【大昌投顧】盤前分析－中小型個股可能開始震盪，留意拉回後的走勢狀況



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低震盪，早盤受美股跌勢影響，午盤開始狹幅整理，市場觀望氣氛濃厚，追價意願不高，終場以下跌 36.06 點作收。短線上月線已經翻揚，雖然目前未較先前強勢，但下方支撐力道開始轉強，若能持續守穩月線，仍是較樂觀看待，籌碼面外資連三買，買超金額不大，若能延續買盤，將挹注動能向上。

2. 櫃買指數相對加權指數抗跌，不過來至前高附近，難免出現調節賣壓，能否再創新高持續觀察，目前中小型個股可能開始震盪，留意拉回後的走勢狀況。

3. 金融指數拉回整理，持續守在月線之上，月線若未跌破，仍可留意。電子指數持續整理型態，但美國科技股開始呈現高檔震盪，會否影響需關注，而強勢族群有被動元件、電腦板卡、LED、IC 設計、矽晶圓等。傳產類股則由生技、塑化等表現較亮眼。

4. 英特爾及超微的電腦平台出貨轉旺，新一代電腦平台及繪圖卡的運算效能大幅提升，但 MOSFET 市場受到晶圓代工及 EPI 矽晶圓產能不足限制，供給量一直無法有效放大，導致 MOSFET 在第二季持續缺貨。

5. 市場目前密切注意 Fed 利率決議宣布的狀況，一般預期此次升息勢在必行，預估升息一碼，不過關注在未來升息次數是否增加，由於仍有不確定因素存在，全球股市也屏息以待。

