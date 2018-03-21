臉書深陷個資外洩風波 美光將成科技股支撐？

臉書陷個資外洩風暴，據《彭博社》報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將對此事件進行調查，策略師認為臉書短期內跌幅可能會很大，但科技類股將受美光科技等晶片廠商支撐，瑞士信貸上調美光目標價格，並重申其「優於大盤」的評級。

Miller Tabak 的首席策略師 Matt Maley 指出，在科技類股受臉書拖累的情況下，晶片廠商美光科技 (MU-US) 或英特爾 (INTC-US) 將成為科技類股的支撐，因為這些股票較不會受到此次事件的直接影響。

美光在過去一年股價已上漲 50%，僅管已展現驚人表現，瑞士信貸認為美光的股價還會持續走升，將其目標價格從每股 60 美元提升至每股 70 美元，較周二收盤價 61.25 美元高出約 14.5%。

美光股價日線走勢圖

瑞士信貸重申對該公司重申美光「優於大盤」的評級，認為該公司今年的利潤將高於預期，因為營收上升以及成本下降。分析師 John Pitzer 在周一的報告中指出，我們預計：「第 3 季的財測，將大幅高出華爾街的預期，營收將因提升的記憶體平均售價而增加，同時受益於近期的合約價格，而成本下降將使每股盈餘變得更好，同時該公司的成本結構也有改善。」

根據美光網站發布的消息，該公司預計在 22 日公佈第 2 季財報，美光是 S&P 500 指數中，表現最佳的股票，今年迄今股價已成長近 50％。

Pitzer 指出，數據中心對美光的產品將有持續的需求，DRAM 的投資報酬率將因此提升，他預測 2018 年美光的每股盈餘將為 10.75 美元，略高於華爾街預測的 10.36 美元。