【港股解碼】用戶模仿竟摔成重傷！抖音短視頻竟有這般“魔力”？

最近，抖音又“火”了一把，不過“抖音”字眼頻頻霸佔社交及新聞媒體平臺的背後，卻是一則令人痛心的消息。

抖音用戶“太拼命”

3月20日，武漢的一位爸爸模仿抖音中的小視頻，一時失手，不慎將年僅2歲的娃娃摔成重傷，寶寶脊髓嚴重受損。而抖音在事故發生之後，於19日，在官方微博發佈聲明，提醒抖音的用戶切勿輕易模仿高難度動作，並且表示將會上線“風險提示系統”，對當前產品功能的缺陷加以改善。

“用戶摔傷”事件的背後，不禁讓筆者思緒萬千，當然，首當其衝的便是給其他用戶模仿拍攝視頻時一個大大的警示，現代人生活方式隨著互聯網的發展發生變革，短視頻平臺的火熱興起，越來越多的人們通過短視頻留下“溫馨”且“有趣”的回憶，拍視頻即可，但付出巨大的代價就得不償失了，且須量力而行，切勿輕易模仿。

抖音的“魔力”，不言而喻

另一方面，用戶這麼拼的拍視頻！抖音的“魔力”究竟有多大？“魅力”究竟在哪？

不妨先跟隨筆者簡單瞭解一下，抖音APP的基本資訊，抖音是一款音樂創意短視頻APP，用戶可以通過APP根據個人喜好，拍攝出屬於自己“口味”的創意視頻，視頻內容涉及面廣泛，通常包括個人才藝、表演、舞蹈、模仿以及生活常識科普。

2016年9月，“抖音”，這款由今日頭條孵化的短視頻產品正式出現在世人眼前，然而，短視頻行業成長態勢如火如荼，相關平臺如雨後春筍一般，爭相綻放婀娜多姿，畢竟前有“快手”、“美拍”、“小咖秀”等多家已然成型且用戶駐紮深入的成熟平臺擠壓。“抖音”在彼時並不被關注，大多數人也對其提不起興趣。

一直到2017年2月末，抖音在iOS以及安卓的單日下載量僅僅剛突破1萬，相比其他短視頻平臺相差甚遠。然而，到了3月中旬，從APP出世僅蟄伏了6個月的時間，抖音流量便迎來了質的飛躍，抖音從此“火了”。

上圖可見，抖音下載量的“挑頭”。究其原因，離不開明星效應以及節目贊助，這也是抖音成功的策略之一，自從贊助《中國有嘻哈》節目之後，抖音的成長便刹不住閘，短視頻行業的市場份額也大幅增長。

抖音為何會火？

抖音在營運方面做得還是蠻到位的，拋除營運方面，從APP的內容挖掘，抖音又為何火呢？

抖音APP中視頻的觀看方式與其他短視頻平臺大有不同，通過APP的用戶調查顯示，用戶經常表示打開“抖音”，一旦刷起視頻就無法停下來。這得益於抖音APP的頁面設置，APP的正版頁面即是軟體的核心區，用戶所觀看的視頻通過上下劃動產生變化，帶給用戶“無規律”“無選擇性”的感受，也就是說，當你拿起這款軟體，下劃切換視頻，你永遠不知道即將面對的下一條視頻是什麼內容。這就極大的滿足了用戶的“好奇心”以及“打磨時間”的心理。

抖音的飛速成長讓同為短視頻翹楚的“快手”壓力堪憂，整體來看，快手的流量似乎完全碾壓著“抖音”，但不容忽視的是當前走勢的轉折，快手緩慢的增長已完全被抖音快速挑頭碾壓，在快手的身下，一條水中潛伏的“鯊魚”即將“破膛而出”。

對比兩款APP的內容，根據廣泛的數據調查及用戶體驗分析，普遍用戶認為快手養分含量較少，而且視頻製作並不精湛。而抖音在視頻製作方面，經過加工的畫面雖然看起來相對唯美，但製作、拍攝過程相對複雜，15秒的視頻拍攝及製作時間長達數小時，對於簡單記錄生活、怕麻煩的用戶來說，更願意選擇快手。有人說快手low，抖音適合年輕人，筆者並不認可這種簡單的定位，兩款軟體所面向的人群大有不同，不同的客戶群體集中在他們更偏好的平臺。對於市場份額爭奪來說，只能說各自參半。

未來，短視頻平臺的演變和革新或許會打破現在相對平衡的地位，但無疑的是，為了更好的用戶體驗，誰能抓住更多的客戶群體，誰將站在未來的前端。

■ 作者｜王潤萍

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