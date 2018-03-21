【日盛投顧】高檔橫向整理 上攻待補量

◆盤勢分析

1. 週三台指期結算，台股開平走高震盪殺低，最高點 11,072 點站回 5 日線（11,023 點），最低點 11,011 點守穩在 10 日線（10,994 點）及 02/12 低點 10,416 點連結 03/05 低點 10,642 點的上升趨勢線之上，終場指數上漲 0.23 點，漲幅 0.00%，收在 11,011.07 點，成交金額為 1,302.53 億元，大於 5 日均量（1,270 億元）及 20 日均量（1,272 億元）。三大法人合計買超 6.35 億元：外資賣超 7.75 億元、投信買超 1.82 億元、自營商買超 12.28 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：20 日均量下滑，上攻量須大於 20 日均量方能維持偏多力道。

（2）、均線：支撐為月線（10,871 點）至季線（10,837 點），壓力為 03/13 高點 11,095 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（76）大於 60，短線偏多整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、生技、高殖利率、金融等。



半導體、區塊鏈為主流 另可佈局蘋概、無人商店、工業 4.0、車用、高殖利率、金融

1. 半導體：

2330 台積電、2303 聯電受惠晶圓代工需求穩定成長，5434 崇越、6196 帆宣等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用， IC 設計指標有 2454 聯發科、3227 原相、4947 昂寶 - KY、3035 智原、4919 新唐、6202 盛群、5302 太欣等。MOSFET）第二季價格喊漲 5～10％，有利 3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2.LED：

傳蘋果將研發 MicroLED，3437 榮創、3698 隆達、2448 晶電等具題材，5281 大峽谷 - KY、4972 湯石照明受惠 LED 照明滲透率提升。

3. 區塊鏈：

區塊鏈商機大，6150 撼訊自結 1~2 月 EPS6.48 元，3443 創意、3661 世芯 - KY 同步走強。

4. 被動元件：

產品漲價一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、6449 鈺邦、6127 九豪、2481 強茂等。

5. 工業 4.0：

智慧製造成趨勢，2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢等為指標。

6. 生技：

政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、6541 泰福 - KY、4144 康聯 - KY、4123 晟德、學名藥 4105 東洋、醫材 6499 益安、4107 邦特、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 1786 科妍、4137 麗豐 - KY、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華等。

7. 車用：

新能源車成各車廠必爭之地，佔車市比率持續提升，族群相關公司有 3665 貿聯 - KY、1536 和大、8349 恒耀、3019 亞光、4721 美琪瑪、4739 康普、2231 為升等。

8. 蘋概：

APPLE 預計 2018 年將推多款平價機種，供應鏈 2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、6176 瑞儀、2439 美律、4958 臻鼎 - KY、4966 譜瑞 - KY、3607 谷崧等吃補。

9. 無人商店：

無人商店改變購物新模式，概念股包括鏡頭 / 投影 3019 亞光、3504 揚明光、電子標籤 8069 元太、3141 晶宏、生物辨識 3227 原相、5351 鈺創、3D 感測 2360 致茂、6271 同欣電、PA3105 穩懋、2455 全新等。

10. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、3299 帛漢等。

11. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY 等。