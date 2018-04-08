《斜槓青年》想當網紅的必修課：一千個鐵粉理論

厭倦了每天朝九晚五的工作，想當時下最流行的網紅？抑或是在家工作也可以創造收入的自由工作者∕創作者？講到這若讓你心動的話，在付之行動之前，專家要教你先得找到一群願意為自己作品買單的「鐵粉」。唯有如此，你才有辦法讓自己在做喜歡的事情之餘，還能保有經濟獨立的能力。只是，鐵粉兩個字聽來簡單，做起來卻一點都不容易。但是，別在這裡就打退堂鼓，以下為你解答所謂的鐵粉養成術，究竟該做些什麼事？

科技教父凱文．凱利曾在著作中提出了一個很有意思的理論：一千個鐵粉理論。他認為，創作者例如藝術家、音樂家、攝影師、工藝師、演員、動畫師、設計師、影像製作者或作家（換言之，也就是任何創作者），只需擁有一千名鐵粉就能餬口。「鐵粉和普粉的區別在於，鐵粉對創作者本身擁有強烈的認同感，無論創作者的任何作品，他們都願意付費購買。

「一千個鐵粉理論」對於那些想經由做自己喜愛的事來獲得經濟獨立，或不打算依賴他人的獨立創業者來說十分有意義，如果能在做自己喜愛的事的同時，培養足夠的鐵粉，就有機會逐漸走上獨立自主的道路。

我發現不少斜槓青年都是因為有了大批後援的鐵粉，才慢慢實現了經濟獨立，而我有勇氣離開職場，也是因為知道自己有足夠多的鐵粉支持。事實證明，在我開始自己的事業之後，這些鐵粉不僅成了我的第一批用戶，還是最忠實的用戶。

擁有鐵粉聽上去是件十分美好的事，卻不如想像中容易。首先你需要擁有讓大眾了解、接觸你的管道，例如文字為主的自媒體成本較低、簡單且易操作。但只有自媒體是不夠的，想在自媒體氾濫時代脫穎而出，吸引目標讀者，需要有一定的人格魅力，正如羅振宇所說的，魅力就是社群網路世界中的貴金屬。

然而，魅力是什麼呢？有人認為能吸來人氣的就是魅力，於是可見到網紅們各出奇招，用各種刺激感官或帶來短暫歡樂的手法來獲取關注與按讚。然而這種吸引力都是短暫的，不足以讓人產生強烈的情感共鳴。

真正的魅力一定源於思想和精神，並且能帶給人們啟發和激勵。《紐約時報》專欄作家大衛．布魯克斯在著作《社會性動物》（The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character, and Achievement）中認為：「如果說人類的表層思維渴求地位、金錢與喝采，那麼深層思維則渴求和諧和關愛。」因此無論人類有多少欲望，我們內心深處真正渴望的永遠都是能使人積極向上、讓世界變得美好的事物。

哥倫比亞大學教授賽門．西奈克是暢銷書《先問，為什麼？啟動你的感召領導力》（Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action）的作者，他觀察到許多偉大的領袖在思想、行為和溝通方式上與常人極不相同，不管做什麼，都堅持以「為什麼？」作為出發點，從不操控、而是激勵身邊的人們，使人們發自內心追隨自己。

西奈克也提出了著名的「黃金圈法則」。「黃金圈法則」通過三個同心圓來描述人的思維模式，同心圓從外到內依次是：做什麼（What）、怎麼做（How），以及為什麼（Why）。

思維模式處在最外層的人，他們知道自己要做什麼，但很少思考怎麼做會更好；處在中間層的人知道怎麼做能更順利完成任務和目標，卻很少思考這麼做的原因；而處在最核心的人總在問「為什麼」，他們擁有內在動機，能自我激勵，而只有這樣的人才可能成為偉大的領導者，激勵並影響身邊的人。

例如許多電腦商以這樣的思維順序誘使人們購買：「我們生產的電腦性能卓越，操作便利，快來買一台吧！」蘋果電腦傳遞資訊的順序卻恰好相反：「我們永遠在不斷追求打破現狀和思維模式，我們想要給人類帶來完全不一樣的體驗。我們改變現狀和傳統的方式是：設計出擁有卓越性能和完美設計，並且方便使用的產品。」因此，若想最大程度影響大眾，關鍵不在於傳遞「What」的資訊，而在於給出「Why」的理由。人們在乎的不只是供需間的和諧，更是信念的契合。

黃金圈法則不僅適用於行銷公司品牌，也適用於經營鐵粉，只有當你用思想和信念影響別人，讓人們成為信念的共同支持者之後，人們才會堅定地追隨你。因此，要成為魅力人格體，就要先忘記所謂的行銷手法，放棄操控，而是審慎思考，怎樣的內在力量和信念促使你去做正在致力的事，並堅持以夢想、熱情來感染他人。

以下和大家分享我經營自媒體的幾點建議：

讓文字成為思想的血肉之軀

信念像是一個人的靈魂，是一切行為的基礎。不過作為魅力人格體，只有信念是不夠的，如果信念沒有深刻的思想和內容作為支撐，就會給人一種喊口號般的空虛感。所以，在明確了自己的信念之後，你要用思想內容來讓它變得「有血有肉」。

思想是人對於世界、人生、事物價值和是非對錯的看法，這些看法的深刻程度取決於我們平日閱讀和思考的廣度，一個人的閱讀量越大、知識面越廣，看法就可能比一般人更深刻。然而，要把許多零碎的想法整理成一套完整的思想系統，則需要依賴持續寫作。

閱讀、思考和寫作是三件相輔相成的事：閱讀帶給思考源源不絕的素材和靈感；思考反過來促進了閱讀；寫作幫助我們清晰思考，並將片段資訊邏輯和系統化，同時傳播思考的結論。

無論從哪個角度來說，寫作都是一項值得訓練的能力，一位作家曾說：「沒有人能找到為這種能力定價的方法，但每個擁有它的人，無論何時獲得，都知道這是一種稀有而珍貴的財富。」

專注內容，而非推廣

我在做自媒體的這三年，從未用過任何買廣告等行銷手法來推廣，也拒絕所有互推的機會，因此我在自媒體訂閱量的成長，基本上都是透過忠實讀者的傳播和推薦。

這種做法在自媒體人當中極其少見，對很多人來說，甚至不可思議。然而，這種做法背後的邏輯正是「一千個鐵粉理論」。

一般來說，自媒體的收入模式有兩種：一種是依賴廣告；另一種則是依賴讀者或用戶的直接付費。由於廣告是依據訂閱人數付費，因此對於靠廣告生存的自媒體來說，用戶是賣給廣告主的，是被消費的物件，廣告主才是上帝；然而對於後者來說，訂閱者的意義截然不同—他們是需被服務的人，而非被消費的物件。當訂閱者發自內心地認同和信任你，他們就會為內容付費。這種關係需要經歷長時間輸出理念一致的高品質內容來培養，但這種付出是值得的，因為一旦他們成為鐵粉，就會為你熱情地傳播和推廣，透過口碑吸引來的讀者成為鐵粉的可能性，遠遠高於互推才看到你的讀者。

過去的我曾犯了一個錯，放棄已經營一年以上的自媒體，選擇從頭開始。但一次意外的失誤反而讓我想清楚內容而非平台才是最重要的。平台只是一個分享的管道，只要精神、理念都在，就能透過內容重新聚集鐵粉。那些因放棄自媒體而失去的訂閱資料，除了滿足自媒體主的虛榮心之外別無他用，即使失去了，也不足為惜。

拒絕為 PO 文而 PO，相信少即是多

很多自媒體人都有一種錯誤的觀念，認為能 PO 則 PO，如果不 PO 就會被讀者取消追蹤。不少自媒體人都因為這樣的想法而被自媒體「綁架」，竟日為數據苦惱。自媒體原本只是分享思想的工具，然而不知不覺間，卻從「手段」變成了「目的」。

很長一段時間，我也生活在這種苦惱中。

儘管我的更新頻率很低，但只要一段時間沒有更新，就會備感壓力，有時也會迫於 PO 文的壓力，在毫無靈感時強迫自己寫文章。直到有一天我想通了，為了 PO 文而逼自己寫一篇未經深思熟慮的平庸文章是毫無意義的，而且也不容易引起讀者共鳴。當我開始拒絕為 PO 而 PO 之後，整個人豁然開朗。

這個時代不缺資訊、也不缺感動，缺的是能真正啟發和改變世界的思想。那麼，我又何必製造更多過剩的資訊來刷存在感呢？

事實上，決定讀者數量的不是 PO 文更新頻率，而是 PO 文的品質。已有無數事實證明，一篇好文遠遠超過十篇普文的影響力，若發過多廢文，還可能被讀者視為一種打擾而取消追蹤。

儘管自媒體是體現個人思想、擁有鐵粉的最佳方式之一，但這也是最需要用心來走的一條路。經由文字和影像，成為一個有溫度、信念、價值的魅力人格體，是這條路的最終目標。如果你有信念，來收穫你的鐵粉吧！你的思想將獲得共鳴，並得以傳播。

斜槓青年：全球職涯新趨勢，迎接更有價值的多職人生

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