憂 警告資產價格過高

摘要：鮑威爾 FOMC 首秀稱，逐步升息將繼續支撐經濟狀況，過慢升息將對經濟構成風險。 他表示，關稅政策不會影響目前的貨幣政策前景，但越來越多聯準會官員對貿易政策感到擔憂。此外，在一些領域（股票等），相較於歷史正常值，資產價格處於高位。但他表示，房地產不屬於此範疇。

聯準會主席鮑威爾 FOMC 首秀稱，逐步升息將繼續支撐經濟狀況，過慢升息將對經濟構成風險。 他表示，關稅政策不會影響目前的貨幣政策前景，但越來越多聯準會官員對貿易政策感到擔憂。此外，在一些領域（股票等），相較於歷史正常值，資產價格處於高位。但他表示，房地產不屬於此範疇。

聯準會今日宣布升息 25 個基點，這是鮑威爾任聯準會主席後聯儲的第一項利率政策決定。此次聯儲官員的近幾年利率預期值均高於上次，聯儲上調了今明兩年 GDP 增長預期和明後兩年核心 PEC 通膨預期。

而聯準會公布的利率預測中值「點陣圖」顯示，聯準會官員預計，2018~2020 年升息次數分別為三次、三次、兩次。

聯準會官員們表示，隨著經濟狀況的改變，聯準會將改變預期，他們了解貿易政策及其對經濟前景的影響，而更大範圍的貿易措施可能影響展望。

CNBC 援引白宮高官消息稱，可能就在本周四，川普政府將公布針對中國的一攬子方案，除了對上百億美元總值的中國產品徵稅，還可能對知識產權徵稅、限制中資投資。

針對資產價格，鮑威爾指出，在一些領域（股票等），相較於歷史正常值，資產價格處於高位。但他表示，房地產不屬於此範疇。

對於美國經濟，鮑威爾表示，美國經濟繼續擴張，就業市場依然強勁，多數 FOMC 與會者上調了預測。失業率仍保持在低位，勞動力市場料仍將表現強勁。

就通膨而言，鮑威爾表示，通膨可能將在某些時候高於 2%，通膨率應該在未來幾個月有所上升。他指出，美國稅改將刺激商業投資和生產力，但目前很難評估稅改對供應端的影響。

鮑威爾稱，逐步升息將繼續支撐經濟狀況，將設法避免持續偏離通膨目標的情況，今天的升息符合逐步升息的進程，逐步進行下一步升息能更好地達到聯準會目標，過慢升息將對經濟構成風險。

鮑威爾稱，當前聯準會貨幣政策框架運行良好，個人不認為聯準會急需改變框架，尚未決定長期維持貨幣政策框架。

他指出，FOMC 認為金融脆弱程度是溫和的，不認為存在大量的如同金融危機前過度追逐風險和加槓桿的情況。FOMC 認為，財政政策將提振需求，減稅對經濟產生的影響非常不確定，貿易成為經濟前景更加重要的風險，薪資未能增長更多令人驚訝，經濟狀況比以往十年更為健康，目前經濟衰退的可能性沒有特別高。

『新聞來源／華爾街見聞』