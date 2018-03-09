生於悲觀死於狂熱 這輪美股牛市要結束了嗎？

美股這輪牛市已經滿 9 年，這隻老牛還拖得動車嗎？或是已經來到結束階段？

據《USA Today》報導，如果你在 2009 年 3 月 9 日，投注 10 萬美元在大型指數基金，並一直留在場內，如今你的投資已增加到 42.5 萬美元。

如同人有生命周期，金融市場的牛市也是如此，平均維持約 5 年。不過，每個牛市都是獨特的，延續的時間也不固定。

依傳奇投資人已故的 John Templeton 說法，牛市可以分為 4 個階段，「牛市生於悲觀，在懷疑中成長，在樂觀中成熟，而死於狂熱」。問題在於，當前在什麼階段？

如果以這段話的標準來看，這輪牛市可能已經進入「狂熱」階段，但即使如此，最終階段能維持多久，卻沒有人說得準。

階段 1：悲觀

在股市下跌之後，市場黯然，就像 2008 年金融危機引發的 57% 下挫，或是 2000 年網路泡沫破滅讓市值腰斬，多數投資人因此仍對市場悲觀。

但市場在壞消息之下停止下跌，「聰明錢」開始嗅出底部的味道，並重返市場，帶領股市反彈，為第一階段。

以巴菲特的說法，人們的恐懼來到最高點，而貪婪情緒消失。對一般投資人來說，如果擺脫恐懼，這是投資的好時機。

階段 2：懷疑

在這個階段，儘管市場已經遠遠低於熊市低點，並且經濟指標已經上揚，但投資人仍充滿懷疑及不信任－這次反彈是真的嗎？

多數投資人可能因此觀望，並等待反彈跡象更確定。

階段 3：樂觀

隨著樂觀情緒上升，人們認為市場已經穩定，再投資是安全的。對經濟衰退的擔憂消退，失業率下跌，經濟成長改善，而企業的獲利也增加，讓更多投資人樂於進場。

股市在這個階段變得一點也不可怕，也見不到大幅波動，如同 2017 年，大盤從未下挫 3% 以上。

BMO 資本市場首席投資策略師 Briank Belski 說，傳統上這是最長的階段。

階段 4：興奮

股市開始有致命的吸引力。「這與恐慌情緒相反，它是一種買入狂熱」行為金融專家兼市場研究公司 Market Semiotics 總裁 Woody Dorsey 表示，投資人這時恨不得把全部身家賭上。

與此同時出現的，是「非理性繁榮」，投資人認為不會有任何事打擊股市，股價也不會下跌，「菜籃族」、「擦鞋童」湧入市場，股票以不可持續的速度攀升，最終導致股市大跌。這正是牛市的最後階段。

Yardeni Research 首席投資策略師 Ed Yardeni 表示，在去年的樂觀之後，今年 1 月美股又因減稅等議題大幅走揚，說明牛市已進入最後階段。

這個階段能延續一段時間，問題在於，沒有人知道牛市結束的時機，而牛市結束時，股價也可能快速下挫，而進入另一個熊市。