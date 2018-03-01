Spotify 上市！非公開市場價每股約132美元

網路音樂串流商 Spotify (SPOT-US) 於美國時間週三 (28 日) 在紐約證券交易所 NYSE 上直接上市。《CNBC》消息透露，目前非公開市場上的股價為每股 132.50 美元，股票數量為大約 1.5 億張。

Spotify 現金量 / 圖：SEC

自 2017 年 12 月數據顯示，Spotify 全球使用人數約 1.59 億人，付費用戶達 7100 萬人。其最接近的競爭者，蘋果 (AAPL-US) 音樂的付費用戶只達 3600 萬人，而 Pandora (P-US) 達 548 萬人。

然而，Spotify 財報顯示目前為虧損狀態。營業利潤從 2015 年至 2017 年 3 年來逐年虧損從 -2.35 億歐元增長至 -3.78 億歐元。

較領人擔憂的則是稅前損益，包含了融資 (及投資) 費用，從 2015 年的 -2.25 億歐元漲至 -12.33 億歐元。但 Spotify 提道，10 億虧損原自於一次性虧損金額，與中國騰訊的交易費用。

Spotify 資產表 / 圖：SEC

並且 Spotify 目前也面臨支付各大唱片行及音樂人的費用不穩定性，付費用戶也從 2016 年的 6.9% 佔額下滑至 2017 年的 5.1%。

Spotify 的非主流股票直接上市 (direct listing) 模式較傳統公開發行 IPO 上市有所不同，無須華爾街銀行做承銷商 (underwrite)、減少行政費用及放寬持股人 (未上市前的投資人與公司高層) 的股票賣出時間點。

Spotify 共同創辦人瑞典 Daniel Ek 控股量為 9%，Martin Lorentzon 控股量為 12%。同時，雙方的董事投票權高達 80%。

注：台股 1 張為 1000 股，美股 1 張等同於 1 股。