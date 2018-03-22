美股盤後─市場清淡導致波動 Fed決議後 道指收盤小跌

週三交易，在 Fed 宣布自 2015 年底以來第六次升息決議並示意仍預期今年升息共三次後，美股小幅收低。

Fed 也調升對明年升息次數的預期。交易期間，在政策決議宣布後、Fed 主席鮑爾記者會前，美股在漲跌上下波動，終盤收跌。

道瓊工業平均指數下跌 44.96 點或 0.18% 至 24682.31。交易時間道指一度漲逾 250 點。

Nasdaq 指數下跌 19.02 點或 0.26% 至 7345.29。小盤股逆勢上漲，收盤走高。羅素 2000 指數上漲 8.9 點或 0.6％至 1579.30，主要是因占指數 25% 的銀行股上漲。

S&P 500 指數下跌 5.01 點或 0.18% 至 2711.93。11 個主要產業中，有 8 個走跌。能源股以 2.6% 領漲，係因石油期貨價格站上近 7 週高點。以消費者為主的股票表現最差，下跌 1.3％。

費城半導體指數收高 2.47 點或 0.18% 至 1407.98。

市場動力

Fed 一如廣泛預期的升息半碼。但鮑爾低調處理決策者對未來升息的觀點，「這次會議上唯一獲得投票的是這次的升息，沒有人投給利率意向點陣圖 (Dot Plot) 。」

10 年期美國公債殖利率最初擴大升幅至 2.93%，隨後收斂至接近 2.833%，與政策決議前的水準相差不遠。

Fed 決議後，美元走疲，ICE 美元指數下降 0.8% 至 89.710。

分析師看法

Themis Trading 股市交易部門共同主管 Joe Saluzzi 表示，「Fed 預期今年還會再升息兩次，但這之後沒有人知道經濟會怎樣，所以他們的預期一點意義也沒有。」他認為，極低的成交量可能是導致價格波動的原因，而這可能是由於春季暴風雪襲擊東海岸。

「這非常平靜，特別是對 Fed 而言，當交易量和流動性都很薄弱，任何有些規模的訂單都可能推動市場，就像我們今天看到的那樣。」

RBC 全球資產管理公司 股市交易主管 Ryan Larson 表示，「市場應該喜歡這個聲明，這看起來對大家都夠了，對多頭來說夠逐步，但又示意出 2019 年至 2020 年會更積極。」

Janney Montgomery Scott 投資長 Mark Luschini 表示，「羅素 2000 中很大一部分的成分股市金融股，他們在收益率曲線加深的環境下會良好回應，作為主要國內股，他們對國內情況強勁的反應良好。」

經濟數據

第四季經常帳赤字上升 26%，自前一季修咒後的 1015 億美元上升至 1282 億美元。

二月份經季調後的成屋銷售年率 554 萬棟。

活絡個股

General Mills Inc. （GIS-US) 大跌 8.9%，因其獲利和展望低於預期。

Facebook (臉書) (FB-US) 回彈，上升 0.7%，但本週仍有 8.5% 跌幅。

因成屋銷售終止連續 2 個月下跌，房屋建築類股上漲。D.R. Horton Inc. (DHI-US) 上漲 2.9%、Lennar Corp (LEN-US) 上帳 1.8%。

道指成分股 Apple (AAPL-US) 下跌 2.3%，領跌藍籌股。

其他市場

亞股收盤錯綜，日股休市。

歐股多數收低。

石油期貨收盤站上近 7 週高點，係因上週美國原油庫存意外下降。

黃金期貨價格上漲，且電子交易也上漲。