精神健康為由 澳洲賭王帕克辭皇冠董事

澳洲皇冠度假酒店集團 (Crown Resorts) 董事、有「澳洲賭王」之稱的富商帕克 (James Packer) 昨 (21) 日突然宣佈，以精神健康理由辭職，是他繼 2015 年後再次離開集團。

香港《文匯報》綜合外媒報導，50 歲的帕克身家估計達 39 億澳元，是家族第 3 代傳人，他 2005 年接手家族事業後，逐漸放棄傳媒和牧場業務，專注發展賭場，並成立皇冠集團。帕克目前透過公司持有皇冠 47% 股份，是皇冠最大股東。

皇冠前身 PBL 曾與新濠國際 (0200-HK) 合作，在澳門興建賭場和酒店，開拓大中華市場。澳洲皇冠度假酒店集團 19 名員工或前員工前年被指在中國大陸非法拉客，案件去年宣判，16 人聚眾賭博罪成遭判監。案發時並非董事局成員的帕克去年坦言，對事件感到震驚和失望。

皇冠前年撤出澳門和拉斯維加斯，專注在澳洲發展，帕克亦重返董事會，協助公司重整旗鼓，近期更宣佈斥資 24 億澳元，在雪梨興建 6 星級酒店。皇冠集團行政總裁亞歷山大 (John Alexander) 表示，尊重帕克辭職決定，感謝他對公司的貢獻。市場估計帕克不會把皇冠集團私有化。

帕克與不少娛樂圈中人稔熟，但近年負面新聞不斷，他 2015 年被拍得與澳洲第 9 頻道電視台總裁雲格爾在街頭打架，被傳媒廣泛報導；同年跟樂壇天后瑪麗嘉兒 (Mariah Carey) 相戀，惜二人前年宣佈訂婚後不久便分手。

帕克甚至捲入以色列總理內塔尼亞胡涉嫌受賄的醜聞，去年 12 月被澳洲警方問話，調查人員相信他在澳洲和以色列沒有進行非法勾當。

帕克去年受訪時，承認過去數年生活大起大落，失去了不少朋友，又稱自己是害羞的人，成名對他的負面影響多於正面，他形容自己度過了波濤涵湧的 4、5 年，將來只希望過簡單生活，計劃在阿根廷隱居。

《星島日報》引述市場分析家指出，帕克辭任對皇冠集團不是好事，並指過去多年，他對集團經營業務的策略作出很大貢獻。

皇冠集團 (CWN-AU) 股價昨日一度跌 1.8%，收盤跌幅收窄，跌 0.92% 或 0.12 澳元。