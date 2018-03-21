證券業協會﹕合規成本或增至佔成本3成

不論是銀行業或是證券行業，合規及風險管理均是經營者最關注，亦感到頭痛的議題，最主要原因與涉及的成本不斷增加有關。香港證券業協會在1月下旬至2月底，向業界進行的問券調查顯示，業界在去年投放在合規及風險管理的支出，佔整體成本的20%。協會副主席徐聯安更指出，不排除日後涉及合規與風險管理的開支，佔整體開支比例將達到3成。他又指出目前業界亦不時要花資源應付監管機構對反洗錢措施要求，明言監管機構對證券行就反洗錢措施要求增加，導致證券行花太多資源用於防範客戶，而非用於開拓生意。他直言業界並非是反對監管，而是不希望出現過份監管。

監管機構希望證券商可以就客戶進行交易時，進行雙重認證以防範黑客等問題。徐聯安直言若實施雙重認證將會促使券商營運成本增加，反建議政府可以設立客戶資料庫等中央接口，以降低券商成本。

在談及券商對金融科技的關注時，徐聯安指出政府早前對中小企推出「科技券」計劃，只要中小企推行的新科技項目獲得認證，便可以從政府獲得20萬元資助。可是申請認證的程序相當繁複，同時並無中小型券商成功申請，期望政府可以簡化申請程序，以免浪費了政府原來善意的政策。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)