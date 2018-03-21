美升息在即、亞幣走弱新台幣早盤回貶觸29.21

在沙烏地阿拉伯與伊朗之間緊張局勢升高，加上市場預期美國聯準會（Fed）將再升息，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（21）日早盤也回貶，但由於台股走揚及市場靜待美國利率決策結果，操作趨向保守，新台幣貶幅有限，最低來到 29.21 元、貶值 3.5 分，目前在 29.2 元震盪。

石油相關類股大漲，美股收盤全面上揚，其中道瓊工業指數上漲 116.36 點，收在 24727.27 點，那斯達克指數上揚 20.06 點，以 7364.30 點作收。台股今日開盤上漲 26.51 點，加權股價指數以 11037.35 點開出，目前上漲 20 餘點。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中韓元貶值目前來到 1071.95 韓元兌 1 美元，日圓也來到 106.51 日圓兌 1 美元，人民幣兌美元中間價來到 6.3396 元，較前一交易日中間價貶值 150 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在亞洲主要貨幣兌美元走弱下，新台幣兌美元一開盤就貶值 3.5 分，以 29.21 元開出，不過，由於台股走揚，加上市場靜待美國聯準會利率決策結果，操作趨向觀望保守，新台幣貶幅有限，目前在 29.2 元震盪。

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