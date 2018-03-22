歐股盤後 - 中美貿易戰急升溫+等待Fed決議 歐股承壓

「針對性」的全球貿易戰，似乎正越演越烈。

週三 (21 日) 美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 再度向市場表示，目前美國確實正在優先處理「貿易」上的相關問題，主要針對 NAFTA 與中國的貿易關係。

梅努欽重申，美方並不打算向全球發起貿易戰，主要考量還是在於中美貿易條件並不對等，舉例而言，美方對中國開放，但是中國並沒有採取同等措施，對美方同等開放市場，而在處理完貿易爭端之後，美國會重新考慮是否加入 TPP。

事實上梅努欽上述說法，此前已表態過，本次是再度在 G20 財長會議結束之後，再度向市場重申此一立場，市場經濟學家解讀，川普政府本次發起的貿易戰議題，就是針對中國而來。

據《華盛頓郵報》此前報導，美國總統川普 (Donald Trump) 計畫將在本週五 (23 日) 之前，向中國輸美之陸製品加徵懲罰性關稅，加徵範圍涵蓋逾百樣產品，規模上看 600 億美元。

針對梅努欽的喊話，中國外交部週三 (21 日) 晚間亦強硬表態，中國不會想與任何國家爆發貿易戰，但若有其他國家逼迫中國進行貿易戰，那麼中國一不會怕、二不會閃躲，顯示了中、美兩強的貿易戰火藥味，已是越來越濃厚。

受到貿易戰情勢緊張的壓力與等待聯準會 (Fed) 利率決議，週三 (21 日) 歐洲股市廣泛承壓，德股微幅上漲 0.01% 以 12309.15 點作收、法股則下跌 0.24% 以 5239.74 點作收、英股富時 100 指數下跌 0.32% 以 7038.97 點作收。