人民幣兌美元中間價21日報6.3396 貶值56基點

新浪財經訊 3 月 21 日，人民幣兌美元中間價報 6.3396，較上一交易日貶值 56 基點。

隔夜美元指數收報 90.4143，受即將到來的美聯儲會議影響，維持在 90 大關左右波動。美聯儲利率決議將於 22 日凌晨 2 點召開，是否加息、加息幾次廣受矚目。此外，《據華盛頓郵報》稱，四位美國政府高級行政官員確認，特朗普準備在本週五以前公佈關稅方案，準備對一年總值 600 億美元規模進口中國的商品徵收關稅。貿易戰的政策也將對人民幣匯率產生重大影響。

短期人民幣預計仍將延續區間波動

分析人士指出，目前市場對美聯儲在 3 月議息會議上宣布加息的預期高度一致，眼下關注焦點是美聯儲決策者是否會預測今年將加息四次，如果預期加息次數增加，通常來說將對美元有利；但若美聯儲表態不如預期的鷹派，美元指數可能有所回調。短期而言，外匯市場仍需等待方向指引。

興業研究表示，“倘若美聯儲 3 月議息會議未釋放更為鷹派的信號，包括以點陣圖暗示年內四次加息、提升通脹預期等，美元指數大概率在加息結束後震盪貶值。屆時美元兌人民幣震盪區間可能隨之下移，但中美利差限制人民幣升值速率和空間。反之假如美元指數超預期上行，美元兌人民幣震盪區間上限將上移。”

韓會師則指出，人民幣近期較為強勢是事實，但這種強勢很大一部分要拜美元的持續疲弱嚴重惡化了市場對其的信心所致，我國貨幣當局對於人民幣繼續走強沒有表現出明顯的支持態度，我國的結售匯市場對於強勢人民幣也很難提供有力的支撐，所以在目前的市場環境下，不宜對人民幣的強勢前景寄予過高期望，除非美元從 90 附近再次展開新一輪暴跌。

新聞來源：新浪財經