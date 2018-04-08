《斜槓青年》醒醒吧 別為僅供糊口的工作一生懸命

「你是否為了生活，做一份不喜歡的工作？」別覺得委屈，越來越多人化身為「斜槓青年」，在以供糊口的正職工作之外，積極經營自己另一項專業或才藝，擺脫單一職業的束縛，擁抱多重身分的多職人生。 有趣的是，這裡指的工作不同於所謂打多份工的兼職，而是將你業餘的愛好慢慢培養起來，豐富平凡無奇的上班族生活，甚至有機會讓你擺脫討厭的工作，真正靠喜歡的事情來謀生。心動了嗎？就讓我們先來了解這股快速蔓延全球的「斜槓」旋風，究竟是怎麼一回事？



《紐約時報》專欄作家瑪希．艾波赫在其著作中描述了紐約的一個現象：在紐約很多人都不只擁有一種職業，每當遇到「你是做什麼的」之類的問題時，他們並不能像其他人那樣用一個完整的詞來介紹自己，而是選擇用「斜槓；／」來區分不同的身分，於是她為這些人創造了一個名詞：斜槓青年。在書中，艾波赫舉出許多真實案例，例如：

桑賈伊．古普塔，神經外科醫生／CNN 記者

卡麗．萊恩，藝術顧問／皮拉提斯教練

丹．米爾斯坦，工程師／戲劇導演

羅德．霍夫曼，諾貝爾化學獎得主／詩人／劇作家

羅伯特．蔡爾茲，心理治療師／小提琴工藝家

她把這種現象稱為「斜槓現象」，亦即越來越多的人使用與愛好和業餘生活相關的身分，而不僅僅是以工作中的職位來定義自己。工作只告訴他人你是做什麼職業、靠什麼維持生計；而工作外的身分則體現了你是誰、喜歡什麼、有何特別之處。

艾波赫認為用這種方式能讓一個人變得更加有趣、完整和立體，而且相比於傳統的單一職業，多重職業的生活讓人更滿足，保持收入的同時還能追求和發展更多的自我。

關於斜槓青年，很多人存在著誤解。

有人以為斜槓青年就是擁有幾份兼職；有人則把它等同於沒有穩定收入的自由職業；我甚至還聽過類似「多一個兼職會不會忙不過來？」「斜槓青年會不會影響本業？」「如何保障收入來源？」的問題。

儘管在那些大家所熟知的斜槓青年故事中，主角似乎都因為多重職業而擁有了多重收入，然而成為斜槓青年的目的並不是為了擁有額外收入，甚至也不是為了能夠自由支配時間，而是為了追求更豐富的人生和更完整的自己。

即便你有固定的工作，即便有些身分並不能給你帶來收入，這些都不影響你成為斜槓青年。事實上，艾波赫就有一份固定的工作，她是美國一家非營利組織的副總裁，但這並不影響她成為斜槓青年，因為她還同時擁有作家、演說家和人生教練等其他身分。而今年因中篇小說《北京折疊》而獲得第七十四屆雨果獎的郝景芳，也是一位擁有固定工作的業餘作家。

斜槓青年的思考

某天，我去參加一位朋友的生日聚會，朋友介紹我認識他的另一位朋友，當這位新朋友問起我的職業，我很自豪地告訴他自己是斜槓青年，並特地解釋了它的意涵。然而，令我大吃一驚的是，他一本正經地對我說：「一個人只能成為一個領域的專家，因為我們無法同時做好那麼多事。」聽到這裡，我只能禮貌地點頭微笑，然後默默走開。

這樣的人在生活中並不少見，他們喜歡用固有的思維與信念來判斷所有事物，但問題是，信念是有力量的，它能夠影響人的行為，狹隘的信念很可能會限制一個人的發展和成長：如果有人認為一輩子只能把一件事情做好，那麼他就不會開始其他的嘗試；但如果他相信人有多重潛能，人生也可以有其他可能，那麼他就會選擇體驗與嘗試不同的事，讓自己成為更多面向的人。不同的信念會導致不同的選擇，不同的選擇構成了不同的人生。

然而人的信念是難以動搖的，所以對於堅信「只能專注做一件事」的人，我並無意去改變他們的想法，但對於思想開放、渴望不同生活的人來說，斜槓青年是一種新的啟發，能讓人們看到不一樣的理念與生活方式，並鼓勵人們在人生中開創出更多可能。

艾波赫在著作出版後，收到了世界各地讀者的來信，許多讀者因為書中的故事而深受啟發，他們突然意識到，做喜愛的事與賺錢並不衝突，夢想與工作也並非無法並肩而行。於是很多人重拾了過去的夢想，或者深入發展既有的愛好，讓生活慢慢走向自己想要的面貌。

事實上，我身邊也有很多類似的例子：一些朋友受斜槓青年概念的影響，利用各種優勢與特長，過上了一種全新的、更自主的生活；還有一些朋友利用業餘時間培養新的興趣，例如插花、繪畫、鋼管舞、瑜伽、廣播主持等等…… 即使這些愛好目前還無法成為穩定收入來源，但可以確定的是，他們因此更快樂和自信了。

斜槓青年是一種策略

過去我們在考量職涯時，基本只有一種策略：縱向單一發展。根據自身優勢決定職業，再一步步往上爬。然而斜槓青年帶來了一種截然不同的策略：橫向多元發展，也就是根據自身優勢與愛好發展多種領域，並獲得多重收入。

在我看來，橫向多元發展是一種更適合未來生活方式的自我發展策略。它能適度結合愛好與工作，不僅平衡生活，也提升了個人發展的靈活度，收入也更有保障。

然而斜槓青年並非一蹴可幾。如同傳統的生涯規畫，斜槓青年的發展同樣需要審慎規畫和全心投入，你必須思考為了達到某個職業要求，要做哪些自我投資。艾波赫根據許多的案例與讀者回饋，將斜槓青年總結為左列五種：

一、穩定收入＋興趣愛好組合

這種模式比較適合還在興趣愛好探索階段，或興趣愛好的收入不足以支撐生活的人。

二、左腦＋右腦組合

這是一種理性與創造性思維共同發展的模式，例如前文提到的工程師兼戲劇導演丹．米爾斯坦就是這種類型。理性與藝術是非常好的互補，可以帶給人們更開闊的思維。

三、大腦＋身體組合

這種模式能夠讓人在腦力勞動和體力勞動中相互切換，確保身心健康和生活的平衡，例如卡麗．萊恩， 她的雙重身分包括藝術顧問和皮拉提斯教練。對於腦力工作者而言，如果能同時發展出體力勞動的職業，是個挺不錯的選擇，我自己就在業餘時間教爵士舞，同時也是 CrossFit（混合健身）一級教練。

四、寫作＋教學＋演講＋顧問組合

這可說是一個黃金組合，也是艾波赫自己的斜槓模式。這四種身分間可以形成完美的迴圈：寫作讓你成為某個領域的意見領袖，演講邀約也隨之出現，等到累積足夠經驗之後又能開展教學和顧問領域。這條斜槓青年發展之路適合知識型人才。

五、一項工作多項職能型

事實上，你不必擁有多種職業就能成為「斜槓青年」。也許你只有一種職業，但它要求你須具備全方位能力，並涉及不同領域，那麼你也是斜槓青年。所有的 CEO 都符合這個標準，不過這樣的角色在企業中將會越來越多。

斜槓青年實際上可被視為一種全新的人生理念和個人發展策略，它強調的是人生多面向的平衡，以及個體潛能的探索，同時鼓勵我們將工作、生活和愛好進行適度結合，最終帶給我們的不只是額外的收入，而是更充足圓滿的人生。



斜槓青年：全球職涯新趨勢，迎接更有價值的多職人生

http://www.books.com.tw/products/0010762201