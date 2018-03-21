美國人資產淨值與收入差距擴大 經濟學家：恐是經濟衰退前兆

據《CNBC》報導，Natixis 首席美洲經濟學家 Joe LaVorgna 引用美國聯準會數據指出，經過歷史第 2 長的美股 9 年牛市之後，個人資產淨值與收入的差距，已經達到了歷史新高。但不幸的是，這個紀錄創高之後，經常是經濟衰退的前兆。

自從 2009 年 6 月的大衰退結束之後，資產淨值與收入間的差距大幅上升，主要原因是這段期間金融資產共計增值 33.9 兆美元，而非金融資產增值 10.4 兆美元。

意即美國人透過股票、共同基金等金融資產，與住房等其他有形資產，獲得更多的財富。而根據聯準會數據，至去年第 4 季，資產淨值來到 98.75 兆美元，是全美可支配收入 14.55 兆美元的 6.79 倍，比第 3 季的 6.71 倍再飆高。

LaVorgna 在給客戶的報告中指出，2006 年第 1 季這個數值為 6.51，2000 年第 1 季，數值為 6.12，都是當時的高點。而前者過了 4 季之後，後者過了 8 季之後，美國經濟出現衰退。

(圖表取自 CNBC)

LaVorgna 指出，考慮到資產價格的重要性，聯準會在做升息決定時應該力求謹慎，避免傳遞鷹派訊息，特別是 2018 年市場波動加大，主席鮑威爾 (Jerome Powell) 應該留意當前的局勢，不要給出激進的升息信號，否則股市及經濟可能陷入動盪。

自 2014 年 10 月以來，聯準會已經停止量化寬鬆，並升息 5 次。市場預計本次會議將會升息，全年升息 3 次。