Spotify未來三年將支出近4.5億美元在谷歌雲端服務上

音樂串流媒體 Spotify (SPOT-US) 宣布，在接下來的 3 年裡，將在谷歌 (GOOG-US) 的公共雲端服務上花費近 5 億美元。

根據其更新後的股票招股說明書，Spotify 今年稍早時簽署了一項協議，在提供服務的前 3 年內在 Google Cloud Platform 上花費至少約 3.65 億歐元（4.47 億美元）。

上個月申請首次股票公開上市時，Spotify 表示它正將更多數據轉移到谷歌的雲端服務上，但該公司並沒有說為這些資源支付多少金額。

在過去的 2 年裡，谷歌的雲端業務在 CEO Diane Greene 的領導下不斷成長，現在每季可帶來入超過 10 億美元的收入。

亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務 (AWS) 仍處於領先地位，第 4 季收入超過 50 億美元；微軟 (MSFT-US) 的收入也超過 50 億美元，不過該類別包括 Azure 公共雲以及 Dynamics 365 和 Office 365 業務訂閱等服務。

Spotify 與谷歌雲端的業務關係很大，但 Snap (SNAP-US) 更大。

去年 Snap 表示將在 5 年內花費 20 億美元用於谷歌公共雲端服務，或每年約 4 億美元。換句話說，Snap 在谷歌每季收入 10 億美元或更多的貢獻中就占了 10%。

按照目前的匯率，Spotify 每年將向谷歌支付約 1.49 億美元，即每季支付 3725 萬美元，大約占谷歌每季雲端收入的 3.7%。

在採用谷歌雲端之前，Spotify 是忠誠的 AWS 客戶。Spotify 案例研究仍然列在 AWS 網站上。