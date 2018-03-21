高盛：亞馬遜今年漲到1900美元「很輕鬆」

昨日亞馬遜美股價格大漲，截至收盤漲 2.69%，市值已超越谷歌，但近日高盛的一名分析師表示他對於亞馬遜的股價看的更遠。

CNBC 援引高盛網路行業分析師 Heath Terry 稱，市場對於亞馬遜公司旗下的雲端運算和零售業務的估值太低，鑒於此亞馬遜今年的股價可能會輕鬆觸及 1800 美元至 1900 美元之間。

Terry 向 CNBC 表示「雖然目前每股價格已經接近 1600 美元，但必須看到那些正在增長的業務，特別是 AWS 網路服務業務，這已經占據了公司主業的一半以上，考慮到投資者對於這一業務的未來前景非常看好，目前的股價還是有很大的上漲空間。」

雲業務與電商業務

此前華爾街見聞提到，亞馬遜的電商平台業務單月閱覽量已經超過了 1.96 億人，在全美電商市場中亞馬遜所占的市佔率高達 43.5%。根據最近公開的季度財報顯示這一業務營收又創新高達 1083 億美元，並且在產品上仍在不斷推陳出新。

而亞馬遜的 AWS 雲業務更是讓投資者對其前景感到樂觀，這一業務使得公司在 2017 年中的收入達 174.6 億美元，已占到了公司整體估值的 60%，並以 47.1% 的市場占有率稱霸公共雲市場，遙遙領先於微軟和谷歌。

此外，亞馬遜 137 億美元收購全食超市（Whole Foods）後，進軍雜貨零售業務也將成為下一個增長亮點。

全美第二市值超越谷歌

昨日，亞馬遜市值超越谷歌母公司 Alphabet, 成為全美市值第二高公司。截至收盤，亞馬遜收漲 2.69%，市值 7680.409 億美元超越谷歌的 7626.2 億美元。（見下圖）

『新聞來源／華爾街見聞』