[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/20 107/03/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.32870 10.32520 0.00350 0.03390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.66630 9.68910 -0.02280 -0.23532 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.85070 9.86980 -0.01910 -0.19352 中國信託台灣活力基金 14.72000 14.64000 0.08000 0.54645 中國信託台灣優勢基金 17.39000 17.28000 0.11000 0.63657 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64810 9.65720 -0.00910 -0.09423 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21890 9.22750 -0.00860 -0.09320 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15480 10.15790 -0.00310 -0.03052 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70150 9.70440 -0.00290 -0.02988 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.17140 10.26860 -0.09720 -0.94657 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.97030 9.05610 -0.08580 -0.94743 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.28510 11.31160 -0.02650 -0.23427 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.31420 10.33840 -0.02420 -0.23408 中國信託智能運動基金-台幣 10.04000 10.16000 -0.12000 -1.18110 中國信託智能運動基金-美元 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96570 10.96560 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.57670 9.60500 -0.02830 -0.29464 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41570 9.44350 -0.02780 -0.29438 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.77730 9.80070 -0.02340 -0.23876 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.60850 9.63140 -0.02290 -0.23776 中國信託精穩基金 18.08740 18.08590 0.00150 0.00829 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.17000 11.27000 -0.10000 -0.88731 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.25000 66.18000 0.07000 0.10577 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.34450 37.42010 -0.07560 -0.20203 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24480 11.24160 0.00320 0.02847 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68690 10.68310 0.00380 0.03557 元大上證50基金 33.44000 33.36000 0.08000 0.23981 元大大中華TMT基金-人民幣 13.33000 13.18000 0.15000 1.13809 元大大中華TMT基金-新台幣 12.25000 12.11000 0.14000 1.15607 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728 元大大中華價值指數基金-美元 13.83200 13.83600 -0.00400 -0.02891 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.68000 17.70300 -0.02300 -0.12992 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.60300 11.55400 0.04900 0.42410 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.50500 11.45600 0.04900 0.42772 元大中國平衡基金-人民幣 3.30000 3.30000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583 元大中國高收益點心債券基金 11.20860 11.20850 0.00010 0.00089 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.51740 45.61580 -0.09840 -0.21571 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33320 10.33870 -0.00550 -0.05320 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63840 9.64350 -0.00510 -0.05289 元大中國機會債券基金-新台幣 9.80320 9.80760 -0.00440 -0.04486 元大巴西指數基金 6.70600 6.80100 -0.09500 -1.39685 元大巴菲特基金 30.24000 30.21000 0.03000 0.09930 元大日經225基金 26.89000 27.03000 -0.14000 -0.51794 元大台商收成基金 24.44000 24.52000 -0.08000 -0.32626 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 元大台灣50單日正向2倍基金 37.87000 38.00000 -0.13000 -0.34211 元大台灣中型100基金 32.52000 32.56000 -0.04000 -0.12285 元大台灣加權股價指數基金 25.34700 25.42000 -0.07300 -0.28718 元大台灣卓越50基金 83.91000 84.29000 -0.38000 -0.45082 元大台灣金融基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.86000 30.91000 -0.05000 -0.16176 元大台灣高股息基金 26.26000 26.31000 -0.05000 -0.19004 元大台灣電子科技基金 37.23000 37.39000 -0.16000 -0.42792 元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 元大全球ETF穩健組合基金 14.48000 14.58000 -0.10000 -0.68587 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.04000 13.17000 -0.13000 -0.98709 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.43000 12.55000 -0.12000 -0.95618 元大全球不動產證券化基金-美元 12.70200 12.81200 -0.11000 -0.85857 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.97000 8.09000 -0.12000 -1.48331 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.30000 6.39000 -0.09000 -1.40845 元大全球股票入息基金-美元配息 10.25000 10.34200 -0.09200 -0.88958 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.31640 10.32440 -0.00800 -0.07749 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57080 9.57830 -0.00750 -0.07830 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.17830 9.19410 -0.01580 -0.17185 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.56620 8.58100 -0.01480 -0.17247 元大全球新興市場精選組合基金 14.27000 14.36000 -0.09000 -0.62674 元大全球農業商機基金 16.11000 16.31000 -0.20000 -1.22624 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 元大印尼指數基金 9.28900 9.31300 -0.02400 -0.25770 元大印度指數基金 9.29500 9.44000 -0.14500 -1.53602 元大印度基金 12.09000 12.31000 -0.22000 -1.78716 元大多多基金 19.63000 19.58000 0.05000 0.25536 元大多福基金 57.52000 57.27000 0.25000 0.43653 元大亞太成長基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56900 8.58520 -0.01620 -0.18870 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.15580 7.16930 -0.01350 -0.18830 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.07200 10.11900 -0.04700 -0.46447 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01700 10.07300 -0.05600 -0.55594 元大卓越基金 51.81000 51.77000 0.04000 0.07726 元大店頭基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 元大泛歐成長基金 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18340 10.18300 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.01150 9.01910 -0.00760 -0.08427 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 29.99780 30.02010 -0.02230 -0.07428 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.95270 35.97140 -0.01870 -0.05199 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.30210 19.31400 -0.01190 -0.06161 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.88460 18.87440 0.01020 0.05404 元大美國政府7至10年期債券基金 36.78490 36.79160 -0.00670 -0.01821 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.51450 20.52530 -0.01080 -0.05262 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.02710 18.01720 0.00990 0.05495 元大高科技基金 18.19000 18.06000 0.13000 0.71982 元大得利貨幣市場基金 16.22310 16.22300 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.96060 11.96050 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.97000 15.04000 -0.07000 -0.46543 元大華夏中小基金 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 元大新中國基金-人民幣 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 元大新中國基金-美元 12.67000 12.59400 0.07600 0.60346 元大新中國基金-新台幣 11.94000 11.89000 0.05000 0.42052 元大新主流基金 25.81000 25.69000 0.12000 0.46711 元大新東協平衡基金-美元 10.31700 10.35900 -0.04200 -0.40544 元大新東協平衡基金-新台幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 元大新興市場ESG策略基金 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.75240 10.77650 -0.02410 -0.22363 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85130 10.86360 -0.01230 -0.11322 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.79360 10.81690 -0.02330 -0.21540 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.62800 9.64880 -0.02080 -0.21557 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.90490 9.92640 -0.02150 -0.21659 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.65310 9.67410 -0.02100 -0.21707 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.52770 9.55820 -0.03050 -0.31910 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.28890 9.31870 -0.02980 -0.31979 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68580 9.71050 -0.02470 -0.25436 元大新興亞洲基金 12.24000 12.30000 -0.06000 -0.48780 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.73470 9.77220 -0.03750 -0.38374 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.72500 9.76240 -0.03740 -0.38310 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.47230 9.51850 -0.04620 -0.48537 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.46270 9.50880 -0.04610 -0.48481 元大萬泰貨幣市場基金 15.07500 15.07490 0.00010 0.00066 元大經貿基金 38.14000 37.89000 0.25000 0.65980 元大實質多重資產基金-人民幣 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 元大實質多重資產基金-美元 9.70600 9.72300 -0.01700 -0.17484 元大實質多重資產基金-新台幣 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 元大滬深300單日反向1倍基金 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 元大滬深300單日正向2倍基金 18.76000 18.77000 -0.01000 -0.05328 元大精準中小基金 22.85000 22.69000 0.16000 0.70516 元大摩臺基金 39.20000 39.36000 -0.16000 -0.40650 元大標普500基金 23.78000 24.15000 -0.37000 -1.53209 元大標普500單日反向1倍基金 13.58000 13.42000 0.16000 1.19225 元大標普500單日正向2倍基金 31.71000 32.50000 -0.79000 -2.43077 元大標智滬深300基金 19.41000 19.43000 -0.02000 -0.10293 元大歐洲50基金 24.06000 24.37000 -0.31000 -1.27206 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.50440 9.51050 -0.00610 -0.06414 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12780 10.12750 0.00030 0.00296 元大績效基金 54.15000 53.88000 0.27000 0.50111 元大韓國KOSPI200基金 24.09000 23.95000 0.14000 0.58455 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.71000 15.63000 0.08000 0.51184 日盛上選基金 33.22000 33.11000 0.11000 0.33223 日盛小而美基金 19.57000 19.44000 0.13000 0.66872 日盛中國內需動力基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71250 11.71200 0.00050 0.00427 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04000 10.03950 0.00050 0.00498 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06020 12.06030 -0.00010 -0.00083 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33170 10.33190 -0.00020 -0.00194 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79980 10.81060 -0.01080 -0.09990 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.23620 9.24540 -0.00920 -0.09951 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.36000 13.30000 0.06000 0.45113 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 日盛日盛基金 14.76000 14.66000 0.10000 0.68213 日盛目標收益組合基金(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 日盛全球抗暖化基金 10.24000 10.37000 -0.13000 -1.25362 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01620 10.03100 -0.01480 -0.14754 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.61350 9.62770 -0.01420 -0.14749 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.73900 9.76290 -0.02390 -0.24480 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35010 9.37310 -0.02300 -0.24538 日盛全球新興債券基金A 10.87170 10.90340 -0.03170 -0.29074 日盛全球新興債券基金B 8.61260 8.63780 -0.02520 -0.29174 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43910 2.44110 -0.00200 -0.08193 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73760 1.73900 -0.00140 -0.08051 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38270 0.38310 -0.00040 -0.10441 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27370 0.27400 -0.00030 -0.10949 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.57550 12.59900 -0.02350 -0.18652 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.83960 8.85600 -0.01640 -0.18519 日盛亞洲機會基金 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378 日盛首選基金 17.21000 17.11000 0.10000 0.58445 日盛高科技基金 17.59000 17.53000 0.06000 0.34227 日盛貨幣市場基金 14.74160 14.74150 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 38.57000 38.27000 0.30000 0.78390 日盛精選五虎基金 38.10000 37.79000 0.31000 0.82032 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45970 13.45950 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.77000 36.84000 -0.07000 -0.19001 台新MSCI中國基金 22.92000 23.09000 -0.17000 -0.73625 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.87000 17.85000 0.02000 0.11204 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.57000 21.66000 -0.09000 -0.41551 台新大眾貨幣市場基金 14.13580 14.13560 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80890 9.81190 -0.00300 -0.03058 台新中美貨幣市場基金-美元 10.85310 10.84390 0.00920 0.08484 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.84940 9.85170 -0.00230 -0.02335 台新中國通基金 48.10000 48.35000 -0.25000 -0.51706 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.76200 16.55400 0.20800 1.25649 台新中國精選中小基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 台新主流基金 24.50000 24.55000 -0.05000 -0.20367 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.14000 18.29000 -0.15000 -0.82012 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62470 0.62910 -0.00440 -0.69941 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.82000 13.94000 -0.12000 -0.86083 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47560 0.47900 -0.00340 -0.70981 台新台灣中小基金 38.58000 38.69000 -0.11000 -0.28431 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.35200 9.40420 -0.05220 -0.55507 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.41620 9.46880 -0.05260 -0.55551 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.37700 10.43500 -0.05800 -0.55582 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.83450 10.88870 -0.05420 -0.49776 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.50020 11.55790 -0.05770 -0.49923 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 台新印度基金 14.95000 15.19000 -0.24000 -1.57999 台新亞美短期債券基金 10.84420 10.85650 -0.01230 -0.11330 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.83900 8.84920 -0.01020 -0.11526 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30940 0.30940 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.97880 11.99260 -0.01380 -0.11507 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41300 0.41300 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.07210 11.07200 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.61850 30.54060 0.07790 0.25507 台新智慧生活基金-美元 10.42340 10.57670 -0.15330 -1.44941 台新智慧生活基金-新台幣 10.14000 10.30000 -0.16000 -1.55340 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.41150 9.42480 -0.01330 -0.14112 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.10830 9.13050 -0.02220 -0.24314 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.86930 9.88320 -0.01390 -0.14064 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55800 9.58140 -0.02340 -0.24422 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40920 10.45240 -0.04320 -0.41330 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35110 0.35220 -0.00110 -0.31232 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94250 7.97550 -0.03300 -0.41377 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28120 0.28200 -0.00080 -0.28369 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.50000 6.56000 -0.06000 -0.91463 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10000 10.21400 -0.11400 -1.11612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.82000 19.64000 0.18000 0.91650 未來資產全球大消費基金 14.89000 15.07000 -0.18000 -1.19443 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.95030 11.95330 -0.00300 -0.02510 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.83470 9.83720 -0.00250 -0.02541 未來資產亞洲新富基金 22.06000 22.01000 0.05000 0.22717 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54540 12.54530 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.31000 12.19000 0.12000 0.98441 未來資產新興市場債券基金A 8.95250 8.97130 -0.01880 -0.20956 未來資產新興市場債券基金B 6.98000 6.99470 -0.01470 -0.21016 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.94970 10.94670 0.00300 0.02741 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03430 10.05400 -0.01970 -0.19594 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48940 9.48650 0.00290 0.03057 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56270 10.55930 0.00340 0.03220 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54560 8.55860 -0.01300 -0.15189 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57310 9.58800 -0.01490 -0.15540 永豐中小基金 51.07000 50.86000 0.21000 0.41290 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90240 1.90090 0.00150 0.07891 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44360 2.44170 0.00190 0.07781 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.90770 8.92080 -0.01310 -0.14685 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09580 11.11210 -0.01630 -0.14669 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.01000 4.99000 0.02000 0.40080 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.10000 23.08000 0.02000 0.08666 永豐主流品牌基金 16.02000 16.13000 -0.11000 -0.68196 永豐永豐基金 34.41000 34.42000 -0.01000 -0.02905 永豐亞洲民生消費基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645 永豐南非幣2021保本基金 12.77790 12.78820 -0.01030 -0.08054 永豐高科技基金 23.46000 23.34000 0.12000 0.51414 永豐貨幣市場基金 13.85770 13.85760 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12430 2.12200 0.00230 0.10839 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47870 2.47860 0.00010 0.00403 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.03140 8.04090 -0.00950 -0.11815 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50450 10.51700 -0.01250 -0.11886 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.56760 7.58060 -0.01300 -0.17149 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37060 11.39010 -0.01950 -0.17120 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.00000 20.09000 -0.09000 -0.44798 永豐臺灣加權ETF基金 54.79000 54.97000 -0.18000 -0.32745 永豐領航科技基金 39.43000 39.09000 0.34000 0.86979 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.07000 10.22000 -0.15000 -1.46771 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 永豐趨勢平衡基金 47.05000 46.86000 0.19000 0.40546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.39720 11.39610 0.00110 0.00965 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74960 9.74750 0.00210 0.02154 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74960 9.74750 0.00210 0.02154 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70720 9.70700 0.00020 0.00206 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70770 9.70750 0.00020 0.00206 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76110 9.75880 0.00230 0.02357 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88830 9.88590 0.00240 0.02428 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69240 9.69140 0.00100 0.01032 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78050 9.77950 0.00100 0.01023 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174 兆豐國際中小基金 15.05000 15.07000 -0.02000 -0.13271 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.78000 15.79000 -0.01000 -0.06333 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.73000 21.76000 -0.03000 -0.13787 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.25000 22.26000 -0.01000 -0.04492 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.26000 12.43000 -0.17000 -1.36766 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.09000 13.25000 -0.16000 -1.20755 兆豐國際生命科學基金 15.16000 15.44000 -0.28000 -1.81347 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.23010 10.29720 -0.06710 -0.65163 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.77350 10.83730 -0.06380 -0.58871 兆豐國際全球高股息基金 11.54000 11.68000 -0.14000 -1.19863 兆豐國際全球基金 31.90000 32.25000 -0.35000 -1.08527 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18590 10.18530 0.00060 0.00589 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.41320 9.42360 -0.01040 -0.11036 兆豐國際國民基金 23.75000 23.60000 0.15000 0.63559 兆豐國際第一基金 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97760 10.00450 -0.02690 -0.26888 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04560 8.06730 -0.02170 -0.26899 兆豐國際萬全基金 20.79000 20.84000 -0.05000 -0.23992 兆豐國際電子基金 26.30000 26.29000 0.01000 0.03804 兆豐國際綠鑽基金 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.30000 22.32000 -0.02000 -0.08961 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.95000 16.93000 0.02000 0.11813 兆豐國際豐台灣基金 32.05000 32.16000 -0.11000 -0.34204 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47850 12.47830 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15140 11.16380 -0.01240 -0.11107 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96530 11.97890 -0.01360 -0.11353 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77540 10.78660 -0.01120 -0.10383 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.58290 11.60290 -0.02000 -0.17237 合庫全球高收益債券基金B類型 8.34410 8.35340 -0.00930 -0.11133 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74350 9.75450 -0.01100 -0.11277 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22960 9.23920 -0.00960 -0.10391 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.27980 9.29700 -0.01720 -0.18501 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.56490 9.57480 -0.00990 -0.10340 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.87000 10.96000 -0.09000 -0.82117 合庫全球新興市場基金 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 合庫貨幣市場基金 10.11100 10.11090 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.89180 9.91990 -0.02810 -0.28327 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.16360 10.17660 -0.01300 -0.12774 合庫新興多重收益基金A類型 10.34930 10.36680 -0.01750 -0.16881 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.95540 11.97160 -0.01620 -0.13532 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.89100 13.90390 -0.01290 -0.09278 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.47350 9.50100 -0.02750 -0.28944 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.10450 10.11750 -0.01300 -0.12849 合庫新興多重收益基金B類型 8.30250 8.31660 -0.01410 -0.16954 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43810 9.45060 -0.01250 -0.13227 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.72730 10.73700 -0.00970 -0.09034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.33000 10.43000 -0.10000 -0.95877 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85610 10.85310 0.00300 0.02764 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.63840 10.64790 -0.00950 -0.08922 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92310 9.94210 -0.01900 -0.19111 安聯中國東協基金 16.49000 16.68000 -0.19000 -1.13909 安聯中國策略基金 16.30000 16.22000 0.08000 0.49322 安聯中華新思路基金-人民幣 15.19000 15.13000 0.06000 0.39656 安聯中華新思路基金-美元 15.37000 15.32000 0.05000 0.32637 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 安聯台灣大壩基金 25.69000 25.77000 -0.08000 -0.31044 安聯台灣科技基金 45.07000 45.15000 -0.08000 -0.17719 安聯台灣貨幣市場基金 12.46800 12.46780 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.28000 29.40000 -0.12000 -0.40816 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11240 10.11950 -0.00710 -0.07016 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09810 15.11150 -0.01340 -0.08867 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79090 9.79960 -0.00870 -0.08878 安聯四季成長組合基金-美元 11.67000 11.78000 -0.11000 -0.93379 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.32000 11.44000 -0.12000 -1.04895 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06700 12.07760 -0.01060 -0.08777 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12270 10.13250 -0.00980 -0.09672 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28640 12.29970 -0.01330 -0.10813 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70620 9.71440 -0.00820 -0.08441 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54070 9.54990 -0.00920 -0.09634 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25920 9.26930 -0.01010 -0.10896 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.03000 12.10000 -0.07000 -0.57851 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.88000 11.94000 -0.06000 -0.50251 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.82900 11.84220 -0.01320 -0.11147 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89360 10.90860 -0.01500 -0.13751 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56920 10.58510 -0.01590 -0.15021 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.10410 9.11700 -0.01290 -0.14149 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.90470 8.91700 -0.01230 -0.13794 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.61390 8.62690 -0.01300 -0.15069 安聯全球人口趨勢基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.75000 9.91000 -0.16000 -1.61453 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.73000 35.35000 -0.62000 -1.75389 安聯全球油礦金趨勢基金 7.85000 7.98000 -0.13000 -1.62907 安聯全球計量平衡基金 12.72000 12.79000 -0.07000 -0.54730 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07290 12.08490 -0.01200 -0.09930 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56280 10.57330 -0.01050 -0.09931 安聯全球新興市場基金 19.12000 19.29000 -0.17000 -0.88129 安聯全球農金趨勢基金 9.48000 9.59000 -0.11000 -1.14703 安聯全球綠能趨勢基金 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 安聯亞洲動態策略基金 25.36000 25.44000 -0.08000 -0.31447 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00020 10.00260 -0.00240 -0.02399 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85210 9.85430 -0.00220 -0.02233 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.32000 84.35630 -0.03630 -0.04303 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.87110 12.88200 -0.01090 -0.08461 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.37050 67.40230 -0.03180 -0.04718 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.20220 10.21080 -0.00860 -0.08422 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50860 2.50980 -0.00120 -0.04781 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56690 10.58160 -0.01470 -0.13892 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10470 2.10480 -0.00010 -0.00475 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89140 8.90360 -0.01220 -0.13702 宏利台灣動力基金 31.07000 30.82000 0.25000 0.81116 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.55550 10.61260 -0.05710 -0.53804 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79940 9.86080 -0.06140 -0.62267 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.47590 8.52170 -0.04580 -0.53745 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.11700 8.16650 -0.04950 -0.60613 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.24000 10.36000 -0.12000 -1.15830 宏利全球債券組合基金 13.06620 13.07930 -0.01310 -0.10016 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79440 2.79810 -0.00370 -0.13223 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81580 11.83460 -0.01880 -0.15886 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.87180 8.88600 -0.01420 -0.15980 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30350 2.30450 -0.00100 -0.04339 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.62710 10.65120 -0.02410 -0.22627 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.50600 4.55320 -0.04720 -1.03663 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.73120 0.73920 -0.00800 -1.08225 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.70000 20.93000 -0.23000 -1.09890 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59410 11.60400 -0.00990 -0.08532 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37530 10.38440 -0.00910 -0.08763 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98060 9.99290 -0.01230 -0.12309 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.15830 9.16760 -0.00930 -0.10144 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.68640 8.69410 -0.00770 -0.08857 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45290 8.46410 -0.01120 -0.13232 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.70700 8.71580 -0.00880 -0.10097 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83530 2.84310 -0.00780 -0.27435 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41500 0.41620 -0.00120 -0.28832 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.45450 12.49360 -0.03910 -0.31296 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94730 0.95040 -0.00310 -0.32618 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.76110 7.78580 -0.02470 -0.31724 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17440 2.18040 -0.00600 -0.27518 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31280 0.31370 -0.00090 -0.28690 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.54720 9.57770 -0.03050 -0.31845 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35310 0.35380 -0.00070 -0.19785 宏利萬利貨幣市場基金 13.62320 13.62310 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.00000 3.01000 -0.01000 -0.33223 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.16000 13.19000 -0.03000 -0.22745 宏利臺灣股息收益基金 28.64000 28.46000 0.18000 0.63247 宏利澳幣保本基金 11.89260 11.89450 -0.00190 -0.01597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.12110 10.13980 -0.01870 -0.18442 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.20940 10.21660 -0.00720 -0.07047 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.08450 9.10030 -0.01580 -0.17362 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.52040 10.53870 -0.01830 -0.17365 貝萊德亞美利加收益基金 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 貝萊德新台幣基金 12.92060 12.92050 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.54000 25.48000 0.06000 0.23548 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10120 11.09790 0.00330 0.02974 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00100 9.99570 0.00530 0.05302 保德信大中華基金 32.18000 32.15000 0.03000 0.09331 保德信中小型股基金 44.10000 44.04000 0.06000 0.13624 保德信中國中小基金-人民幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 保德信中國中小基金-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98330 9.97650 0.00680 0.06816 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.95310 9.94740 0.00570 0.05730 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.09440 10.08750 0.00690 0.06840 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.76050 10.72620 0.03430 0.31978 保德信中國品牌基金-人民幣 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 保德信中國品牌基金-美元 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193 保德信台商全方位基金 34.88000 34.87000 0.01000 0.02868 保德信全球中小基金 29.18000 29.42000 -0.24000 -0.81577 保德信全球消費商機基金 17.39000 17.60000 -0.21000 -1.19318 保德信全球基礎建設基金 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543 保德信全球資源基金 7.30000 7.43000 -0.13000 -1.74966 保德信全球醫療生化基金-美元 9.51000 9.65000 -0.14000 -1.45078 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.86000 30.31000 -0.45000 -1.48466 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.04540 10.10440 -0.05900 -0.58390 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.69400 10.72120 -0.02720 -0.25370 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.02230 9.08480 -0.06250 -0.68796 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.59850 9.63270 -0.03420 -0.35504 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.43150 8.50220 -0.07070 -0.83155 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87020 10.88620 -0.01600 -0.14698 保德信亞太基金 22.81000 22.97000 -0.16000 -0.69656 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.66030 8.70950 -0.04920 -0.56490 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24120 11.25970 -0.01850 -0.16430 保德信店頭市場基金 34.50000 34.44000 0.06000 0.17422 保德信拉丁美洲基金 7.51000 7.58000 -0.07000 -0.92348 保德信金平衡基金 29.64000 29.66000 -0.02000 -0.06743 保德信金滿意基金 41.10000 41.08000 0.02000 0.04869 保德信科技島基金 25.08000 25.05000 0.03000 0.11976 保德信高成長基金 88.26000 88.21000 0.05000 0.05668 保德信第一基金 26.07000 26.04000 0.03000 0.11521 保德信貨幣市場基金 15.73800 15.73780 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.73990 10.80440 -0.06450 -0.59698 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35780 10.43200 -0.07420 -0.71127 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.01320 11.06630 -0.05310 -0.47984 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94190 10.00110 -0.05920 -0.59193 保德信新世紀基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.34250 8.40810 -0.06560 -0.78020 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.95480 10.97530 -0.02050 -0.18678 保德信新興趨勢組合基金 11.86000 12.02000 -0.16000 -1.33111 保德信瑞騰基金 15.52060 15.52040 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95390 9.96380 -0.00990 -0.09936 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02970 10.03940 -0.00970 -0.09662 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.88820 9.90750 -0.01930 -0.19480 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.90260 9.92220 -0.01960 -0.19754 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86650 9.88810 -0.02160 -0.21844 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86050 9.87990 -0.01940 -0.19636 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99030 1.99180 -0.00150 -0.07531 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64880 2.65080 -0.00200 -0.07545 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31410 0.31450 -0.00040 -0.12719 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45360 0.45410 -0.00050 -0.11011 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.82030 8.83860 -0.01830 -0.20705 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85450 11.87110 -0.01660 -0.13984 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71440 9.72340 -0.00900 -0.09256 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65150 11.66180 -0.01030 -0.08832 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24080 9.25310 -0.01230 -0.13293 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11430 11.12900 -0.01470 -0.13209 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30820 10.32700 -0.01880 -0.18205 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14030 10.16890 -0.02860 -0.28125 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26680 10.27250 -0.00570 -0.05549 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67660 10.68230 -0.00570 -0.05336 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15660 10.17160 -0.01500 -0.14747 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00230 10.00850 -0.00620 -0.06195 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15600 10.16230 -0.00630 -0.06199 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94650 9.96210 -0.01560 -0.15659 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01020 10.02620 -0.01600 -0.15958 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.84940 10.86490 -0.01550 -0.14266 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.56940 6.59170 -0.02230 -0.33830 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95050 10.98780 -0.03730 -0.33947 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63420 11.63410 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.50000 19.55000 -0.05000 -0.25575 施羅德樂活中小基金-I類型 4417.030004427.73000 -10.70000 -0.24166 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.81450 10.83450 -0.02000 -0.18460 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.24700 12.25680 -0.00980 -0.07996 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.50170 11.51340 -0.01170 -0.10162 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.75310 9.77120 -0.01810 -0.18524 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.58140 10.59000 -0.00860 -0.08121 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.37150 10.38210 -0.01060 -0.10210 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.16940 11.19010 -0.02070 -0.18498 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.16530 12.17510 -0.00980 -0.08049 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 12.09160 12.10390 -0.01230 -0.10162 柏瑞五國金勢力建設基金 6.96000 7.03000 -0.07000 -0.99573 柏瑞巨人基金 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63480 13.63470 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.01000 16.13000 -0.12000 -0.74396 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.27310 13.31010 -0.03700 -0.27798 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85540 11.88110 -0.02570 -0.21631 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.53310 12.56090 -0.02780 -0.22132 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.13680 9.16230 -0.02550 -0.27831 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.86300 6.88210 -0.01910 -0.27753 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07060 9.09030 -0.01970 -0.21671 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70890 8.72330 -0.01440 -0.16508 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.11200 11.13670 -0.02470 -0.22179 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.59480 8.61280 -0.01800 -0.20899 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03120 12.05730 -0.02610 -0.21647 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.49880 11.53080 -0.03200 -0.27752 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.59200 11.61110 -0.01910 -0.16450 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40900 11.43430 -0.02530 -0.22126 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.09530 9.12060 -0.02530 -0.27739 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13390 10.15580 -0.02190 -0.21564 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95440 9.97080 -0.01640 -0.16448 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.88370 9.90560 -0.02190 -0.22109 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.72080 9.74110 -0.02030 -0.20840 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.02620 10.05090 -0.02470 -0.24575 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.02250 10.04110 -0.01860 -0.18524 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98360 10.00300 -0.01940 -0.19394 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05380 10.06480 -0.01100 -0.10929 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02620 10.05090 -0.02470 -0.24575 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.02250 10.04110 -0.01860 -0.18524 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.98360 10.00300 -0.01940 -0.19394 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.05380 10.06480 -0.01100 -0.10929 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.00710 10.03190 -0.02480 -0.24721 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.02250 10.04110 -0.01860 -0.18524 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98360 10.00300 -0.01940 -0.19394 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.05380 10.06480 -0.01100 -0.10929 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02620 10.05090 -0.02470 -0.24575 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 10.02250 10.04110 -0.01860 -0.18524 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.98360 10.00300 -0.01940 -0.19394 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.05380 10.06480 -0.01100 -0.10929 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75480 10.76950 -0.01470 -0.13650 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04260 12.05220 -0.00960 -0.07965 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.51330 11.52440 -0.01110 -0.09632 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.38050 9.39340 -0.01290 -0.13733 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.24190 10.25010 -0.00820 -0.08000 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.08620 10.09590 -0.00970 -0.09608 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46540 10.47970 -0.01430 -0.13645 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.21280 11.22170 -0.00890 -0.07931 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.12300 11.13370 -0.01070 -0.09610 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.38070 9.39350 -0.01280 -0.13626 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.24210 10.25030 -0.00820 -0.08000 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.08650 10.09630 -0.00980 -0.09707 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.70000 13.79000 -0.09000 -0.65265 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.12000 15.21000 -0.09000 -0.59172 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.15000 13.22000 -0.07000 -0.52950 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873 柏瑞拉丁美洲基金 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35280 11.35510 -0.00230 -0.02026 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.54800 7.54940 -0.00140 -0.01854 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.52930 11.54560 -0.01630 -0.14118 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.23230 11.24320 -0.01090 -0.09695 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.42570 10.43680 -0.01110 -0.10635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.63750 8.64980 -0.01230 -0.14220 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81870 9.82820 -0.00950 -0.09666 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.84360 9.85410 -0.01050 -0.10655 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.80460 10.81510 -0.01050 -0.09709 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12410 10.13840 -0.01430 -0.14105 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.40890 10.42000 -0.01110 -0.10653 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.17240 10.18230 -0.00990 -0.09723 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.33300 9.34620 -0.01320 -0.14123 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.28880 9.29990 -0.01110 -0.11936 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.86410 9.87460 -0.01050 -0.10633 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.38930 12.42620 -0.03690 -0.29695 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.97800 12.00570 -0.02770 -0.23072 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.44970 11.47830 -0.02860 -0.24917 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.56860 7.59110 -0.02250 -0.29640 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64680 9.66920 -0.02240 -0.23166 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.32220 10.34790 -0.02570 -0.24836 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65000 10.68170 -0.03170 -0.29677 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.46790 11.49650 -0.02860 -0.24877 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.43700 10.46130 -0.02430 -0.23228 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.65260 9.68130 -0.02870 -0.29645 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.54170 10.56800 -0.02630 -0.24886 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.21180 11.23290 -0.02110 -0.18784 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.84800 11.86470 -0.01670 -0.14075 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.96020 10.97630 -0.01610 -0.14668 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.35300 9.37060 -0.01760 -0.18782 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01150 10.02570 -0.01420 -0.14164 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01120 10.02600 -0.01480 -0.14762 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.16760 11.18340 -0.01580 -0.14128 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00350 10.02230 -0.01880 -0.18758 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.43970 10.45510 -0.01540 -0.14730 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.65560 9.67380 -0.01820 -0.18814 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50720 9.52510 -0.01790 -0.18792 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23340 10.24790 -0.01450 -0.14149 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76890 9.78330 -0.01440 -0.14719 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.18000 18.28000 -0.10000 -0.54705 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.95000 17.09000 -0.14000 -0.81919 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06200 13.07760 -0.01560 -0.11929 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.02750 11.06240 -0.03490 -0.31548 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66340 11.69230 -0.02890 -0.24717 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.21820 12.22830 -0.01010 -0.08260 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.47490 11.50880 -0.03390 -0.29456 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.22490 10.25720 -0.03230 -0.31490 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.57410 10.60030 -0.02620 -0.24716 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.53710 10.54570 -0.00860 -0.08155 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.65590 10.68730 -0.03140 -0.29381 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.37060 10.39630 -0.02570 -0.24720 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.59560 10.62680 -0.03120 -0.29360 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.75000 36.78000 -0.03000 -0.08157 國泰大中華基金 21.58000 21.62000 -0.04000 -0.18501 國泰小龍基金 16.52000 16.60000 -0.08000 -0.48193 國泰中小成長基金 45.43000 45.61000 -0.18000 -0.39465 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.58050 4.52700 0.05350 1.18180 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.17000 20.92000 0.25000 1.19503 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.83240 0.82160 0.01080 1.31451 國泰中國內需增長基金美元級別 0.79200 0.78190 0.01010 1.29173 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10380 2.10760 -0.00380 -0.18030 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.68950 9.70390 -0.01440 -0.14839 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.43900 8.45140 -0.01240 -0.14672 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.34130 11.33820 0.00310 0.02734 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79100 1.78830 0.00270 0.15098 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.00920 10.01970 -0.01050 -0.10479 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34740 0.34740 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.13250 5.08270 0.04980 0.97979 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.71000 23.48000 0.23000 0.97956 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.80530 0.79660 0.00870 1.09214 國泰中港台基金人民幣級別 3.85160 3.81010 0.04150 1.08921 國泰中港台基金台幣級別 17.80000 17.61000 0.19000 1.07893 國泰中港台基金美元級別 0.61180 0.60460 0.00720 1.19087 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.00000 26.17000 -0.17000 -0.64960 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.43000 32.78000 -0.35000 -1.06772 國泰台灣貨幣市場基金 12.39320 12.39300 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 28.02000 28.03000 -0.01000 -0.03568 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26340 2.29040 -0.02700 -1.17883 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.48000 10.60000 -0.12000 -1.13208 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35850 0.36240 -0.00390 -1.07616 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46680 0.47210 -0.00530 -1.12264 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 12.85000 -0.12000 -0.93385 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46360 0.46750 -0.00390 -0.83422 國泰全球資源基金台幣級別 5.51000 5.58000 -0.07000 -1.25448 國泰全球資源基金美元級別 0.18590 0.18800 -0.00210 -1.11702 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.90000 9.00000 -0.10000 -1.11111 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30490 0.30800 -0.00310 -1.00649 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41830 0.42110 -0.00280 -0.66493 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38230 0.38480 -0.00250 -0.64969 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44110 0.44400 -0.00290 -0.65315 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.12000 11.20000 -0.08000 -0.71429 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49000 0.49360 -0.00360 -0.72934 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.09000 19.28000 -0.19000 -0.98548 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.24000 21.34000 -0.10000 -0.46860 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43170 2.44250 -0.01080 -0.44217 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.45480 11.50220 -0.04740 -0.41210 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.51850 10.56200 -0.04350 -0.41185 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38620 0.38750 -0.00130 -0.33548 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35460 0.35580 -0.00120 -0.33727 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49950 0.50150 -0.00200 -0.39880 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43380 0.43490 -0.00110 -0.25293 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.35000 18.53000 -0.18000 -0.97140 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62830 0.63390 -0.00560 -0.88342 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445 國泰科技生化基金 37.77000 38.06000 -0.29000 -0.76195 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.08000 25.35000 -0.27000 -1.06509 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.90000 13.74000 0.16000 1.16448 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.41010 37.29230 0.11780 0.31588 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.67320 19.67660 -0.00340 -0.01728 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.19770 19.17820 0.01950 0.10168 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.82630 38.73780 0.08850 0.22846 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.08350 39.11770 -0.03420 -0.08743 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.02650 39.95560 0.07090 0.17745 國泰紐幣2021保本基金 11.88900 11.91580 -0.02680 -0.22491 國泰紐幣八年期保本基金 12.17490 12.20470 -0.02980 -0.24417 國泰紐幣保本基金 12.22830 12.22890 -0.00060 -0.00491 國泰高科技基金 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 國泰國泰基金 23.73000 23.92000 -0.19000 -0.79431 國泰富時中國A50基金 21.75000 21.75000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34110 0.34210 -0.00100 -0.29231 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45060 0.45230 -0.00170 -0.37586 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.79000 10.94000 -0.15000 -1.37112 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36790 0.37270 -0.00480 -1.28790 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48620 0.49280 -0.00660 -1.33929 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35640 0.35900 -0.00260 -0.72423 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47090 0.47470 -0.00380 -0.80051 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.79110 10.80920 -0.01810 -0.16745 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.95230 7.96560 -0.01330 -0.16697 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36410 0.36470 -0.00060 -0.16452 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27230 0.27250 -0.00020 -0.07339 國泰新興市場基金台幣級別 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911 國泰新興市場基金美元級別 0.42370 0.42100 0.00270 0.64133 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15470 2.16040 -0.00570 -0.26384 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45850 1.46240 -0.00390 -0.26668 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35170 0.35230 -0.00060 -0.17031 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37630 0.37690 -0.00060 -0.15919 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24050 0.24090 -0.00040 -0.16604 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.82480 10.84310 -0.01830 -0.16877 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.19200 7.20410 -0.01210 -0.16796 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.08000 35.20000 -0.12000 -0.34091 國泰價值卓越基金 15.12000 15.11000 0.01000 0.06618 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39350 0.39580 -0.00230 -0.58110 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.11580 12.12780 -0.01200 -0.09895 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41340 0.41370 -0.00030 -0.07252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67170 9.67410 -0.00240 -0.02481 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57640 8.57860 -0.00220 -0.02565 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55620 10.55870 -0.00250 -0.02368 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44640 9.44870 -0.00230 -0.02434 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03870 11.03560 0.00310 0.02809 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95710 9.97430 -0.01720 -0.17244 第一金大中華基金 26.85000 26.76000 0.09000 0.33632 第一金小型精選基金 37.39000 37.16000 0.23000 0.61895 第一金中國世紀基金-人民幣 15.23000 15.09000 0.14000 0.92777 第一金中國世紀基金-美元 10.34360 10.23920 0.10440 1.01961 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.52000 11.41000 0.11000 0.96407 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.52000 11.41000 0.11000 0.96407 第一金中概平衡基金 24.03000 24.01000 0.02000 0.08330 第一金台灣貨幣市場基金 15.22210 15.22190 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.53700 177.53500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.98030 14.20340 -0.22310 -1.57075 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.98030 14.20400 -0.22370 -1.57491 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.71000 12.93000 -0.22000 -1.70147 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.71000 12.93000 -0.22000 -1.70147 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.00080 10.03480 -0.03400 -0.33882 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.00130 10.03530 -0.03400 -0.33880 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.55410 9.59220 -0.03810 -0.39720 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.57730 9.61560 -0.03830 -0.39831 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.30520 10.34010 -0.03490 -0.33752 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.84810 9.88730 -0.03920 -0.39647 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.84820 9.88740 -0.03920 -0.39646 第一金全球大趨勢基金 22.67000 22.90000 -0.23000 -1.00437 第一金全球不動產證券化基金A 7.85500 7.84360 0.01140 0.14534 第一金全球不動產證券化基金B 5.67340 5.66520 0.00820 0.14474 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.14290 9.18180 -0.03890 -0.42366 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.14390 9.18290 -0.03900 -0.42470 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.29440 9.33390 -0.03950 -0.42319 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.29660 9.33530 -0.03870 -0.41456 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59790 8.63760 -0.03970 -0.45962 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.99210 10.03820 -0.04610 -0.45925 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.86650 9.86430 0.00220 0.02230 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.13320 8.12890 0.00430 0.05290 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.96900 8.98070 -0.01170 -0.13028 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.99290 10.99050 0.00240 0.02184 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.99370 10.99130 0.00240 0.02184 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95320 9.94790 0.00530 0.05328 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63090 14.65000 -0.01910 -0.13038 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.50250 15.67260 -0.17010 -1.08533 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.50090 15.67120 -0.17030 -1.08671 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.85000 14.02000 -0.17000 -1.21255 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.86000 14.03000 -0.17000 -1.21169 第一金亞洲科技基金 22.12000 22.27000 -0.15000 -0.67355 第一金亞洲新興市場基金 13.56000 13.69000 -0.13000 -0.94960 第一金店頭市場基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 22.75000 22.60000 0.15000 0.66372 第一金電子基金 32.52000 32.35000 0.17000 0.52550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983 統一大滿貫基金 33.19000 33.31000 -0.12000 -0.36025 統一大龍印基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324 統一大龍騰中國基金 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 統一中小基金 25.68000 25.66000 0.02000 0.07794 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78730 9.78600 0.00130 0.01328 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93390 9.94420 -0.01030 -0.10358 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.43660 9.44870 -0.01210 -0.12806 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35190 11.35030 0.00160 0.01410 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43070 11.44250 -0.01180 -0.10312 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87160 10.88560 -0.01400 -0.12861 統一台灣動力基金 16.35000 16.35000 0.00000 0.00000 統一全天候基金 104.61000 104.56000 0.05000 0.04782 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.03410 9.08810 -0.05400 -0.59418 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.48730 9.55510 -0.06780 -0.70957 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.29420 9.36500 -0.07080 -0.75601 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.17120 9.22590 -0.05470 -0.59290 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.63120 9.70000 -0.06880 -0.70928 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.43530 9.50710 -0.07180 -0.75523 統一全球債券組合基金 12.09350 12.10730 -0.01380 -0.11398 統一全球新科技基金(人民幣) 15.94000 16.09000 -0.15000 -0.93226 統一全球新科技基金(美元) 16.29000 16.46000 -0.17000 -1.03281 統一全球新科技基金(新台幣) 14.78000 14.95000 -0.17000 -1.13712 統一亞太基金 27.44000 27.54000 -0.10000 -0.36311 統一亞洲大金磚基金 13.30000 13.38000 -0.08000 -0.59791 統一奔騰基金 56.37000 56.35000 0.02000 0.03549 統一強棒貨幣市場基金 16.63040 16.63020 0.00020 0.00120 統一強漢基金 26.02000 26.00000 0.02000 0.07692 統一統信基金 32.36000 32.40000 -0.04000 -0.12346 統一黑馬基金 57.27000 57.32000 -0.05000 -0.08723 統一新亞洲科技能源基金 20.37000 20.45000 -0.08000 -0.39120 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.49300 8.50400 -0.01100 -0.12935 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.56230 10.57600 -0.01370 -0.12954 統一經建基金 44.15000 44.19000 -0.04000 -0.09052 統一龍馬基金 69.40000 69.52000 -0.12000 -0.17261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.66000 21.49000 0.17000 0.79107 野村中小基金 48.14000 48.03000 0.11000 0.22902 野村中國機會基金 15.17000 15.13000 0.04000 0.26438 野村巴西基金 6.45000 6.54000 -0.09000 -1.37615 野村日本領先基金 12.35000 12.49000 -0.14000 -1.12090 野村台灣高股息基金 22.97000 22.91000 0.06000 0.26189 野村台灣運籌基金 37.10000 36.96000 0.14000 0.37879 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83640 9.84900 -0.01260 -0.12793 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.82860 9.83260 -0.00400 -0.04068 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83200 9.84460 -0.01260 -0.12799 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83640 9.84900 -0.01260 -0.12793 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82860 9.83260 -0.00400 -0.04068 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83200 9.84460 -0.01260 -0.12799 野村平衡基金 19.09000 19.02000 0.07000 0.36803 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 野村全球生技醫療基金 16.17000 16.49000 -0.32000 -1.94057 野村全球品牌基金 26.65000 26.80000 -0.15000 -0.55970 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91910 7.92300 -0.00390 -0.04922 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.79760 10.80300 -0.00540 -0.04999 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.55160 10.54130 0.01030 0.09771 野村全球氣候變遷基金 8.36000 8.45000 -0.09000 -1.06509 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 13.00000 -0.15000 -1.15385 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.24000 11.37000 -0.13000 -1.14336 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.76000 18.98000 -0.22000 -1.15911 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.26000 -0.14000 -1.14192 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62970 10.64220 -0.01250 -0.11746 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.44550 10.46680 -0.02130 -0.20350 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.71220 9.75480 -0.04260 -0.43671 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.46800 9.50120 -0.03320 -0.34943 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88930 8.92700 -0.03770 -0.42231 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02260 11.07090 -0.04830 -0.43628 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57150 10.60850 -0.03700 -0.34878 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97130 10.01350 -0.04220 -0.42143 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.36630 11.43350 -0.06720 -0.58775 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.95810 11.01350 -0.05540 -0.50302 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.46590 10.52620 -0.06030 -0.57286 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.63310 10.73220 -0.09910 -0.92339 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.65100 10.75320 -0.10220 -0.95041 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.07690 10.16290 -0.08600 -0.84622 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.61550 9.70630 -0.09080 -0.93547 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.88700 9.98210 -0.09510 -0.95271 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.01180 12.12370 -0.11190 -0.92299 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.76710 12.88370 -0.11660 -0.90502 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.09150 11.18620 -0.09470 -0.84658 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.58550 10.68540 -0.09990 -0.93492 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.11010 11.21710 -0.10700 -0.95390 野村成長基金 29.05000 29.12000 -0.07000 -0.24038 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.18720 10.19670 -0.00950 -0.09317 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.18330 10.18370 -0.00040 -0.00393 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.95090 9.96060 -0.00970 -0.09738 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.27330 10.28280 -0.00950 -0.09239 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.25150 10.25200 -0.00050 -0.00488 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.01910 10.02880 -0.00970 -0.09672 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22570 10.24940 -0.02370 -0.23123 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.15080 10.16460 -0.01380 -0.13577 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.94620 9.96990 -0.02370 -0.23772 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56540 10.58980 -0.02440 -0.23041 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.40960 10.42380 -0.01420 -0.13623 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.20260 10.22690 -0.02430 -0.23761 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.12960 9.15100 -0.02140 -0.23385 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93960 9.96670 -0.02710 -0.27191 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.84350 9.86010 -0.01660 -0.16836 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.54540 13.57710 -0.03170 -0.23348 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71950 12.75410 -0.03460 -0.27129 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.46040 10.47800 -0.01760 -0.16797 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26850 10.29080 -0.02230 -0.21670 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.97410 9.98620 -0.01210 -0.12117 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.35980 9.37920 -0.01940 -0.20684 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86420 10.88680 -0.02260 -0.20759 野村泰國基金 44.69000 45.00000 -0.31000 -0.68889 野村高科技基金 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448 野村貨幣市場基金 16.23730 16.23710 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.73000 16.80000 -0.07000 -0.41667 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.09390 8.10410 -0.01020 -0.12586 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77700 11.79190 -0.01490 -0.12636 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 野村精選貨幣市場基金 12.06580 12.06570 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.11000 12.18000 -0.07000 -0.57471 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167 野村歐洲高股息基金季配型 8.13000 8.22000 -0.09000 -1.09489 野村歐洲高股息基金累積型 11.43000 11.57000 -0.14000 -1.21003 野村積極成長基金 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410 野村優質基金 34.65000 34.55000 0.10000 0.28944 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71720 8.72980 -0.01260 -0.14433 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07540 8.07960 -0.00420 -0.05198 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88650 7.89730 -0.01080 -0.13676 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48950 11.50620 -0.01670 -0.14514 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47520 10.48060 -0.00540 -0.05152 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25980 10.27370 -0.01390 -0.13530 野村環球基金-人民幣計價 15.54000 15.73000 -0.19000 -1.20788 野村環球基金-美元計價 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586 野村環球基金-新臺幣計價 16.46000 16.66000 -0.20000 -1.20048 野村鴻利基金 22.04000 21.94000 0.10000 0.45579 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84300 16.84290 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.11000 21.01000 0.10000 0.47596 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.44000 12.64000 -0.20000 -1.58228 野村鑫平衡組合基金 14.73000 14.80000 -0.07000 -0.47297 野村鑫全球債券組合基金 13.21330 13.22890 -0.01560 -0.11792 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.93690 9.95830 -0.02140 -0.21490 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.95780 9.97100 -0.01320 -0.13238 凱基台商天下基金 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 凱基台灣精五門基金 21.11000 21.17000 -0.06000 -0.28342 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86320 10.92990 -0.06670 -0.61025 凱基亞太高股息基金 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197 凱基亞洲四金磚基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.92900 13.94070 -0.01170 -0.08393 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.01000 13.04000 -0.03000 -0.23006 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52510 11.52500 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.93000 26.85000 0.08000 0.29795 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.59000 21.02000 -0.43000 -2.04567 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.05120 21.46810 -0.41690 -1.94195 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.99000 19.06000 -0.07000 -0.36726 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.13660 19.19280 -0.05620 -0.29282 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02150 10.04620 -0.02470 -0.24586 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.02240 8.04220 -0.01980 -0.24620 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.19000 8.26000 -0.07000 -0.84746 凱基資源國基金 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.84430 11.94880 -0.10450 -0.87456 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.93790 11.04860 -0.11070 -1.00194 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.62000 10.74000 -0.12000 -1.11732 凱基護城河基金-台幣計價A 12.57000 12.74000 -0.17000 -1.33438 凱基護城河基金-美元計價B 12.99520 13.15060 -0.15540 -1.18170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.83000 14.56000 0.27000 1.85440 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.65000 32.87000 -1.22000 -3.71159 富邦NASDAQ-100基金 27.61000 28.23000 -0.62000 -2.19625 富邦上証180基金 33.03000 32.95000 0.08000 0.24279 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25680 0.25560 0.00120 0.46948 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.71000 6.72000 -0.01000 -0.14881 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.54000 49.57000 -0.03000 -0.06052 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.03250 20.01560 0.01690 0.08443 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17770 11.17440 0.00330 0.02953 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53780 10.53350 0.00430 0.04082 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.06210 13.08100 -0.01890 -0.14448 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93860 1.93980 -0.00120 -0.06186 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78070 9.79490 -0.01420 -0.14497 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49920 1.50010 -0.00090 -0.06000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55690 11.56040 -0.00350 -0.03028 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74240 1.74170 0.00070 0.04019 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10880 10.11190 -0.00310 -0.03066 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54340 1.54270 0.00070 0.04537 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.14980 12.12660 0.02320 0.19131 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.52690 11.49780 0.02910 0.25309 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.05610 11.03410 0.02200 0.19938 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.77600 10.75550 0.02050 0.19060 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.14100 10.11530 0.02570 0.25407 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.73740 9.71800 0.01940 0.19963 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.16000 15.12000 0.04000 0.26455 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.51000 22.61000 -0.10000 -0.44228 富邦日本東証基金 21.76000 21.78000 -0.02000 -0.09183 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.64000 41.85000 -0.21000 -0.50179 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.44000 46.54000 -0.10000 -0.21487 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.89000 52.10000 -0.21000 -0.40307 富邦台灣心基金 21.72000 21.70000 0.02000 0.09217 富邦台灣釆吉50基金 48.68000 48.89000 -0.21000 -0.42954 富邦台灣科技指數基金 57.51000 57.77000 -0.26000 -0.45006 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29300 0.29350 -0.00050 -0.17036 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.29640 2.30100 -0.00460 -0.19991 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34220 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13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 富邦富時歐洲ETF基金 19.92000 20.26000 -0.34000 -1.67818 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39750 0.39820 -0.00070 -0.17579 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16990 12.19020 -0.02030 -0.16653 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57880 9.59470 -0.01590 -0.16572 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30120 0.30170 -0.00050 -0.16573 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.97230 8.98720 -0.01490 -0.16579 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.15000 20.14000 0.01000 0.04965 富邦精準基金 46.31000 46.48000 -0.17000 -0.36575 富邦精銳中小基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 富邦臺灣公司治理100基金 21.83000 21.91000 -0.08000 -0.36513 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.21000 15.25000 -0.04000 -0.26230 富邦標普美國特別股ETF基金 19.17000 19.23000 -0.06000 -0.31201 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.53280 10.55960 -0.02680 -0.25380 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.58090 11.59080 -0.00990 -0.08541 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.05190 11.07570 -0.02380 -0.21488 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.35690 10.38330 -0.02640 -0.25425 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.34150 11.35110 -0.00960 -0.08457 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.80100 10.82420 -0.02320 -0.21433 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.37000 30.43000 -0.06000 -0.19717 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.31900 9.33150 -0.01250 -0.13395 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.77830 9.79200 -0.01370 -0.13991 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67250 9.68900 -0.01650 -0.17030 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.97680 9.99060 -0.01380 -0.13813 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.95370 9.96760 -0.01390 -0.13945 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84500 9.86180 -0.01680 -0.17035 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.87270 9.88890 -0.01620 -0.16382 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82870 8.84080 -0.01210 -0.13687 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.73520 9.74910 -0.01390 -0.14258 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.40130 9.41750 -0.01620 -0.17202 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58880 10.60330 -0.01450 -0.13675 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.31930 10.33400 -0.01470 -0.14225 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01240 10.02980 -0.01740 -0.17348 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.50100 9.51680 -0.01580 -0.16602 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.81730 9.83370 -0.01640 -0.16677 富達卓越領航全球組合基金 14.65000 14.84000 -0.19000 -1.28032 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.04620 9.05810 -0.01190 -0.13137 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66940 9.68260 -0.01320 -0.13633 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.53990 9.55550 -0.01560 -0.16326 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98570 10.00000 -0.01430 -0.14300 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.91720 9.93070 -0.01350 -0.13594 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81180 9.82810 -0.01630 -0.16585 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.59930 9.61450 -0.01520 -0.15809 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84310 9.85880 -0.01570 -0.15925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.11000 12.07000 0.04000 0.33140 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.75050 9.76470 -0.01420 -0.14542 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50020 9.51110 -0.01090 -0.11460 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.91820 8.93440 -0.01620 -0.18132 富蘭克林華美中華基金 15.04000 14.98000 0.06000 0.40053 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.88000 20.85000 0.03000 0.14388 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.84000 19.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.22000 11.34000 -0.12000 -1.05820 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.31000 10.44000 -0.13000 -1.24521 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.14960 8.14550 0.00410 0.05033 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49240 9.48150 0.01090 0.11496 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.03510 10.02360 0.01150 0.11473 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42670 9.42200 0.00470 0.04988 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00160 11.01360 -0.01200 -0.10896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.95390 8.96370 -0.00980 -0.10933 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.46810 9.47840 -0.01030 -0.10867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.89990 12.93190 -0.03200 -0.24745 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51770 10.54380 -0.02610 -0.24754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11860 10.13050 -0.01190 -0.11747 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.85860 7.86790 -0.00930 -0.11820 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.41400 9.42510 -0.01110 -0.11777 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.50300 10.52270 -0.01970 -0.18721 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.62300 7.63730 -0.01430 -0.18724 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.14490 9.16200 -0.01710 -0.18664 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42560 10.43830 -0.01270 -0.12167 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.91810 7.92770 -0.00960 -0.12109 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.34160 8.35590 -0.01430 -0.17114 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.58230 9.59260 -0.01030 -0.10737 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15270 10.16360 -0.01090 -0.10725 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64240 12.66410 -0.02170 -0.17135 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.77000 -0.07000 -0.79818 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.89700 13.03880 -0.14180 -1.08752 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 富蘭克林華美第一富基金 41.24000 41.27000 -0.03000 -0.07269 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28350 10.28340 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.86000 -0.17000 -1.22655 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.86000 14.01000 -0.15000 -1.07066 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.22000 15.41000 -0.19000 -1.23297 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.01280 7.08560 -0.07280 -1.02744 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.44340 11.53080 -0.08740 -0.75797 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.22080 10.21270 0.00810 0.07931 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.33100 11.32200 0.00900 0.07949 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.34300 7.35990 -0.01690 -0.22962 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.74450 9.76170 -0.01720 -0.17620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60990 10.62860 -0.01870 -0.17594 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92670 10.95190 -0.02520 -0.23010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.33000 19.36000 -0.03000 -0.15496 復華人民幣貨幣市場基金 11.48370 11.48270 0.00100 0.00871 復華人生目標基金 34.84340 34.74090 0.10250 0.29504 復華大中華中小策略基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 66.88000 66.57000 0.31000 0.46568 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 復華台灣智能基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 復華全方位基金 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621 復華全球大趨勢基金-美元 13.84000 14.02000 -0.18000 -1.28388 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.58000 20.87000 -0.29000 -1.38955 復華全球平衡基金-新臺幣 20.47000 20.59000 -0.12000 -0.58281 復華全球物聯網科技基金-美元 16.28000 16.40000 -0.12000 -0.73171 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.82000 14.94000 -0.12000 -0.80321 復華全球原物料基金 8.95000 9.09000 -0.14000 -1.54015 復華全球消費基金-新臺幣 13.22000 13.38000 -0.16000 -1.19581 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43540 11.44330 -0.00790 -0.06904 復華全球債券基金 13.53630 13.55440 -0.01810 -0.13354 復華全球債券組合基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.81000 13.93000 -0.12000 -0.86145 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 復華有利貨幣市場基金 13.41500 13.41490 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979 復華亞太成長基金 14.67000 14.72000 -0.05000 -0.33967 復華亞太神龍科技基金-美元 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 復華東協世紀基金 13.92000 13.98000 -0.06000 -0.42918 復華南非幣長期收益基金A 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963 復華南非幣長期收益基金B 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 復華南非幣短期收益基金A 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.00000 13.23000 -0.23000 -1.73847 復華美國新星基金-新臺幣 12.44000 12.67000 -0.23000 -1.81531 復華恒生基金 22.09000 22.05000 0.04000 0.18141 復華恒生單日反向一倍基金 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813 復華恒生單日正向二倍基金 38.85000 38.47000 0.38000 0.98778 復華神盾基金 23.88730 23.84450 0.04280 0.17950 復華高成長基金 63.26000 63.16000 0.10000 0.15833 復華高益策略組合基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 復華貨幣市場基金 14.37450 14.37440 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.82000 17.97000 -0.15000 -0.83472 復華復華基金 20.04000 20.02000 0.02000 0.09990 復華華人世紀基金 19.86000 19.79000 0.07000 0.35371 復華傳家二號基金 27.39320 27.30240 0.09080 0.33257 復華傳家基金 22.50800 22.44520 0.06280 0.27979 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.25000 14.36000 -0.11000 -0.76602 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 復華新興人民幣短期收益基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.77000 18.85000 -0.08000 -0.42440 復華新興市場高收益債券基金A 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 復華新興市場高收益債券基金B 6.18000 6.19000 -0.01000 -0.16155 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.19000 14.21000 -0.02000 -0.14075 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 復華滬深300 A股基金 25.13000 25.12000 0.01000 0.03981 復華數位經濟基金 53.45000 53.23000 0.22000 0.41330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.97260 9.98330 -0.01070 -0.10718 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.81760 9.83020 -0.01260 -0.12818 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12960 10.14050 -0.01090 -0.10749 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.94140 9.95410 -0.01270 -0.12759 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.98210 9.98940 -0.00730 -0.07308 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.94840 9.96590 -0.01750 -0.17560 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99350 9.99500 -0.00150 -0.01501 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95980 9.97150 -0.01170 -0.11733 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99350 9.99510 -0.00160 -0.01601 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95980 9.97150 -0.01170 -0.11733 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32960 9.33210 -0.00250 -0.02679 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15810 9.15080 0.00730 0.07977 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64900 8.65100 -0.00200 -0.02312 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36720 11.37020 -0.00300 -0.02638 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16880 11.16000 0.00880 0.07885 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66620 10.66870 -0.00250 -0.02343 景順主流基金 19.89000 19.97000 -0.08000 -0.40060 景順台灣科技基金 36.25000 36.70000 -0.45000 -1.22616 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 景順全球科技基金 20.73000 21.19000 -0.46000 -2.17084 景順全球康健基金 17.19000 17.41000 -0.22000 -1.26364 景順貨幣市場基金 15.91390 15.91370 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.86000 37.02000 -0.16000 -0.43220 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.84000 16.10000 -0.26000 -1.61491 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.02000 14.26000 -0.24000 -1.68303 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.63000 10.78000 -0.15000 -1.39147 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.20000 10.35000 -0.15000 -1.44928 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.27000 10.42000 -0.15000 -1.43954 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.60000 8.69000 -0.09000 -1.03567 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.82980 8.83660 -0.00680 -0.07695 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34530 8.32600 0.01930 0.23180 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11750 11.12600 -0.00850 -0.07640 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48640 10.46220 0.02420 0.23131 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 華南永昌中國A股基金(美元) 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63490 9.63960 -0.00470 -0.04876 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.30730 9.32140 -0.01410 -0.15126 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77610 9.78090 -0.00480 -0.04908 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.44520 9.45960 -0.01440 -0.15223 華南永昌永昌基金 19.71000 19.72000 -0.01000 -0.05071 華南永昌全球亨利組合基金 14.33320 14.35030 -0.01710 -0.11916 華南永昌全球神農水資源基金 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 華南永昌全球精品基金 14.35000 14.42000 -0.07000 -0.48544 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.07000 12.15000 -0.08000 -0.65844 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.02000 14.11000 -0.09000 -0.63785 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075 華南永昌物聯網精選基金 13.21000 13.29000 -0.08000 -0.60196 華南永昌策略報酬基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17630 16.17610 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.91320 24.95950 -0.04630 -0.18550 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91690 11.91680 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15180 10.14680 0.00500 0.04928 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.34880 10.34280 0.00600 0.05801 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00610 10.00120 0.00490 0.04899 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.17570 10.16980 0.00590 0.05801 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05360 10.04820 0.00540 0.05374 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.19200 10.18560 0.00640 0.06283 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05370 10.04820 0.00550 0.05474 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.18660 10.18020 0.00640 0.06287 華頓中小型基金 24.68000 24.51000 0.17000 0.69359 華頓中國多重機會平衡基金 13.23000 13.21380 0.01620 0.12260 華頓台灣基金 25.62000 25.45000 0.17000 0.66798 華頓平安貨幣市場基金 11.49930 11.49920 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.06000 17.33000 -0.27000 -1.55799 華頓全球高收益債券基金A 13.40670 13.42680 -0.02010 -0.14970 華頓全球高收益債券基金B 8.54030 8.55310 -0.01280 -0.14965 華頓全球黑鑽油源基金 5.66000 5.74000 -0.08000 -1.39373 華頓新興亞太債券基金A 10.50800 10.52020 -0.01220 -0.11597 華頓新興亞太債券基金B 8.12620 8.13570 -0.00950 -0.11677 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.11190 3.09690 0.01500 0.48436 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.37660 14.30930 0.06730 0.47032 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49230 0.48950 0.00280 0.57201 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.00280 11.99400 0.00880 0.07337 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.00430 10.99600 0.00830 0.07548 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.02410 11.01740 0.00670 0.06081 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.07640 10.07030 0.00610 0.06057 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.88180 11.86240 0.01940 0.16354 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.98300 10.96380 0.01920 0.17512 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41510 2.41590 -0.00080 -0.03311 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99120 1.99170 -0.00050 -0.02510 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25160 12.24820 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匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46830 2.47220 -0.00390 -0.15775 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28390 2.28770 -0.00380 -0.16611 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.81880 11.83140 -0.01260 -0.10650 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.33950 8.35160 -0.01210 -0.14488 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39120 0.39150 -0.00030 -0.07663 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35660 0.35690 -0.00030 -0.08406 匯豐拉丁美洲基金 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529 匯豐金磚動力基金 15.24000 15.38000 -0.14000 -0.91027 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96970 14.96960 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81360 15.81360 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.91000 4.94000 -0.03000 -0.60729 匯豐新鑽動力基金 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.67930 5.69560 -0.01630 -0.28619 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15540 9.17220 -0.01680 -0.18316 匯豐龍鳳基金 52.45000 52.48000 -0.03000 -0.05716 匯豐龍騰電子基金 38.64000 38.64000 0.00000 0.00000 匯豐雙高收益債券組合基金 12.44160 12.45700 -0.01540 -0.12363 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.68000 20.59000 0.09000 0.43711 新光中國成長基金(人民幣) 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 新光中國成長基金(美元) 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313 新光中國成長基金(新臺幣) 12.85000 12.77000 0.08000 0.62647 新光台灣富貴基金 24.27000 24.31000 -0.04000 -0.16454 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 新光全球生技醫療基金(美元) 11.73000 11.90000 -0.17000 -1.42857 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.83000 10.96000 -0.13000 -1.18613 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98690 9.99760 -0.01070 -0.10703 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.24260 9.23480 0.00780 0.08446 新光全球債券基金(B配息)美元 9.71510 9.72390 -0.00880 -0.09050 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.98120 8.97370 0.00750 0.08358 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 新光吉星貨幣市場基金 15.41810 15.41800 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 25.99000 26.16000 -0.17000 -0.64985 新光亞洲精選基金-新台幣 24.95000 25.07000 -0.12000 -0.47866 新光兩岸優勢基金 14.63000 14.57000 0.06000 0.41181 新光店頭基金 25.85000 25.81000 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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.03110 10.03900 -0.00790 -0.07869 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92990 9.94130 -0.01140 -0.11467 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92990 9.94130 -0.01140 -0.11467 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96080 9.96930 -0.00850 -0.08526 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96060 9.96910 -0.00850 -0.08526 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94500 9.95250 -0.00750 -0.07536 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94690 9.95290 -0.00600 -0.06028 瑞銀全球創新趨勢基金 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02260 10.02840 -0.00580 -0.05784 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.86560 9.87130 -0.00570 -0.05774 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.01780 10.02460 -0.00680 -0.06783 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.88750 9.89420 -0.00670 -0.06772 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.93430 9.92350 0.01080 0.10883 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12570 10.11530 0.01040 0.10281 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.92510 13.94090 -0.01580 -0.11334 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.77760 8.78750 -0.00990 -0.11266 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.67170 36.58240 0.08930 0.24411 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.00000 36.85180 0.14820 0.40215 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.44700 38.32440 0.12260 0.31990 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04130 11.03840 0.00290 0.02627 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12550 10.14310 -0.01760 -0.17352 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.42910 13.34310 0.08600 0.64453 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.91130 10.85220 0.05910 0.54459 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 群益大印度基金-人民幣 12.61060 12.75480 -0.14420 -1.13055 群益大印度基金-美元 12.89220 13.05260 -0.16040 -1.22887 群益大印度基金-新臺幣 11.57000 11.73000 -0.16000 -1.36402 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.37770 12.53430 -0.15660 -1.24937 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.97480 13.15210 -0.17730 -1.34807 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.54000 11.71000 -0.17000 -1.45175 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.63220 11.77940 -0.14720 -1.24964 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.12800 11.28000 -0.15200 -1.34752 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.53950 9.66980 -0.13030 -1.34749 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.71480 9.83770 -0.12290 -1.24928 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.64310 9.77490 -0.13180 -1.34835 群益中小型股基金 46.59000 46.26000 0.33000 0.71336 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.03710 10.00560 0.03150 0.31482 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.12940 10.10760 0.02180 0.21568 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.99530 8.98520 0.01010 0.11241 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.99150 8.96330 0.02820 0.31462 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.07400 9.05450 0.01950 0.21536 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.05890 8.04980 0.00910 0.11305 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01770 10.02200 -0.00430 -0.04291 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44020 11.43600 0.00420 0.03673 群益中國高收益債券基金-美元 11.24780 11.25260 -0.00480 -0.04266 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45760 10.47050 -0.01290 -0.12320 群益中國新機會基金N-美元 9.99160 9.96260 0.02900 0.29109 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 群益中國新機會基金-人民幣 8.87750 8.84290 0.03460 0.39127 群益中國新機會基金-美元 10.68360 10.65260 0.03100 0.29101 群益中國新機會基金-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 群益平衡王基金 19.56640 19.55540 0.01100 0.05625 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.86000 -0.03000 -0.38168 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.72000 5.74000 -0.02000 -0.34843 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.76720 9.79930 -0.03210 -0.32757 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.13430 10.17780 -0.04350 -0.42740 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.94270 8.97220 -0.02950 -0.32879 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27900 9.31880 -0.03980 -0.42709 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01810 10.03210 -0.01400 -0.13955 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87300 9.88750 -0.01450 -0.14665 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60650 9.61990 -0.01340 -0.13929 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.53400 9.54810 -0.01410 -0.14767 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.07580 10.08980 -0.01400 -0.13875 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18240 10.19740 -0.01500 -0.14710 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.77550 9.78910 -0.01360 -0.13893 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10420 10.13650 -0.03230 -0.31865 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.48280 7.50660 -0.02380 -0.31705 群益全球關鍵生技基金-美元 14.94790 15.10150 -0.15360 -1.01712 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.96000 14.12000 -0.16000 -1.13314 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.16000 11.37000 -0.21000 -1.84697 群益印度中小基金N-美元 9.51270 9.70780 -0.19510 -2.00972 群益印度中小基金N-新臺幣 8.51000 8.69000 -0.18000 -2.07135 群益印度中小基金-人民幣 14.11270 14.38780 -0.27510 -1.91204 群益印度中小基金-美元 13.60570 13.88470 -0.27900 -2.00941 群益印度中小基金-新臺幣 14.90000 15.22000 -0.32000 -2.10250 群益多利策略組合基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 群益多重收益組合基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 群益多重資產組合基金 15.58000 15.70000 -0.12000 -0.76433 群益安家基金 23.86240 23.88150 -0.01910 -0.07998 群益安穩貨幣市場基金 16.05480 16.05470 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.55000 21.93000 -0.38000 -1.73279 群益亞太中小基金 13.56000 13.61000 -0.05000 -0.36738 群益亞太新趨勢平衡基金 17.52000 17.53000 -0.01000 -0.05705 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62140 9.64620 -0.02480 -0.25710 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52410 7.54350 -0.01940 -0.25718 群益店頭市場基金 98.34000 97.99000 0.35000 0.35718 群益東方盛世基金 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 群益東協成長基金-人民幣 14.57580 14.68700 -0.11120 -0.75713 群益東協成長基金-美元 13.90730 14.02750 -0.12020 -0.85689 群益東協成長基金-新臺幣 13.02000 13.15000 -0.13000 -0.98859 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.28670 11.34950 -0.06280 -0.55333 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.86770 10.92810 -0.06040 -0.55270 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13700 10.19810 -0.06110 -0.59913 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.17240 10.22900 -0.05660 -0.55333 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.79830 9.85280 -0.05450 -0.55314 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.13730 9.19230 -0.05500 -0.59833 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.93460 9.98990 -0.05530 -0.55356 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.97250 10.02790 -0.05540 -0.55246 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.99880 10.05900 -0.06020 -0.59847 群益長安基金 29.12000 29.05000 0.07000 0.24096 群益美國新創亮點基金-美元 14.56050 14.82180 -0.26130 -1.76294 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.31000 13.56000 -0.25000 -1.84366 群益真善美基金 17.39360 17.38900 0.00460 0.02645 群益馬拉松基金 121.58000 120.97000 0.61000 0.50426 群益深証中小板基金 16.03000 16.05000 -0.02000 -0.12461 群益創新科技基金 32.45000 32.29000 0.16000 0.49551 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.02820 9.96380 0.06440 0.64634 群益華夏盛世基金N-美元 10.03240 9.97800 0.05440 0.54520 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 群益華夏盛世基金-人民幣 10.92070 10.85070 0.07000 0.64512 群益華夏盛世基金-美元 11.06210 11.00210 0.06000 0.54535 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.27000 17.19000 0.08000 0.46539 群益奧斯卡基金 28.06000 27.95000 0.11000 0.39356 群益新興金鑽基金-美元 13.83380 13.87890 -0.04510 -0.32495 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 群益葛萊美基金 23.70000 23.70000 0.00000 0.00000 群益道瓊美國地產ETF基金 18.29000 18.40000 -0.11000 -0.59783 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.68840 11.72600 -0.03760 -0.32065 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.54310 11.59950 -0.05640 -0.48623 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.40140 11.44660 -0.04520 -0.39488 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.84460 8.87290 -0.02830 -0.31895 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.55610 9.60280 -0.04670 -0.48632 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.13810 9.17420 -0.03610 -0.39349 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.76000 29.87000 -0.11000 -0.36826 德信中國精選成長基金 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 德信台灣主流中小基金 18.74000 18.58000 0.16000 0.86114 德信新興股票組合基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 德信萬保貨幣市場基金 11.91250 11.91230 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.65300 10.66090 -0.00790 -0.07410 德信數位時代基金 28.34000 28.61000 -0.27000 -0.94373 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63940 11.63920 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.23000 17.38000 -0.15000 -0.86306 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.59000 17.88000 -0.29000 -1.62192 德銀遠東DWS全球神農基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00280 10.01860 -0.01580 -0.15771 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.01510 14.03710 -0.02200 -0.15673 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33180 8.34340 -0.01160 -0.13903 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.51740 11.52210 -0.00470 -0.04079 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.58790 11.59330 -0.00540 -0.04658 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05850 13.07440 -0.01590 -0.12161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.97000 18.11000 -0.14000 -0.77305 摩根中小基金 25.53000 25.52000 0.01000 0.03918 摩根中國A股基金 15.99000 15.88000 0.11000 0.69270 摩根中國A股基金(美元) 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587 摩根中國亮點基金 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.33340 12.33610 -0.00270 -0.02189 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.42200 13.42590 -0.00390 -0.02905 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.80920 10.80310 0.00610 0.05647 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.60540 13.60840 -0.00300 -0.02205 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.25480 15.25950 -0.00470 -0.03080 摩根台灣金磚基金 21.24000 21.22000 0.02000 0.09425 摩根台灣增長基金 51.94000 52.01000 -0.07000 -0.13459 摩根平衡基金 28.29000 28.24000 0.05000 0.17705 摩根全球α基金 18.46000 18.65000 -0.19000 -1.01877 摩根全球平衡基金 15.61990 15.66330 -0.04340 -0.27708 摩根全球發現基金 12.40000 12.55000 -0.15000 -1.19522 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80710 9.85440 -0.04730 -0.47999 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63690 10.68700 -0.05010 -0.46879 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.18730 10.23380 -0.04650 -0.45438 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27680 11.33120 -0.05440 -0.48009 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.94370 10.96400 -0.02030 -0.18515 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.71790 13.74330 -0.02540 -0.18482 摩根亞洲基金 58.65000 58.92000 -0.27000 -0.45825 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.90050 8.91130 -0.01080 -0.12119 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.32730 10.33710 -0.00980 -0.09480 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.26610 9.27330 -0.00720 -0.07764 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61380 12.62940 -0.01560 -0.12352 摩根東方內需機會基金 18.57000 18.66000 -0.09000 -0.48232 摩根東方科技基金 38.58000 38.91000 -0.33000 -0.84811 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 摩根金龍收成基金 24.05000 24.10000 -0.05000 -0.20747 摩根第一貨幣市場基金 15.05870 15.05860 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.45000 14.61000 -0.16000 -1.09514 摩根新金磚五國基金 12.24000 12.32000 -0.08000 -0.64935 摩根新絲路基金 11.16000 11.26000 -0.10000 -0.88810 摩根新興35基金 14.32000 14.38000 -0.06000 -0.41725 摩根新興日本基金 24.82000 25.03000 -0.21000 -0.83899 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.96630 7.98790 -0.02160 -0.27041 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.03310 11.06300 -0.02990 -0.27027 摩根新興科技基金 60.59000 60.45000 0.14000 0.23160 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.49880 8.50850 -0.00970 -0.11400 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61030 10.62240 -0.01210 -0.11391 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.14840 9.17900 -0.03060 -0.33337 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.17340 10.20210 -0.02870 -0.28131 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.77910 9.80280 -0.02370 -0.24177 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.31420 10.34870 -0.03450 -0.33338 摩根龍揚基金 35.95000 36.03000 -0.08000 -0.22204 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.04000 11.15000 -0.11000 -0.98655 摩根環球股票收益基金-累積型 10.79000 10.91000 -0.12000 -1.09991 摩根總收益組合基金-月配息型 9.40670 9.41390 -0.00720 -0.07648 摩根總收益組合基金-累積型 11.23340 11.24190 -0.00850 -0.07561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.34000 26.11000 0.23000 0.88089 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74800 11.75710 -0.00910 -0.07740 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.14100 11.14990 -0.00890 -0.07982 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25310 10.26010 -0.00700 -0.06823 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56930 10.57740 -0.00810 -0.07658 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.03400 10.04190 -0.00790 -0.07867 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22800 9.23430 -0.00630 -0.06822 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.94140 10.98480 -0.04340 -0.39509 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.42150 10.47360 -0.05210 -0.49744 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.04320 10.12420 -0.08100 -0.80006 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.65640 9.74430 -0.08790 -0.90207 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.94330 10.02350 -0.08020 -0.80012 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.56020 9.64720 -0.08700 -0.90182 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.78560 11.82710 -0.04150 -0.35089 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.62030 11.66090 -0.04060 -0.34817 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.30600 10.35000 -0.04400 -0.42512 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.34840 11.38830 -0.03990 -0.35036 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.17190 11.21090 -0.03900 -0.34788 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91120 9.95350 -0.04230 -0.42498 聯邦金鑽平衡基金 23.84460 23.70030 0.14430 0.60885 聯邦貨幣市場基金 13.14010 13.14000 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.79550 10.82530 -0.02980 -0.27528 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.40260 8.42580 -0.02320 -0.27534 聯邦精選科技基金 13.25000 13.13000 0.12000 0.91394 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08560 16.11470 -0.02910 -0.18058 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.61890 12.63040 -0.01150 -0.09105 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.36130 12.38820 -0.02690 -0.21714 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.92640 11.95230 -0.02590 -0.21669 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72680 11.73980 -0.01300 -0.11073 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07220 11.08820 -0.01600 -0.14430 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.72980 10.74160 -0.01180 -0.10985 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.80640 8.81910 -0.01270 -0.14401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.20000 38.42000 -0.22000 -0.57262 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.86000 -0.02000 -0.14430 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.01000 13.04000 -0.03000 -0.23006 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 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