Facebook「失火」 整個社交網路概念都遭殃

摘要：從上周五收盤算起，Facebook 已累計下跌 9%，市值蒸發 640 億美元。Twitter 嚴重躺槍，同期跌幅達 12%，Snapchat 與谷歌也遭重挫。這次投資者之所以如此慌張，是因為這些巨頭獲取源源利潤的商業模式遭徹底拷問。

受數據泄露事件影響，Facebook 股價接連下挫，美股其他同類股票也受到殃及。

繼周一暴跌近 7% 創五年來最大單日跌幅後，Facebook 昨日再跌 2.6%，從上周五收盤算起，累計跌幅達 9.2%，市值蒸發 640 億美元。

Twitter 受到的連累最為嚴重，昨日大跌 10.35%，上周五收盤至今累計跌幅達 12%；Snapchat 昨日下跌 2.56%，上周五收盤以來跌幅達 6%；谷歌昨日下跌 0.39%，上周五收盤至今跌幅為 3.3%。

上周五，Facebook 宣布暫時封殺 Strategic Communication Laboratories 和 Cambridge Analytica 這兩家機構，原因是他們違反了 Facebook 關於數據收集和保存的政策。

到了周日，英國《衛報》等媒體曝出重磅消息，稱 Cambridge Analytica 在未經用戶同意的情況下，利用在 Facebook 上獲得的 5000 萬用戶的個人資料數據，來創建檔案、並在 2016 總統大選期間針對這些人進行定向宣傳。

周一，歐盟、美國、英國紛紛抨擊 Facebook 和 Cambridge Analytica。歐洲議會主席 Antonio Tajani 表示，歐盟將調查逾 5000 萬名 Facebook 用戶的數據是否被不當使用。昨日彭博稱，美國聯邦貿易委員會也在就此次事件對 Facebook 展開調查。

這次事件之所以影響如此之大，華爾街見聞《主編精選》昨日提及，這不僅因為它涉及海量用戶隱私資訊被第三方公司獲取，還因為這些資訊被直接用於影響美國大選和英國退歐公投等重大政治事件，再次引發外界對網路巨頭「能力通天」的恐懼。

「網路之父」Tim Berners-Lee 上周一在網路誕生 29 周年紀念日當天撰文，警告網路的發展已遠遠偏離他的初衷，對於 Facebook 和谷歌等巨頭應該制定專門的監管框架。對沖基金大佬索羅斯甚至直指 Facebook 和谷歌是社會公害，並稱他們的日子已經屈指可數了。

回到 Facebook、Twitter 以及谷歌等的個股表現上，即使是在之前的「通俄門」調查中，它們也沒有遭遇如此慘烈的拋售。美國媒體 Axios 報導稱，這一次投資者之所以如此慌張，是因為多年來給他們帶來源源利潤的商業模式也遭到徹底拷問。

Axios 報導提到，Facebook、Twitter 以及谷歌這些網路平台不僅方便用戶使用，對於全球各地的開發者也來說也相當友好，這在成為這些平台商業模式基礎的同時，也給數據的濫用打開了方便之門。

『新聞來源／華爾街見聞』