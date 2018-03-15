觀光股兩樣情 雲品、寒舍米其林摘星漲停歡呼 王品、乾杯落寞

首屆台北米其林指南名單揭曉，觀光業者摘星與否今 (15) 日明顯反映在股價上，早盤雲品 (2748-TW) 以漲停開出，寒舍 (2739-TW) 也一度觸及漲停板，亞都 (5703-TW) 維持在盤上。

不過，連鎖餐飲集團王品 (2707-TW)、瓦城 (2729-TW) 旗下雖有多個品牌皆無功而返，甚至是乾杯 (1269-TW) 旗下呼聲最高的燒肉品牌老乾杯也僅獲得「米其林餐盤」，今日股價表現皆遭壓抑，並在盤下震盪。

此次米其林指南總計有 110 家餐廳上榜，僅 20 家餐廳摘星，又以雲品所屬雲朗觀光集團旗下台北君品頤宮中餐廳拿下唯一三星，而寒舍旗下台北喜來登請客樓拿下二星，因此股價雙雙受到激勵，雲品以漲停開出，寒舍也一度觸及漲停板，盤中漲勢收斂，漲幅在半根停板附近。

法人提醒，米其林摘星後餐飲挹注業績的長期效益還值得觀察。

另一方面，亞都 (5703-TW) 旗下台北亞都天香樓摘下一顆星，股價也略有反映，盤中漲幅在 1.5% 左右。

不過，王品雖擁有鵝夫人在中國拿下米其林一星，並代理新加坡米其林餐廳莆田來台，但因國內自有品牌均未能躋升名單中，股價相對遭壓抑，盤中跌逾 1%。

而乾杯旗下主打頂級和牛燒肉的老乾杯，雖在上海米其林成功摘下一顆星，在台卻僅有 2 家分店入選米其林餐盤，在日前股價創高後，持續見賣壓，盤中跌幅 0.5%。

觀察除了 20 家摘星餐廳，以及獲得必比登推介的 36 家外，其餘 54 家獲得「米其林餐盤」推薦，此代表食材新鮮、烹調用心、菜餚美味，上市櫃公司中有國賓 (2704-TW) 的 A Cut 牛排館川菜廳、粵菜廳，以及晶華 (2707-TW) Robin’s 牛排館、晶華軒，以及寒舍食譜、老乾杯入列。