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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/20  107/03/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.32870   10.32520   0.00350    0.03390
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.66630    9.68910  -0.02280   -0.23532
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.85070    9.86980  -0.01910   -0.19352
中國信託台灣活力基金                                             14.72000   14.64000   0.08000    0.54645
中國信託台灣優勢基金                                             17.39000   17.28000   0.11000    0.63657
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.22000    9.34000  -0.12000   -1.28480
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.74000    9.87000  -0.13000   -1.31712
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64810    9.65720  -0.00910   -0.09423
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21890    9.22750  -0.00860   -0.09320
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15480   10.15790  -0.00310   -0.03052
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70150    9.70440  -0.00290   -0.02988
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.17140   10.26860  -0.09720   -0.94657
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.97030    9.05610  -0.08580   -0.94743
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.28510   11.31160  -0.02650   -0.23427
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.31420   10.33840  -0.02420   -0.23408
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.04000   10.16000  -0.12000   -1.18110
中國信託智能運動基金-美元                                        10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96570   10.96560   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.57670    9.60500  -0.02830   -0.29464
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.41570    9.44350  -0.02780   -0.29438
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.77730    9.80070  -0.02340   -0.23876
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.60850    9.63140  -0.02290   -0.23776
中國信託精穩基金                                                 18.08740   18.08590   0.00150    0.00829
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.40000   10.51000  -0.11000   -1.04662
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.41000   11.52000  -0.11000   -0.95486
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.17000   11.27000  -0.10000   -0.88731
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元大2001基金                                                     66.25000   66.18000   0.07000    0.10577
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.34450   37.42010  -0.07560   -0.20203
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24480   11.24160   0.00320    0.02847
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.68690   10.68310   0.00380    0.03557
元大上證50基金                                                   33.44000   33.36000   0.08000    0.23981
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.33000   13.18000   0.15000    1.13809
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.25000   12.11000   0.14000    1.15607
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.56000   13.58000  -0.02000   -0.14728
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.83200   13.83600  -0.00400   -0.02891
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.68000   17.70300  -0.02300   -0.12992
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.60300   11.55400   0.04900    0.42410
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.50500   11.45600   0.04900    0.42772
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.30000    3.30000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.20000   15.19000   0.01000    0.06583
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20860   11.20850   0.00010    0.00089
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.51740   45.61580  -0.09840   -0.21571
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33320   10.33870  -0.00550   -0.05320
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63840    9.64350  -0.00510   -0.05289
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.80320    9.80760  -0.00440   -0.04486
元大巴西指數基金                                                  6.70600    6.80100  -0.09500   -1.39685
元大巴菲特基金                                                   30.24000   30.21000   0.03000    0.09930
元大日經225基金                                                  26.89000   27.03000  -0.14000   -0.51794
元大台商收成基金                                                 24.44000   24.52000  -0.08000   -0.32626
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.59000   0.02000    0.15886
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.87000   38.00000  -0.13000   -0.34211
元大台灣中型100基金                                              32.52000   32.56000  -0.04000   -0.12285
元大台灣加權股價指數基金                                         25.34700   25.42000  -0.07300   -0.28718
元大台灣卓越50基金                                               83.91000   84.29000  -0.38000   -0.45082
元大台灣金融基金                                                 16.98000   17.07000  -0.09000   -0.52724
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.86000   30.91000  -0.05000   -0.16176
元大台灣高股息基金                                               26.26000   26.31000  -0.05000   -0.19004
元大台灣電子科技基金                                             37.23000   37.39000  -0.16000   -0.42792
元大全球ETF成長組合基金                                          10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.48000   14.58000  -0.10000   -0.68587
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.04000   13.17000  -0.13000   -0.98709
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.43000   12.55000  -0.12000   -0.95618
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.70200   12.81200  -0.11000   -0.85857
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.96000    6.99000  -0.03000   -0.42918
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.97000    8.09000  -0.12000   -1.48331
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.30000    6.39000  -0.09000   -1.40845
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.25000   10.34200  -0.09200   -0.88958
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.31640   10.32440  -0.00800   -0.07749
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57080    9.57830  -0.00750   -0.07830
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.17830    9.19410  -0.01580   -0.17185
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.56620    8.58100  -0.01480   -0.17247
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.27000   14.36000  -0.09000   -0.62674
元大全球農業商機基金                                             16.11000   16.31000  -0.20000   -1.22624
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
元大印尼指數基金                                                  9.28900    9.31300  -0.02400   -0.25770
元大印度指數基金                                                  9.29500    9.44000  -0.14500   -1.53602
元大印度基金                                                     12.09000   12.31000  -0.22000   -1.78716
元大多多基金                                                     19.63000   19.58000   0.05000    0.25536
元大多福基金                                                     57.52000   57.27000   0.25000    0.43653
元大亞太成長基金                                                 10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56900    8.58520  -0.01620   -0.18870
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.15580    7.16930  -0.01350   -0.18830
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.07200   10.11900  -0.04700   -0.46447
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01700   10.07300  -0.05600   -0.55594
元大卓越基金                                                     51.81000   51.77000   0.04000    0.07726
元大店頭基金                                                      9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
元大泛歐成長基金                                                  9.38000    9.47000  -0.09000   -0.95037
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18340   10.18300   0.00040    0.00393
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.01150    9.01910  -0.00760   -0.08427
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  29.99780   30.02010  -0.02230   -0.07428
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.95270   35.97140  -0.01870   -0.05199
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.30210   19.31400  -0.01190   -0.06161
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.88460   18.87440   0.01020    0.05404
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.78490   36.79160  -0.00670   -0.01821
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.51450   20.52530  -0.01080   -0.05262
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.02710   18.01720   0.00990    0.05495
元大高科技基金                                                   18.19000   18.06000   0.13000    0.71982
元大得利貨幣市場基金                                             16.22310   16.22300   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96060   11.96050   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.97000   15.04000  -0.07000   -0.46543
元大華夏中小基金                                                  9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
元大新中國基金-人民幣                                            12.41000   12.35000   0.06000    0.48583
元大新中國基金-美元                                              12.67000   12.59400   0.07600    0.60346
元大新中國基金-新台幣                                            11.94000   11.89000   0.05000    0.42052
元大新主流基金                                                   25.81000   25.69000   0.12000    0.46711
元大新東協平衡基金-美元                                          10.31700   10.35900  -0.04200   -0.40544
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
元大新興市場ESG策略基金                                          13.54000   13.59000  -0.05000   -0.36792
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.75240   10.77650  -0.02410   -0.22363
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.85130   10.86360  -0.01230   -0.11322
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.79360   10.81690  -0.02330   -0.21540
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.62800    9.64880  -0.02080   -0.21557
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.90490    9.92640  -0.02150   -0.21659
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.65310    9.67410  -0.02100   -0.21707
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.52770    9.55820  -0.03050   -0.31910
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.28890    9.31870  -0.02980   -0.31979
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.68580    9.71050  -0.02470   -0.25436
元大新興亞洲基金                                                 12.24000   12.30000  -0.06000   -0.48780
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.73470    9.77220  -0.03750   -0.38374
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.72500    9.76240  -0.03740   -0.38310
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.47230    9.51850  -0.04620   -0.48537
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.46270    9.50880  -0.04610   -0.48481
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07500   15.07490   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     38.14000   37.89000   0.25000    0.65980
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
元大實質多重資產基金-美元                                         9.70600    9.72300  -0.01700   -0.17484
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.76000   18.77000  -0.01000   -0.05328
元大精準中小基金                                                 22.85000   22.69000   0.16000    0.70516
元大摩臺基金                                                     39.20000   39.36000  -0.16000   -0.40650
元大標普500基金                                                  23.78000   24.15000  -0.37000   -1.53209
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.58000   13.42000   0.16000    1.19225
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.71000   32.50000  -0.79000   -2.43077
元大標智滬深300基金                                              19.41000   19.43000  -0.02000   -0.10293
元大歐洲50基金                                                   24.06000   24.37000  -0.31000   -1.27206
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.50440    9.51050  -0.00610   -0.06414
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12780   10.12750   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     54.15000   53.88000   0.27000    0.50111
元大韓國KOSPI200基金                                             24.09000   23.95000   0.14000    0.58455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.71000   15.63000   0.08000    0.51184
日盛上選基金                                                     33.22000   33.11000   0.11000    0.33223
日盛小而美基金                                                   19.57000   19.44000   0.13000    0.66872
日盛中國內需動力基金                                             11.89000   11.79000   0.10000    0.84818
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71250   11.71200   0.00050    0.00427
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.04000   10.03950   0.00050    0.00498
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.06020   12.06030  -0.00010   -0.00083
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.33170   10.33190  -0.00020   -0.00194
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.79980   10.81060  -0.01080   -0.09990
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.23620    9.24540  -0.00920   -0.09951
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.91000   12.85000   0.06000    0.46693
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.36000   13.30000   0.06000    0.45113
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.06000   13.02000   0.04000    0.30722
日盛日盛基金                                                     14.76000   14.66000   0.10000    0.68213
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
日盛全球抗暖化基金                                               10.24000   10.37000  -0.13000   -1.25362
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01620   10.03100  -0.01480   -0.14754
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.61350    9.62770  -0.01420   -0.14749
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.73900    9.76290  -0.02390   -0.24480
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.35010    9.37310  -0.02300   -0.24538
日盛全球新興債券基金A                                            10.87170   10.90340  -0.03170   -0.29074
日盛全球新興債券基金B                                             8.61260    8.63780  -0.02520   -0.29174
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43910    2.44110  -0.00200   -0.08193
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73760    1.73900  -0.00140   -0.08051
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38270    0.38310  -0.00040   -0.10441
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27370    0.27400  -0.00030   -0.10949
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.57550   12.59900  -0.02350   -0.18652
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.83960    8.85600  -0.01640   -0.18519
日盛亞洲機會基金                                                  7.90000    7.94000  -0.04000   -0.50378
日盛首選基金                                                     17.21000   17.11000   0.10000    0.58445
日盛高科技基金                                                   17.59000   17.53000   0.06000    0.34227
日盛貨幣市場基金                                                 14.74160   14.74150   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   38.57000   38.27000   0.30000    0.78390
日盛精選五虎基金                                                 38.10000   37.79000   0.31000    0.82032
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45970   13.45950   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.77000   36.84000  -0.07000   -0.19001
台新MSCI中國基金                                                 22.92000   23.09000  -0.17000   -0.73625
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.87000   17.85000   0.02000    0.11204
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.57000   21.66000  -0.09000   -0.41551
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13580   14.13560   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80890    9.81190  -0.00300   -0.03058
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.85310   10.84390   0.00920    0.08484
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.84940    9.85170  -0.00230   -0.02335
台新中國通基金                                                   48.10000   48.35000  -0.25000   -0.51706
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.76200   16.55400   0.20800    1.25649
台新中國精選中小基金                                             12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
台新主流基金                                                     24.50000   24.55000  -0.05000   -0.20367
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.14000   18.29000  -0.15000   -0.82012
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62470    0.62910  -0.00440   -0.69941
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.82000   13.94000  -0.12000   -0.86083
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47560    0.47900  -0.00340   -0.70981
台新台灣中小基金                                                 38.58000   38.69000  -0.11000   -0.28431
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.35200    9.40420  -0.05220   -0.55507
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.41620    9.46880  -0.05260   -0.55551
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.39000    8.45000  -0.06000   -0.71006
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.37700   10.43500  -0.05800   -0.55582
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.83450   10.88870  -0.05420   -0.49776
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.50020   11.55790  -0.05770   -0.49923
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
台新印度基金                                                     14.95000   15.19000  -0.24000   -1.57999
台新亞美短期債券基金                                             10.84420   10.85650  -0.01230   -0.11330
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.83900    8.84920  -0.01020   -0.11526
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30940    0.30940   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.97880   11.99260  -0.01380   -0.11507
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41300    0.41300   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07210   11.07200   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.61850   30.54060   0.07790    0.25507
台新智慧生活基金-美元                                            10.42340   10.57670  -0.15330   -1.44941
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.14000   10.30000  -0.16000   -1.55340
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.41150    9.42480  -0.01330   -0.14112
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.10830    9.13050  -0.02220   -0.24314
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.86930    9.88320  -0.01390   -0.14064
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55800    9.58140  -0.02340   -0.24422
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.40920   10.45240  -0.04320   -0.41330
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35110    0.35220  -0.00110   -0.31232
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.94250    7.97550  -0.03300   -0.41377
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28120    0.28200  -0.00080   -0.28369
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.50000    6.56000  -0.06000   -0.91463
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.10000   10.21400  -0.11400   -1.11612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.82000   19.64000   0.18000    0.91650
未來資產全球大消費基金                                           14.89000   15.07000  -0.18000   -1.19443
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.95030   11.95330  -0.00300   -0.02510
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.83470    9.83720  -0.00250   -0.02541
未來資產亞洲新富基金                                             22.06000   22.01000   0.05000    0.22717
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54540   12.54530   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.31000   12.19000   0.12000    0.98441
未來資產新興市場債券基金A                                         8.95250    8.97130  -0.01880   -0.20956
未來資產新興市場債券基金B                                         6.98000    6.99470  -0.01470   -0.21016
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.94970   10.94670   0.00300    0.02741
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.03430   10.05400  -0.01970   -0.19594
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48940    9.48650   0.00290    0.03057
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56270   10.55930   0.00340    0.03220
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54560    8.55860  -0.01300   -0.15189
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.57310    9.58800  -0.01490   -0.15540
永豐中小基金                                                     51.07000   50.86000   0.21000    0.41290
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90240    1.90090   0.00150    0.07891
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44360    2.44170   0.00190    0.07781
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.90770    8.92080  -0.01310   -0.14685
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.09580   11.11210  -0.01630   -0.14669
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.01000    4.99000   0.02000    0.40080
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.10000   23.08000   0.02000    0.08666
永豐主流品牌基金                                                 16.02000   16.13000  -0.11000   -0.68196
永豐永豐基金                                                     34.41000   34.42000  -0.01000   -0.02905
永豐亞洲民生消費基金                                             12.74000   12.81000  -0.07000   -0.54645
永豐南非幣2021保本基金                                           12.77790   12.78820  -0.01030   -0.08054
永豐高科技基金                                                   23.46000   23.34000   0.12000    0.51414
永豐貨幣市場基金                                                 13.85770   13.85760   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12430    2.12200   0.00230    0.10839
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47870    2.47860   0.00010    0.00403
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.03140    8.04090  -0.00950   -0.11815
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.50450   10.51700  -0.01250   -0.11886
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.56760    7.58060  -0.01300   -0.17149
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.37060   11.39010  -0.01950   -0.17120
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.00000   20.09000  -0.09000   -0.44798
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.79000   54.97000  -0.18000   -0.32745
永豐領航科技基金                                                 39.43000   39.09000   0.34000    0.86979
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.46000   12.48000  -0.02000   -0.16026
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.07000   10.22000  -0.15000   -1.46771
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.89000   10.01000  -0.12000   -1.19880
永豐趨勢平衡基金                                                 47.05000   46.86000   0.19000    0.40546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.39720   11.39610   0.00110    0.00965
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74960    9.74750   0.00210    0.02154
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74960    9.74750   0.00210    0.02154
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70720    9.70700   0.00020    0.00206
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70770    9.70750   0.00020    0.00206
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.76110    9.75880   0.00230    0.02357
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88830    9.88590   0.00240    0.02428
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69240    9.69140   0.00100    0.01032
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78050    9.77950   0.00100    0.01023
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.21000   12.23000  -0.02000   -0.16353
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.38000   12.41000  -0.03000   -0.24174
兆豐國際中小基金                                                 15.05000   15.07000  -0.02000   -0.13271
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.78000   15.79000  -0.01000   -0.06333
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.73000   21.76000  -0.03000   -0.13787
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.25000   22.26000  -0.01000   -0.04492
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.26000   12.43000  -0.17000   -1.36766
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.09000   13.25000  -0.16000   -1.20755
兆豐國際生命科學基金                                             15.16000   15.44000  -0.28000   -1.81347
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.23010   10.29720  -0.06710   -0.65163
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.77350   10.83730  -0.06380   -0.58871
兆豐國際全球高股息基金                                           11.54000   11.68000  -0.14000   -1.19863
兆豐國際全球基金                                                 31.90000   32.25000  -0.35000   -1.08527
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18590   10.18530   0.00060    0.00589
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.41320    9.42360  -0.01040   -0.11036
兆豐國際國民基金                                                 23.75000   23.60000   0.15000    0.63559
兆豐國際第一基金                                                 13.47000   13.52000  -0.05000   -0.36982
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.97760   10.00450  -0.02690   -0.26888
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.04560    8.06730  -0.02170   -0.26899
兆豐國際萬全基金                                                 20.79000   20.84000  -0.05000   -0.23992
兆豐國際電子基金                                                 26.30000   26.29000   0.01000    0.03804
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.96000    8.04000  -0.08000   -0.99502
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.30000   22.32000  -0.02000   -0.08961
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.95000   16.93000   0.02000    0.11813
兆豐國際豐台灣基金                                               32.05000   32.16000  -0.11000   -0.34204
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47850   12.47830   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15140   11.16380  -0.01240   -0.11107
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.96530   11.97890  -0.01360   -0.11353
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.77540   10.78660  -0.01120   -0.10383
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.58290   11.60290  -0.02000   -0.17237
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.34410    8.35340  -0.00930   -0.11133
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.74350    9.75450  -0.01100   -0.11277
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.22960    9.23920  -0.00960   -0.10391
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.27980    9.29700  -0.01720   -0.18501
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.56490    9.57480  -0.00990   -0.10340
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.46000   11.55000  -0.09000   -0.77922
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.45000    9.53000  -0.08000   -0.83945
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.87000   10.96000  -0.09000   -0.82117
合庫全球新興市場基金                                              9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
合庫貨幣市場基金                                                 10.11100   10.11090   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.89180    9.91990  -0.02810   -0.28327
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.16360   10.17660  -0.01300   -0.12774
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.34930   10.36680  -0.01750   -0.16881
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.95540   11.97160  -0.01620   -0.13532
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.89100   13.90390  -0.01290   -0.09278
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.47350    9.50100  -0.02750   -0.28944
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.10450   10.11750  -0.01300   -0.12849
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.30250    8.31660  -0.01410   -0.16954
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.43810    9.45060  -0.01250   -0.13227
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.72730   10.73700  -0.00970   -0.09034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.68000   10.77000  -0.09000   -0.83565
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.33000   10.43000  -0.10000   -0.95877
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85610   10.85310   0.00300    0.02764
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.63840   10.64790  -0.00950   -0.08922
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92310    9.94210  -0.01900   -0.19111
安聯中國東協基金                                                 16.49000   16.68000  -0.19000   -1.13909
安聯中國策略基金                                                 16.30000   16.22000   0.08000    0.49322
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.19000   15.13000   0.06000    0.39656
安聯中華新思路基金-美元                                          15.37000   15.32000   0.05000    0.32637
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
安聯台灣大壩基金                                                 25.69000   25.77000  -0.08000   -0.31044
安聯台灣科技基金                                                 45.07000   45.15000  -0.08000   -0.17719
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46800   12.46780   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.28000   29.40000  -0.12000   -0.40816
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11240   10.11950  -0.00710   -0.07016
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09810   15.11150  -0.01340   -0.08867
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.79090    9.79960  -0.00870   -0.08878
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.67000   11.78000  -0.11000   -0.93379
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.32000   11.44000  -0.12000   -1.04895
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06700   12.07760  -0.01060   -0.08777
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12270   10.13250  -0.00980   -0.09672
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28640   12.29970  -0.01330   -0.10813
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.70620    9.71440  -0.00820   -0.08441
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.54070    9.54990  -0.00920   -0.09634
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.25920    9.26930  -0.01010   -0.10896
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.03000   12.10000  -0.07000   -0.57851
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.30000   11.38000  -0.08000   -0.70299
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.88000   11.94000  -0.06000   -0.50251
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.82000  -0.07000   -0.64695
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.82900   11.84220  -0.01320   -0.11147
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.89360   10.90860  -0.01500   -0.13751
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56920   10.58510  -0.01590   -0.15021
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.10410    9.11700  -0.01290   -0.14149
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.90470    8.91700  -0.01230   -0.13794
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.61390    8.62690  -0.01300   -0.15069
安聯全球人口趨勢基金                                             11.27000   11.36000  -0.09000   -0.79225
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.75000    9.91000  -0.16000   -1.61453
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.73000   35.35000  -0.62000   -1.75389
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.85000    7.98000  -0.13000   -1.62907
安聯全球計量平衡基金                                             12.72000   12.79000  -0.07000   -0.54730
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07290   12.08490  -0.01200   -0.09930
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.56280   10.57330  -0.01050   -0.09931
安聯全球新興市場基金                                             19.12000   19.29000  -0.17000   -0.88129
安聯全球農金趨勢基金                                              9.48000    9.59000  -0.11000   -1.14703
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
安聯亞洲動態策略基金                                             25.36000   25.44000  -0.08000   -0.31447
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00020   10.00260  -0.00240   -0.02399
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85210    9.85430  -0.00220   -0.02233
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.32000   84.35630  -0.03630   -0.04303
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.87110   12.88200  -0.01090   -0.08461
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.37050   67.40230  -0.03180   -0.04718
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.20220   10.21080  -0.00860   -0.08422
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50860    2.50980  -0.00120   -0.04781
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.56690   10.58160  -0.01470   -0.13892
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10470    2.10480  -0.00010   -0.00475
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89140    8.90360  -0.01220   -0.13702
宏利台灣動力基金                                                 31.07000   30.82000   0.25000    0.81116
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.55550   10.61260  -0.05710   -0.53804
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.79940    9.86080  -0.06140   -0.62267
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.47590    8.52170  -0.04580   -0.53745
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.11700    8.16650  -0.04950   -0.60613
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.24000   10.36000  -0.12000   -1.15830
宏利全球債券組合基金                                             13.06620   13.07930  -0.01310   -0.10016
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79440    2.79810  -0.00370   -0.13223
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.81580   11.83460  -0.01880   -0.15886
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87180    8.88600  -0.01420   -0.15980
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30350    2.30450  -0.00100   -0.04339
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.62710   10.65120  -0.02410   -0.22627
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.50600    4.55320  -0.04720   -1.03663
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.73120    0.73920  -0.00800   -1.08225
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.70000   20.93000  -0.23000   -1.09890
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.59410   11.60400  -0.00990   -0.08532
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37530   10.38440  -0.00910   -0.08763
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.98060    9.99290  -0.01230   -0.12309
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.15830    9.16760  -0.00930   -0.10144
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.68640    8.69410  -0.00770   -0.08857
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45290    8.46410  -0.01120   -0.13232
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.70700    8.71580  -0.00880   -0.10097
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83530    2.84310  -0.00780   -0.27435
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41500    0.41620  -0.00120   -0.28832
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.45450   12.49360  -0.03910   -0.31296
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94730    0.95040  -0.00310   -0.32618
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.76110    7.78580  -0.02470   -0.31724
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17440    2.18040  -0.00600   -0.27518
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31280    0.31370  -0.00090   -0.28690
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.54720    9.57770  -0.03050   -0.31845
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35310    0.35380  -0.00070   -0.19785
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62320   13.62310   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.00000    3.01000  -0.01000   -0.33223
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
宏利臺灣股息收益基金                                             28.64000   28.46000   0.18000    0.63247
宏利澳幣保本基金                                                 11.89260   11.89450  -0.00190   -0.01597
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.22000   12.28000  -0.06000   -0.48860
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.96000   12.03000  -0.07000   -0.58188
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.12110   10.13980  -0.01870   -0.18442
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.20940   10.21660  -0.00720   -0.07047
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.08450    9.10030  -0.01580   -0.17362
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.52040   10.53870  -0.01830   -0.17365
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
貝萊德新台幣基金                                                 12.92060   12.92050   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.54000   25.48000   0.06000    0.23548
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10120   11.09790   0.00330    0.02974
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.00100    9.99570   0.00530    0.05302
保德信大中華基金                                                 32.18000   32.15000   0.03000    0.09331
保德信中小型股基金                                               44.10000   44.04000   0.06000    0.13624
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                          11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.98330    9.97650   0.00680    0.06816
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.95310    9.94740   0.00570    0.05730
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.09440   10.08750   0.00690    0.06840
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.76050   10.72620   0.03430    0.31978
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
保德信中國品牌基金-美元                                          10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.60000   11.51000   0.09000    0.78193
保德信台商全方位基金                                             34.88000   34.87000   0.01000    0.02868
保德信全球中小基金                                               29.18000   29.42000  -0.24000   -0.81577
保德信全球消費商機基金                                           17.39000   17.60000  -0.21000   -1.19318
保德信全球基礎建設基金                                           11.59000   11.69000  -0.10000   -0.85543
保德信全球資源基金                                                7.30000    7.43000  -0.13000   -1.74966
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.51000    9.65000  -0.14000   -1.45078
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.86000   30.31000  -0.45000   -1.48466
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.04540   10.10440  -0.05900   -0.58390
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.69400   10.72120  -0.02720   -0.25370
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.02230    9.08480  -0.06250   -0.68796
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.59850    9.63270  -0.03420   -0.35504
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.43150    8.50220  -0.07070   -0.83155
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.87020   10.88620  -0.01600   -0.14698
保德信亞太基金                                                   22.81000   22.97000  -0.16000   -0.69656
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.66030    8.70950  -0.04920   -0.56490
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.24120   11.25970  -0.01850   -0.16430
保德信店頭市場基金                                               34.50000   34.44000   0.06000    0.17422
保德信拉丁美洲基金                                                7.51000    7.58000  -0.07000   -0.92348
保德信金平衡基金                                                 29.64000   29.66000  -0.02000   -0.06743
保德信金滿意基金                                                 41.10000   41.08000   0.02000    0.04869
保德信科技島基金                                                 25.08000   25.05000   0.03000    0.11976
保德信高成長基金                                                 88.26000   88.21000   0.05000    0.05668
保德信第一基金                                                   26.07000   26.04000   0.03000    0.11521
保德信貨幣市場基金                                               15.73800   15.73780   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.73990   10.80440  -0.06450   -0.59698
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.35780   10.43200  -0.07420   -0.71127
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.01320   11.06630  -0.05310   -0.47984
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.94190   10.00110  -0.05920   -0.59193
保德信新世紀基金                                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.34250    8.40810  -0.06560   -0.78020
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.95480   10.97530  -0.02050   -0.18678
保德信新興趨勢組合基金                                           11.86000   12.02000  -0.16000   -1.33111
保德信瑞騰基金                                                   15.52060   15.52040   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.95390    9.96380  -0.00990   -0.09936
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02970   10.03940  -0.00970   -0.09662
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.88820    9.90750  -0.01930   -0.19480
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.90260    9.92220  -0.01960   -0.19754
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.86650    9.88810  -0.02160   -0.21844
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.86050    9.87990  -0.01940   -0.19636
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99030    1.99180  -0.00150   -0.07531
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64880    2.65080  -0.00200   -0.07545
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31410    0.31450  -0.00040   -0.12719
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45360    0.45410  -0.00050   -0.11011
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.82030    8.83860  -0.01830   -0.20705
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.85450   11.87110  -0.01660   -0.13984
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71440    9.72340  -0.00900   -0.09256
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65150   11.66180  -0.01030   -0.08832
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24080    9.25310  -0.01230   -0.13293
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.11430   11.12900  -0.01470   -0.13209
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.30820   10.32700  -0.01880   -0.18205
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.14030   10.16890  -0.02860   -0.28125
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26680   10.27250  -0.00570   -0.05549
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67660   10.68230  -0.00570   -0.05336
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15660   10.17160  -0.01500   -0.14747
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00230   10.00850  -0.00620   -0.06195
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15600   10.16230  -0.00630   -0.06199
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94650    9.96210  -0.01560   -0.15659
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01020   10.02620  -0.01600   -0.15958
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.84940   10.86490  -0.01550   -0.14266
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.56940    6.59170  -0.02230   -0.33830
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.95050   10.98780  -0.03730   -0.33947
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63420   11.63410   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.50000   19.55000  -0.05000   -0.25575
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4417.030004427.73000 -10.70000   -0.24166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.81450   10.83450  -0.02000   -0.18460
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.24700   12.25680  -0.00980   -0.07996
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.50170   11.51340  -0.01170   -0.10162
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.75310    9.77120  -0.01810   -0.18524
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.58140   10.59000  -0.00860   -0.08121
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.37150   10.38210  -0.01060   -0.10210
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.16940   11.19010  -0.02070   -0.18498
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.16530   12.17510  -0.00980   -0.08049
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     12.09160   12.10390  -0.01230   -0.10162
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.96000    7.03000  -0.07000   -0.99573
柏瑞巨人基金                                                     13.07000   13.11000  -0.04000   -0.30511
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63480   13.63470   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.01000   16.13000  -0.12000   -0.74396
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.27310   13.31010  -0.03700   -0.27798
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85540   11.88110  -0.02570   -0.21631
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.53310   12.56090  -0.02780   -0.22132
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.13680    9.16230  -0.02550   -0.27831
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.86300    6.88210  -0.01910   -0.27753
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.07060    9.09030  -0.01970   -0.21671
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.70890    8.72330  -0.01440   -0.16508
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.11200   11.13670  -0.02470   -0.22179
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.59480    8.61280  -0.01800   -0.20899
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03120   12.05730  -0.02610   -0.21647
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.49880   11.53080  -0.03200   -0.27752
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.59200   11.61110  -0.01910   -0.16450
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40900   11.43430  -0.02530   -0.22126
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.09530    9.12060  -0.02530   -0.27739
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.13390   10.15580  -0.02190   -0.21564
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.95440    9.97080  -0.01640   -0.16448
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.88370    9.90560  -0.02190   -0.22109
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.72080    9.74110  -0.02030   -0.20840
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.02620   10.05090  -0.02470   -0.24575
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.02250   10.04110  -0.01860   -0.18524
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98360   10.00300  -0.01940   -0.19394
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05380   10.06480  -0.01100   -0.10929
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02620   10.05090  -0.02470   -0.24575
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.02250   10.04110  -0.01860   -0.18524
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.98360   10.00300  -0.01940   -0.19394
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.05380   10.06480  -0.01100   -0.10929
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.00710   10.03190  -0.02480   -0.24721
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.02250   10.04110  -0.01860   -0.18524
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98360   10.00300  -0.01940   -0.19394
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05380   10.06480  -0.01100   -0.10929
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02620   10.05090  -0.02470   -0.24575
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.02250   10.04110  -0.01860   -0.18524
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.98360   10.00300  -0.01940   -0.19394
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.05380   10.06480  -0.01100   -0.10929
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.75480   10.76950  -0.01470   -0.13650
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.04260   12.05220  -0.00960   -0.07965
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.51330   11.52440  -0.01110   -0.09632
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.38050    9.39340  -0.01290   -0.13733
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.24190   10.25010  -0.00820   -0.08000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.08620   10.09590  -0.00970   -0.09608
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.46540   10.47970  -0.01430   -0.13645
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.21280   11.22170  -0.00890   -0.07931
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.12300   11.13370  -0.01070   -0.09610
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.38070    9.39350  -0.01280   -0.13626
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.24210   10.25030  -0.00820   -0.08000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.08650   10.09630  -0.00980   -0.09707
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.70000   13.79000  -0.09000   -0.65265
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.12000   15.21000  -0.09000   -0.59172
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.13000    9.20000  -0.07000   -0.76087
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.05000   12.14000  -0.09000   -0.74135
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.74000   12.81000  -0.07000   -0.54645
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.15000   13.22000  -0.07000   -0.52950
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.78000   13.81000  -0.03000   -0.21723
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.35000   13.39000  -0.04000   -0.29873
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.22000   10.32000  -0.10000   -0.96899
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35280   11.35510  -0.00230   -0.02026
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54800    7.54940  -0.00140   -0.01854
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.52930   11.54560  -0.01630   -0.14118
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.23230   11.24320  -0.01090   -0.09695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.42570   10.43680  -0.01110   -0.10635
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.63750    8.64980  -0.01230   -0.14220
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.81870    9.82820  -0.00950   -0.09666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.84360    9.85410  -0.01050   -0.10655
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.80460   10.81510  -0.01050   -0.09709
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.12410   10.13840  -0.01430   -0.14105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.40890   10.42000  -0.01110   -0.10653
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.17240   10.18230  -0.00990   -0.09723
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.33300    9.34620  -0.01320   -0.14123
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.28880    9.29990  -0.01110   -0.11936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.86410    9.87460  -0.01050   -0.10633
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.38930   12.42620  -0.03690   -0.29695
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.97800   12.00570  -0.02770   -0.23072
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.44970   11.47830  -0.02860   -0.24917
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.56860    7.59110  -0.02250   -0.29640
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.64680    9.66920  -0.02240   -0.23166
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.32220   10.34790  -0.02570   -0.24836
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.65000   10.68170  -0.03170   -0.29677
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.46790   11.49650  -0.02860   -0.24877
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.43700   10.46130  -0.02430   -0.23228
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.65260    9.68130  -0.02870   -0.29645
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.54170   10.56800  -0.02630   -0.24886
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.21180   11.23290  -0.02110   -0.18784
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.84800   11.86470  -0.01670   -0.14075
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.96020   10.97630  -0.01610   -0.14668
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.35300    9.37060  -0.01760   -0.18782
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.01150   10.02570  -0.01420   -0.14164
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.01120   10.02600  -0.01480   -0.14762
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.16760   11.18340  -0.01580   -0.14128
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.00350   10.02230  -0.01880   -0.18758
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.43970   10.45510  -0.01540   -0.14730
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.65560    9.67380  -0.01820   -0.18814
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.50720    9.52510  -0.01790   -0.18792
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.23340   10.24790  -0.01450   -0.14149
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.76890    9.78330  -0.01440   -0.14719
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.18000   18.28000  -0.10000   -0.54705
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.95000   17.09000  -0.14000   -0.81919
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.06200   13.07760  -0.01560   -0.11929
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.02750   11.06240  -0.03490   -0.31548
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.66340   11.69230  -0.02890   -0.24717
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.21820   12.22830  -0.01010   -0.08260
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.47490   11.50880  -0.03390   -0.29456
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.22490   10.25720  -0.03230   -0.31490
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.57410   10.60030  -0.02620   -0.24716
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.53710   10.54570  -0.00860   -0.08155
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.65590   10.68730  -0.03140   -0.29381
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.37060   10.39630  -0.02570   -0.24720
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.59560   10.62680  -0.03120   -0.29360
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      36.75000   36.78000  -0.03000   -0.08157
國泰大中華基金                                                   21.58000   21.62000  -0.04000   -0.18501
國泰小龍基金                                                     16.52000   16.60000  -0.08000   -0.48193
國泰中小成長基金                                                 45.43000   45.61000  -0.18000   -0.39465
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.58050    4.52700   0.05350    1.18180
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.17000   20.92000   0.25000    1.19503
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.83240    0.82160   0.01080    1.31451
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.79200    0.78190   0.01010    1.29173
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10380    2.10760  -0.00380   -0.18030
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.68950    9.70390  -0.01440   -0.14839
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.43900    8.45140  -0.01240   -0.14672
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32830    0.32860  -0.00030   -0.09130
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.34130   11.33820   0.00310    0.02734
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79100    1.78830   0.00270    0.15098
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.00920   10.01970  -0.01050   -0.10479
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34740    0.34740   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.13250    5.08270   0.04980    0.97979
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.71000   23.48000   0.23000    0.97956
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.80530    0.79660   0.00870    1.09214
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.85160    3.81010   0.04150    1.08921
國泰中港台基金台幣級別                                           17.80000   17.61000   0.19000    1.07893
國泰中港台基金美元級別                                            0.61180    0.60460   0.00720    1.19087
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.00000   26.17000  -0.17000   -0.64960
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.43000   32.78000  -0.35000   -1.06772
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39320   12.39300   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     28.02000   28.03000  -0.01000   -0.03568
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26340    2.29040  -0.02700   -1.17883
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.48000   10.60000  -0.12000   -1.13208
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35850    0.36240  -0.00390   -1.07616
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46680    0.47210  -0.00530   -1.12264
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.73000   12.85000  -0.12000   -0.93385
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46360    0.46750  -0.00390   -0.83422
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.51000    5.58000  -0.07000   -1.25448
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18590    0.18800  -0.00210   -1.11702
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.90000    9.00000  -0.10000   -1.11111
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30490    0.30800  -0.00310   -1.00649
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41830    0.42110  -0.00280   -0.66493
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38230    0.38480  -0.00250   -0.64969
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44110    0.44400  -0.00290   -0.65315
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.12000   11.20000  -0.08000   -0.71429
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49000    0.49360  -0.00360   -0.72934
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.09000   19.28000  -0.19000   -0.98548
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.24000   21.34000  -0.10000   -0.46860
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43170    2.44250  -0.01080   -0.44217
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.45480   11.50220  -0.04740   -0.41210
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.51850   10.56200  -0.04350   -0.41185
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38620    0.38750  -0.00130   -0.33548
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35460    0.35580  -0.00120   -0.33727
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49950    0.50150  -0.00200   -0.39880
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43380    0.43490  -0.00110   -0.25293
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.35000   18.53000  -0.18000   -0.97140
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62830    0.63390  -0.00560   -0.88342
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.18000   15.28000  -0.10000   -0.65445
國泰科技生化基金                                                 37.77000   38.06000  -0.29000   -0.76195
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.08000   25.35000  -0.27000   -1.06509
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.90000   13.74000   0.16000    1.16448
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.41010   37.29230   0.11780    0.31588
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.67320   19.67660  -0.00340   -0.01728
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.19770   19.17820   0.01950    0.10168
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.82630   38.73780   0.08850    0.22846
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.08350   39.11770  -0.03420   -0.08743
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.02650   39.95560   0.07090    0.17745
國泰紐幣2021保本基金                                             11.88900   11.91580  -0.02680   -0.22491
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.17490   12.20470  -0.02980   -0.24417
國泰紐幣保本基金                                                 12.22830   12.22890  -0.00060   -0.00491
國泰高科技基金                                                   13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
國泰國泰基金                                                     23.73000   23.92000  -0.19000   -0.79431
國泰富時中國A50基金                                              21.75000   21.75000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34110    0.34210  -0.00100   -0.29231
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45060    0.45230  -0.00170   -0.37586
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.79000   10.94000  -0.15000   -1.37112
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36790    0.37270  -0.00480   -1.28790
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48620    0.49280  -0.00660   -1.33929
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.17000   10.26000  -0.09000   -0.87719
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35640    0.35900  -0.00260   -0.72423
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47090    0.47470  -0.00380   -0.80051
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.79110   10.80920  -0.01810   -0.16745
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.95230    7.96560  -0.01330   -0.16697
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36410    0.36470  -0.00060   -0.16452
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27230    0.27250  -0.00020   -0.07339
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.37000   12.30000   0.07000    0.56911
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42370    0.42100   0.00270    0.64133
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15470    2.16040  -0.00570   -0.26384
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45850    1.46240  -0.00390   -0.26668
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35170    0.35230  -0.00060   -0.17031
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37630    0.37690  -0.00060   -0.15919
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24050    0.24090  -0.00040   -0.16604
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.82480   10.84310  -0.01830   -0.16877
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.19200    7.20410  -0.01210   -0.16796
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.28000   14.25000   0.03000    0.21053
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.08000   35.20000  -0.12000   -0.34091
國泰價值卓越基金                                                 15.12000   15.11000   0.01000    0.06618
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.93000   11.00000  -0.07000   -0.63636
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39350    0.39580  -0.00230   -0.58110
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.11580   12.12780  -0.01200   -0.09895
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41340    0.41370  -0.00030   -0.07252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67170    9.67410  -0.00240   -0.02481
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57640    8.57860  -0.00220   -0.02565
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55620   10.55870  -0.00250   -0.02368
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.44640    9.44870  -0.00230   -0.02434
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03870   11.03560   0.00310    0.02809
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95710    9.97430  -0.01720   -0.17244
第一金大中華基金                                                 26.85000   26.76000   0.09000    0.33632
第一金小型精選基金                                               37.39000   37.16000   0.23000    0.61895
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.23000   15.09000   0.14000    0.92777
第一金中國世紀基金-美元                                          10.34360   10.23920   0.10440    1.01961
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.52000   11.41000   0.11000    0.96407
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.52000   11.41000   0.11000    0.96407
第一金中概平衡基金                                               24.03000   24.01000   0.02000    0.08330
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22210   15.22190   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.53700  177.53500   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.98030   14.20340  -0.22310   -1.57075
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.98030   14.20400  -0.22370   -1.57491
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.71000   12.93000  -0.22000   -1.70147
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.71000   12.93000  -0.22000   -1.70147
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.00080   10.03480  -0.03400   -0.33882
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.00130   10.03530  -0.03400   -0.33880
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.55410    9.59220  -0.03810   -0.39720
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.57730    9.61560  -0.03830   -0.39831
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.30520   10.34010  -0.03490   -0.33752
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.84810    9.88730  -0.03920   -0.39647
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.84820    9.88740  -0.03920   -0.39646
第一金全球大趨勢基金                                             22.67000   22.90000  -0.23000   -1.00437
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.85500    7.84360   0.01140    0.14534
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.67340    5.66520   0.00820    0.14474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.14290    9.18180  -0.03890   -0.42366
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.14390    9.18290  -0.03900   -0.42470
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.29440    9.33390  -0.03950   -0.42319
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.29660    9.33530  -0.03870   -0.41456
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.59790    8.63760  -0.03970   -0.45962
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.99210   10.03820  -0.04610   -0.45925
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.86650    9.86430   0.00220    0.02230
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.13320    8.12890   0.00430    0.05290
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.96900    8.98070  -0.01170   -0.13028
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.99290   10.99050   0.00240    0.02184
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.99370   10.99130   0.00240    0.02184
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95320    9.94790   0.00530    0.05328
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.63090   14.65000  -0.01910   -0.13038
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.50250   15.67260  -0.17010   -1.08533
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.50090   15.67120  -0.17030   -1.08671
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.85000   14.02000  -0.17000   -1.21255
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.86000   14.03000  -0.17000   -1.21169
第一金亞洲科技基金                                               22.12000   22.27000  -0.15000   -0.67355
第一金亞洲新興市場基金                                           13.56000   13.69000  -0.13000   -0.94960
第一金店頭市場基金                                                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                               22.75000   22.60000   0.15000    0.66372
第一金電子基金                                                   32.52000   32.35000   0.17000    0.52550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.63000   14.55000   0.08000    0.54983
統一大滿貫基金                                                   33.19000   33.31000  -0.12000   -0.36025
統一大龍印基金                                                   17.43000   17.58000  -0.15000   -0.85324
統一大龍騰中國基金                                               11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
統一中小基金                                                     25.68000   25.66000   0.02000    0.07794
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.78730    9.78600   0.00130    0.01328
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.93390    9.94420  -0.01030   -0.10358
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.43660    9.44870  -0.01210   -0.12806
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.35190   11.35030   0.00160    0.01410
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.43070   11.44250  -0.01180   -0.10312
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.87160   10.88560  -0.01400   -0.12861
統一台灣動力基金                                                 16.35000   16.35000   0.00000    0.00000
統一全天候基金                                                  104.61000  104.56000   0.05000    0.04782
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.03410    9.08810  -0.05400   -0.59418
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.48730    9.55510  -0.06780   -0.70957
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.29420    9.36500  -0.07080   -0.75601
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.17120    9.22590  -0.05470   -0.59290
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.63120    9.70000  -0.06880   -0.70928
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.43530    9.50710  -0.07180   -0.75523
統一全球債券組合基金                                             12.09350   12.10730  -0.01380   -0.11398
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.94000   16.09000  -0.15000   -0.93226
統一全球新科技基金(美元)                                         16.29000   16.46000  -0.17000   -1.03281
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.78000   14.95000  -0.17000   -1.13712
統一亞太基金                                                     27.44000   27.54000  -0.10000   -0.36311
統一亞洲大金磚基金                                               13.30000   13.38000  -0.08000   -0.59791
統一奔騰基金                                                     56.37000   56.35000   0.02000    0.03549
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63040   16.63020   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     26.02000   26.00000   0.02000    0.07692
統一統信基金                                                     32.36000   32.40000  -0.04000   -0.12346
統一黑馬基金                                                     57.27000   57.32000  -0.05000   -0.08723
統一新亞洲科技能源基金                                           20.37000   20.45000  -0.08000   -0.39120
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.49300    8.50400  -0.01100   -0.12935
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.56230   10.57600  -0.01370   -0.12954
統一經建基金                                                     44.15000   44.19000  -0.04000   -0.09052
統一龍馬基金                                                     69.40000   69.52000  -0.12000   -0.17261
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.66000   21.49000   0.17000    0.79107
野村中小基金                                                     48.14000   48.03000   0.11000    0.22902
野村中國機會基金                                                 15.17000   15.13000   0.04000    0.26438
野村巴西基金                                                      6.45000    6.54000  -0.09000   -1.37615
野村日本領先基金                                                 12.35000   12.49000  -0.14000   -1.12090
野村台灣高股息基金                                               22.97000   22.91000   0.06000    0.26189
野村台灣運籌基金                                                 37.10000   36.96000   0.14000    0.37879
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83640    9.84900  -0.01260   -0.12793
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.82860    9.83260  -0.00400   -0.04068
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.83200    9.84460  -0.01260   -0.12799
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83640    9.84900  -0.01260   -0.12793
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.82860    9.83260  -0.00400   -0.04068
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.83200    9.84460  -0.01260   -0.12799
野村平衡基金                                                     19.09000   19.02000   0.07000    0.36803
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.49000   12.55000  -0.06000   -0.47809
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
野村全球生技醫療基金                                             16.17000   16.49000  -0.32000   -1.94057
野村全球品牌基金                                                 26.65000   26.80000  -0.15000   -0.55970
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91910    7.92300  -0.00390   -0.04922
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.79760   10.80300  -0.00540   -0.04999
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.55160   10.54130   0.01030    0.09771
野村全球氣候變遷基金                                              8.36000    8.45000  -0.09000   -1.06509
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.85000   13.00000  -0.15000   -1.15385
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.24000   11.37000  -0.13000   -1.14336
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.76000   18.98000  -0.22000   -1.15911
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.12000   12.26000  -0.14000   -1.14192
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.62970   10.64220  -0.01250   -0.11746
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.44550   10.46680  -0.02130   -0.20350
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.71220    9.75480  -0.04260   -0.43671
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.46800    9.50120  -0.03320   -0.34943
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88930    8.92700  -0.03770   -0.42231
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.02260   11.07090  -0.04830   -0.43628
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57150   10.60850  -0.03700   -0.34878
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.97130   10.01350  -0.04220   -0.42143
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.36630   11.43350  -0.06720   -0.58775
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.95810   11.01350  -0.05540   -0.50302
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.46590   10.52620  -0.06030   -0.57286
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.63310   10.73220  -0.09910   -0.92339
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.65100   10.75320  -0.10220   -0.95041
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.07690   10.16290  -0.08600   -0.84622
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.61550    9.70630  -0.09080   -0.93547
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.88700    9.98210  -0.09510   -0.95271
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.01180   12.12370  -0.11190   -0.92299
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.76710   12.88370  -0.11660   -0.90502
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.09150   11.18620  -0.09470   -0.84658
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.58550   10.68540  -0.09990   -0.93492
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.11010   11.21710  -0.10700   -0.95390
野村成長基金                                                     29.05000   29.12000  -0.07000   -0.24038
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.18720   10.19670  -0.00950   -0.09317
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.18330   10.18370  -0.00040   -0.00393
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.95090    9.96060  -0.00970   -0.09738
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.27330   10.28280  -0.00950   -0.09239
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.25150   10.25200  -0.00050   -0.00488
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.01910   10.02880  -0.00970   -0.09672
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.92000   13.93000  -0.01000   -0.07179
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.22570   10.24940  -0.02370   -0.23123
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.15080   10.16460  -0.01380   -0.13577
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.94620    9.96990  -0.02370   -0.23772
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.56540   10.58980  -0.02440   -0.23041
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.40960   10.42380  -0.01420   -0.13623
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.20260   10.22690  -0.02430   -0.23761
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.12960    9.15100  -0.02140   -0.23385
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.93960    9.96670  -0.02710   -0.27191
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.84350    9.86010  -0.01660   -0.16836
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.54540   13.57710  -0.03170   -0.23348
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.71950   12.75410  -0.03460   -0.27129
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.46040   10.47800  -0.01760   -0.16797
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26850   10.29080  -0.02230   -0.21670
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.97410    9.98620  -0.01210   -0.12117
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.35980    9.37920  -0.01940   -0.20684
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.86420   10.88680  -0.02260   -0.20759
野村泰國基金                                                     44.69000   45.00000  -0.31000   -0.68889
野村高科技基金                                                   11.14000   11.05000   0.09000    0.81448
野村貨幣市場基金                                                 16.23730   16.23710   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.73000   16.80000  -0.07000   -0.41667
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.09390    8.10410  -0.01020   -0.12586
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.77700   11.79190  -0.01490   -0.12636
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.90000    7.91000  -0.01000   -0.12642
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
野村精選貨幣市場基金                                             12.06580   12.06570   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.11000   12.18000  -0.07000   -0.57471
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.56000   11.64000  -0.08000   -0.68729
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.13000    8.22000  -0.09000   -1.09489
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.43000   11.57000  -0.14000   -1.21003
野村積極成長基金                                                 12.26000   12.29000  -0.03000   -0.24410
野村優質基金                                                     34.65000   34.55000   0.10000    0.28944
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71720    8.72980  -0.01260   -0.14433
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.07540    8.07960  -0.00420   -0.05198
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88650    7.89730  -0.01080   -0.13676
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48950   11.50620  -0.01670   -0.14514
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47520   10.48060  -0.00540   -0.05152
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.25980   10.27370  -0.01390   -0.13530
野村環球基金-人民幣計價                                          15.54000   15.73000  -0.19000   -1.20788
野村環球基金-美元計價                                            12.42000   12.55000  -0.13000   -1.03586
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.46000   16.66000  -0.20000   -1.20048
野村鴻利基金                                                     22.04000   21.94000   0.10000    0.45579
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84300   16.84290   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.11000   21.01000   0.10000    0.47596
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.44000   12.64000  -0.20000   -1.58228
野村鑫平衡組合基金                                               14.73000   14.80000  -0.07000   -0.47297
野村鑫全球債券組合基金                                           13.21330   13.22890  -0.01560   -0.11792
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.93690    9.95830  -0.02140   -0.21490
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95780    9.97100  -0.01320   -0.13238
凱基台商天下基金                                                 13.83000   13.85000  -0.02000   -0.14440
凱基台灣精五門基金                                               21.11000   21.17000  -0.06000   -0.28342
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86320   10.92990  -0.06670   -0.61025
凱基亞太高股息基金                                               13.66000   13.70000  -0.04000   -0.29197
凱基亞洲四金磚基金                                               18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.20000   14.22000  -0.02000   -0.14065
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.92900   13.94070  -0.01170   -0.08393
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.01000   13.04000  -0.03000   -0.23006
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52510   11.52500   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.93000   26.85000   0.08000    0.29795
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.59000   21.02000  -0.43000   -2.04567
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.05120   21.46810  -0.41690   -1.94195
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.99000   19.06000  -0.07000   -0.36726
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.13660   19.19280  -0.05620   -0.29282
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.02150   10.04620  -0.02470   -0.24586
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.02240    8.04220  -0.01980   -0.24620
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.19000    8.26000  -0.07000   -0.84746
凱基資源國基金                                                    9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.20000   11.30000  -0.10000   -0.88496
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.84430   11.94880  -0.10450   -0.87456
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.93790   11.04860  -0.11070   -1.00194
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.62000   10.74000  -0.12000   -1.11732
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.57000   12.74000  -0.17000   -1.33438
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.99520   13.15060  -0.15540   -1.18170
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.83000   14.56000   0.27000    1.85440
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.65000   32.87000  -1.22000   -3.71159
富邦NASDAQ-100基金                                               27.61000   28.23000  -0.62000   -2.19625
富邦上証180基金                                                  33.03000   32.95000   0.08000    0.24279
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25680    0.25560   0.00120    0.46948
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.50000    7.48000   0.02000    0.26738
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.71000    6.72000  -0.01000   -0.14881
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 49.54000   49.57000  -0.03000   -0.06052
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.03250   20.01560   0.01690    0.08443
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17770   11.17440   0.00330    0.02953
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.53780   10.53350   0.00430    0.04082
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.06210   13.08100  -0.01890   -0.14448
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93860    1.93980  -0.00120   -0.06186
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.78070    9.79490  -0.01420   -0.14497
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49920    1.50010  -0.00090   -0.06000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55690   11.56040  -0.00350   -0.03028
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74240    1.74170   0.00070    0.04019
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10880   10.11190  -0.00310   -0.03066
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54340    1.54270   0.00070    0.04537
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.14980   12.12660   0.02320    0.19131
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.52690   11.49780   0.02910    0.25309
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.05610   11.03410   0.02200    0.19938
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.77600   10.75550   0.02050    0.19060
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.14100   10.11530   0.02570    0.25407
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.73740    9.71800   0.01940    0.19963
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.16000   15.12000   0.04000    0.26455
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.51000   22.61000  -0.10000   -0.44228
富邦日本東証基金                                                 21.76000   21.78000  -0.02000   -0.09183
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.64000   41.85000  -0.21000   -0.50179
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.44000   46.54000  -0.10000   -0.21487
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.89000   52.10000  -0.21000   -0.40307
富邦台灣心基金                                                   21.72000   21.70000   0.02000    0.09217
富邦台灣釆吉50基金                                               48.68000   48.89000  -0.21000   -0.42954
富邦台灣科技指數基金                                             57.51000   57.77000  -0.26000   -0.45006
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29300    0.29350  -0.00050   -0.17036
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.29640    2.30100  -0.00460   -0.19991
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34220    0.34250  -0.00030   -0.08759
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.72350   10.73740  -0.01390   -0.12945
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.00850    2.01250  -0.00400   -0.19876
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33100    0.33130  -0.00030   -0.09055
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.31610    9.32820  -0.01210   -0.12971
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.03000   22.33000  -0.30000   -1.34348
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.66000   15.48000   0.18000    1.16279
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.38000   27.00000  -0.62000   -2.29630
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61310   15.61290   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.20000   64.20000   0.00000    0.00000
富邦科技基金                                                     24.59000   24.51000   0.08000    0.32640
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.43260   38.46390  -0.03130   -0.08138
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.70330   37.71730  -0.01400   -0.03712
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        36.99940   37.00650  -0.00710   -0.01919
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.44000   12.45000  -0.01000   -0.08032
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.06000   36.00000   0.06000    0.16667
富邦香港H股基金                                                  21.98000   22.11000  -0.13000   -0.58797
富邦高成長基金                                                   24.28000   24.26000   0.02000    0.08244
富邦基金                                                         13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                  11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.92000   20.26000  -0.34000   -1.67818
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39750    0.39820  -0.00070   -0.17579
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.16990   12.19020  -0.02030   -0.16653
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57880    9.59470  -0.01590   -0.16572
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30120    0.30170  -0.00050   -0.16573
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.97230    8.98720  -0.01490   -0.16579
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.15000   20.14000   0.01000    0.04965
富邦精準基金                                                     46.31000   46.48000  -0.17000   -0.36575
富邦精銳中小基金                                                 11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.83000   21.91000  -0.08000   -0.36513
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.74000    7.73000   0.01000    0.12937
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.21000   15.25000  -0.04000   -0.26230
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.17000   19.23000  -0.06000   -0.31201
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.53280   10.55960  -0.02680   -0.25380
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.58090   11.59080  -0.00990   -0.08541
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.05190   11.07570  -0.02380   -0.21488
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.35690   10.38330  -0.02640   -0.25425
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.34150   11.35110  -0.00960   -0.08457
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.80100   10.82420  -0.02320   -0.21433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.37000   30.43000  -0.06000   -0.19717
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.31900    9.33150  -0.01250   -0.13395
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.77830    9.79200  -0.01370   -0.13991
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.67250    9.68900  -0.01650   -0.17030
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.97680    9.99060  -0.01380   -0.13813
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.95370    9.96760  -0.01390   -0.13945
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.84500    9.86180  -0.01680   -0.17035
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.87270    9.88890  -0.01620   -0.16382
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.82870    8.84080  -0.01210   -0.13687
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.73520    9.74910  -0.01390   -0.14258
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.40130    9.41750  -0.01620   -0.17202
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58880   10.60330  -0.01450   -0.13675
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.31930   10.33400  -0.01470   -0.14225
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.01240   10.02980  -0.01740   -0.17348
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.50100    9.51680  -0.01580   -0.16602
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.81730    9.83370  -0.01640   -0.16677
富達卓越領航全球組合基金                                         14.65000   14.84000  -0.19000   -1.28032
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.04620    9.05810  -0.01190   -0.13137
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.66940    9.68260  -0.01320   -0.13633
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.53990    9.55550  -0.01560   -0.16326
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.98570   10.00000  -0.01430   -0.14300
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.91720    9.93070  -0.01350   -0.13594
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.81180    9.82810  -0.01630   -0.16585
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.59930    9.61450  -0.01520   -0.15809
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.84310    9.85880  -0.01570   -0.15925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.81000   12.82000  -0.01000   -0.07800
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.11000   12.07000   0.04000    0.33140
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.75050    9.76470  -0.01420   -0.14542
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.50020    9.51110  -0.01090   -0.11460
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.91820    8.93440  -0.01620   -0.18132
富蘭克林華美中華基金                                             15.04000   14.98000   0.06000    0.40053
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.88000   20.85000   0.03000    0.14388
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.84000   19.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.22000   11.34000  -0.12000   -1.05820
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.31000   10.44000  -0.13000   -1.24521
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.14960    8.14550   0.00410    0.05033
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.49240    9.48150   0.01090    0.11496
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.03510   10.02360   0.01150    0.11473
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.42670    9.42200   0.00470    0.04988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00160   11.01360  -0.01200   -0.10896
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.95390    8.96370  -0.00980   -0.10933
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.46810    9.47840  -0.01030   -0.10867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.89990   12.93190  -0.03200   -0.24745
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.51770   10.54380  -0.02610   -0.24754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11860   10.13050  -0.01190   -0.11747
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.85860    7.86790  -0.00930   -0.11820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.41400    9.42510  -0.01110   -0.11777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.50300   10.52270  -0.01970   -0.18721
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.62300    7.63730  -0.01430   -0.18724
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.14490    9.16200  -0.01710   -0.18664
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.42560   10.43830  -0.01270   -0.12167
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.91810    7.92770  -0.00960   -0.12109
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.34160    8.35590  -0.01430   -0.17114
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.58230    9.59260  -0.01030   -0.10737
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.15270   10.16360  -0.01090   -0.10725
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64240   12.66410  -0.02170   -0.17135
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.05000    9.12000  -0.07000   -0.76754
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.12000   10.20000  -0.08000   -0.78431
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.72000   10.80000  -0.08000   -0.74074
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.77000  -0.07000   -0.79818
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.89700   13.03880  -0.14180   -1.08752
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
富蘭克林華美第一富基金                                           41.24000   41.27000  -0.03000   -0.07269
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28350   10.28340   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.69000   13.86000  -0.17000   -1.22655
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.86000   14.01000  -0.15000   -1.07066
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.22000   15.41000  -0.19000   -1.23297
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.01280    7.08560  -0.07280   -1.02744
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.44340   11.53080  -0.08740   -0.75797
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.22080   10.21270   0.00810    0.07931
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.33100   11.32200   0.00900    0.07949
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.34300    7.35990  -0.01690   -0.22962
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.74450    9.76170  -0.01720   -0.17620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.60990   10.62860  -0.01870   -0.17594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.92670   10.95190  -0.02520   -0.23010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.33000   19.36000  -0.03000   -0.15496
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.48370   11.48270   0.00100    0.00871
復華人生目標基金                                                 34.84340   34.74090   0.10250    0.29504
復華大中華中小策略基金                                           10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 66.88000   66.57000   0.31000    0.46568
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.21000    9.10000   0.11000    1.20879
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.08000   12.06000   0.02000    0.16584
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
復華台灣智能基金                                                 11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
復華全方位基金                                                   27.63000   27.62000   0.01000    0.03621
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.84000   14.02000  -0.18000   -1.28388
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.58000   20.87000  -0.29000   -1.38955
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.47000   20.59000  -0.12000   -0.58281
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.28000   16.40000  -0.12000   -0.73171
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.82000   14.94000  -0.12000   -0.80321
復華全球原物料基金                                                8.95000    9.09000  -0.14000   -1.54015
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.22000   13.38000  -0.16000   -1.19581
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43540   11.44330  -0.00790   -0.06904
復華全球債券基金                                                 13.53630   13.55440  -0.01810   -0.13354
復華全球債券組合基金                                             14.72000   14.73000  -0.01000   -0.06789
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.81000   13.93000  -0.12000   -0.86145
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
復華有利貨幣市場基金                                             13.41500   13.41490   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.27000   14.30000  -0.03000   -0.20979
復華亞太成長基金                                                 14.67000   14.72000  -0.05000   -0.33967
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
復華東協世紀基金                                                 13.92000   13.98000  -0.06000   -0.42918
復華南非幣長期收益基金A                                          13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
復華南非幣長期收益基金B                                           8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
復華南非幣短期收益基金A                                          13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.00000   13.23000  -0.23000   -1.73847
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.44000   12.67000  -0.23000   -1.81531
復華恒生基金                                                     22.09000   22.05000   0.04000    0.18141
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.99000    8.03000  -0.04000   -0.49813
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.85000   38.47000   0.38000    0.98778
復華神盾基金                                                     23.88730   23.84450   0.04280    0.17950
復華高成長基金                                                   63.26000   63.16000   0.10000    0.15833
復華高益策略組合基金                                             12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
復華貨幣市場基金                                                 14.37450   14.37440   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.82000   17.97000  -0.15000   -0.83472
復華復華基金                                                     20.04000   20.02000   0.02000    0.09990
復華華人世紀基金                                                 19.86000   19.79000   0.07000    0.35371
復華傳家二號基金                                                 27.39320   27.30240   0.09080    0.33257
復華傳家基金                                                     22.50800   22.44520   0.06280    0.27979
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.83000  -0.02000   -0.13486
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.91000  -0.08000   -0.67170
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.25000   14.36000  -0.11000   -0.76602
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.77000   18.85000  -0.08000   -0.42440
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.18000    6.19000  -0.01000   -0.16155
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.44000   13.47000  -0.03000   -0.22272
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.19000   14.21000  -0.02000   -0.14075
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
復華滬深300 A股基金                                              25.13000   25.12000   0.01000    0.03981
復華數位經濟基金                                                 53.45000   53.23000   0.22000    0.41330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.97260    9.98330  -0.01070   -0.10718
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.81760    9.83020  -0.01260   -0.12818
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12960   10.14050  -0.01090   -0.10749
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.94140    9.95410  -0.01270   -0.12759
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.98210    9.98940  -0.00730   -0.07308
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.94840    9.96590  -0.01750   -0.17560
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99350    9.99500  -0.00150   -0.01501
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.95980    9.97150  -0.01170   -0.11733
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99350    9.99510  -0.00160   -0.01601
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.95980    9.97150  -0.01170   -0.11733
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32960    9.33210  -0.00250   -0.02679
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.15810    9.15080   0.00730    0.07977
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64900    8.65100  -0.00200   -0.02312
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36720   11.37020  -0.00300   -0.02638
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.16880   11.16000   0.00880    0.07885
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.66620   10.66870  -0.00250   -0.02343
景順主流基金                                                     19.89000   19.97000  -0.08000   -0.40060
景順台灣科技基金                                                 36.25000   36.70000  -0.45000   -1.22616
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
景順全球科技基金                                                 20.73000   21.19000  -0.46000   -2.17084
景順全球康健基金                                                 17.19000   17.41000  -0.22000   -1.26364
景順貨幣市場基金                                                 15.91390   15.91370   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.86000   37.02000  -0.16000   -0.43220
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.84000   16.10000  -0.26000   -1.61491
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.02000   14.26000  -0.24000   -1.68303
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.63000   10.78000  -0.15000   -1.39147
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.20000   10.35000  -0.15000   -1.44928
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.67000   10.82000  -0.15000   -1.38632
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.27000   10.42000  -0.15000   -1.43954
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.94000    9.02000  -0.08000   -0.88692
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.60000    8.69000  -0.09000   -1.03567
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.01000    9.08000  -0.07000   -0.77093
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.66000    8.75000  -0.09000   -1.02857
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.82980    8.83660  -0.00680   -0.07695
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34530    8.32600   0.01930    0.23180
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11750   11.12600  -0.00850   -0.07640
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.48640   10.46220   0.02420    0.23131
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.52000   12.44000   0.08000    0.64309
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63490    9.63960  -0.00470   -0.04876
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.30730    9.32140  -0.01410   -0.15126
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77610    9.78090  -0.00480   -0.04908
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.44520    9.45960  -0.01440   -0.15223
華南永昌永昌基金                                                 19.71000   19.72000  -0.01000   -0.05071
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.33320   14.35030  -0.01710   -0.11916
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
華南永昌全球精品基金                                             14.35000   14.42000  -0.07000   -0.48544
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.07000   12.15000  -0.08000   -0.65844
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.39000   11.48000  -0.09000   -0.78397
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.02000   14.11000  -0.09000   -0.63785
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.22000   13.32000  -0.10000   -0.75075
華南永昌物聯網精選基金                                           13.21000   13.29000  -0.08000   -0.60196
華南永昌策略報酬基金                                             10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17630   16.17610   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.91320   24.95950  -0.04630   -0.18550
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91690   11.91680   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15180   10.14680   0.00500    0.04928
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.34880   10.34280   0.00600    0.05801
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00610   10.00120   0.00490    0.04899
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.17570   10.16980   0.00590    0.05801
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05360   10.04820   0.00540    0.05374
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.19200   10.18560   0.00640    0.06283
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05370   10.04820   0.00550    0.05474
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.18660   10.18020   0.00640    0.06287
華頓中小型基金                                                   24.68000   24.51000   0.17000    0.69359
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.23000   13.21380   0.01620    0.12260
華頓台灣基金                                                     25.62000   25.45000   0.17000    0.66798
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49930   11.49920   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.06000   17.33000  -0.27000   -1.55799
華頓全球高收益債券基金A                                          13.40670   13.42680  -0.02010   -0.14970
華頓全球高收益債券基金B                                           8.54030    8.55310  -0.01280   -0.14965
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.66000    5.74000  -0.08000   -1.39373
華頓新興亞太債券基金A                                            10.50800   10.52020  -0.01220   -0.11597
華頓新興亞太債券基金B                                             8.12620    8.13570  -0.00950   -0.11677
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.11190    3.09690   0.01500    0.48436
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.37660   14.30930   0.06730    0.47032
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49230    0.48950   0.00280    0.57201
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.00280   11.99400   0.00880    0.07337
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.00430   10.99600   0.00830    0.07548
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.02410   11.01740   0.00670    0.06081
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.07640   10.07030   0.00610    0.06057
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.88180   11.86240   0.01940    0.16354
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.98300   10.96380   0.01920    0.17512
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41510    2.41590  -0.00080   -0.03311
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99120    1.99170  -0.00050   -0.02510
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.25160   12.24820   0.00340    0.02776
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.15650   10.15370   0.00280    0.02758
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38140    0.38120   0.00020    0.05247
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32980    0.32940   0.00040    0.12143
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.67000    3.66000   0.01000    0.27322
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.94000   16.89000   0.05000    0.29603
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.18960   13.19570  -0.00610   -0.04623
匯豐太平洋精典基金                                               18.46000   18.56000  -0.10000   -0.53879
匯豐台灣精典基金                                                 24.46000   24.47000  -0.01000   -0.04087
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.92000   12.08000  -0.16000   -1.32450
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.82000    7.88000  -0.06000   -0.76142
匯豐安富基金                                                     25.64000   25.66000  -0.02000   -0.07794
匯豐成功基金                                                     38.62000   38.64000  -0.02000   -0.05176
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.43000   11.49000  -0.06000   -0.52219
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.32000   10.39000  -0.07000   -0.67372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46830    2.47220  -0.00390   -0.15775
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28390    2.28770  -0.00380   -0.16611
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.81880   11.83140  -0.01260   -0.10650
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.33950    8.35160  -0.01210   -0.14488
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39120    0.39150  -0.00030   -0.07663
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35660    0.35690  -0.00030   -0.08406
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.10000    8.16000  -0.06000   -0.73529
匯豐金磚動力基金                                                 15.24000   15.38000  -0.14000   -0.91027
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96970   14.96960   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81360   15.81360   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.91000    4.94000  -0.03000   -0.60729
匯豐新鑽動力基金                                                 11.74000   11.83000  -0.09000   -0.76078
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.67930    5.69560  -0.01630   -0.28619
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.15540    9.17220  -0.01680   -0.18316
匯豐龍鳳基金                                                     52.45000   52.48000  -0.03000   -0.05716
匯豐龍騰電子基金                                                 38.64000   38.64000   0.00000    0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.44160   12.45700  -0.01540   -0.12363
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.68000   20.59000   0.09000    0.43711
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
新光中國成長基金(美元)                                           13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.85000   12.77000   0.08000    0.62647
新光台灣富貴基金                                                 24.27000   24.31000  -0.04000   -0.16454
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.73000   11.90000  -0.17000   -1.42857
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.83000   10.96000  -0.13000   -1.18613
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98690    9.99760  -0.01070   -0.10703
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.24260    9.23480   0.00780    0.08446
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.71510    9.72390  -0.00880   -0.09050
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.98120    8.97370   0.00750    0.08358
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41810   15.41800   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            25.99000   26.16000  -0.17000   -0.64985
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.95000   25.07000  -0.12000   -0.47866
新光兩岸優勢基金                                                 14.63000   14.57000   0.06000    0.41181
新光店頭基金                                                     25.85000   25.81000   0.04000    0.15498
新光南非幣保本基金                                               11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
新光創新科技基金                                                 15.71000   15.70000   0.01000    0.06369
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.82140    9.83960  -0.01820   -0.18497
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.16090   10.19570  -0.03480   -0.34132
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.80000    9.81020  -0.01020   -0.10397
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.46440    9.48190  -0.01750   -0.18456
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.80560    9.81840  -0.01280   -0.13037
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.45390    9.46370  -0.00980   -0.10355
新光福運平衡基金                                                 17.00850   17.04740  -0.03890   -0.22819
新光澳幣八年期保本基金                                           10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.03060   10.03850  -0.00790   -0.07870
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.03110   10.03900  -0.00790   -0.07869
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92990    9.94130  -0.01140   -0.11467
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92990    9.94130  -0.01140   -0.11467
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.96080    9.96930  -0.00850   -0.08526
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.96060    9.96910  -0.00850   -0.08526
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.94500    9.95250  -0.00750   -0.07536
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.94690    9.95290  -0.00600   -0.06028
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.22000    7.30000  -0.08000   -1.09589
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.61000    8.67000  -0.06000   -0.69204
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.02260   10.02840  -0.00580   -0.05784
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.86560    9.87130  -0.00570   -0.05774
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.01780   10.02460  -0.00680   -0.06783
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.88750    9.89420  -0.00670   -0.06772
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.93430    9.92350   0.01080    0.10883
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.12570   10.11530   0.01040    0.10281
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.92510   13.94090  -0.01580   -0.11334
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.77760    8.78750  -0.00990   -0.11266
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.67170   36.58240   0.08930    0.24411
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.00000   36.85180   0.14820    0.40215
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.44700   38.32440   0.12260    0.31990
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.04130   11.03840   0.00290    0.02627
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12550   10.14310  -0.01760   -0.17352
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.42910   13.34310   0.08600    0.64453
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.91130   10.85220   0.05910    0.54459
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
群益大印度基金-人民幣                                            12.61060   12.75480  -0.14420   -1.13055
群益大印度基金-美元                                              12.89220   13.05260  -0.16040   -1.22887
群益大印度基金-新臺幣                                            11.57000   11.73000  -0.16000   -1.36402
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.37770   12.53430  -0.15660   -1.24937
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.97480   13.15210  -0.17730   -1.34807
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.54000   11.71000  -0.17000   -1.45175
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.63220   11.77940  -0.14720   -1.24964
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.12800   11.28000  -0.15200   -1.34752
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.92000   10.07000  -0.15000   -1.48957
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.53950    9.66980  -0.13030   -1.34749
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.54000    9.68000  -0.14000   -1.44628
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.71480    9.83770  -0.12290   -1.24928
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.64310    9.77490  -0.13180   -1.34835
群益中小型股基金                                                 46.59000   46.26000   0.33000    0.71336
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.03710   10.00560   0.03150    0.31482
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.12940   10.10760   0.02180    0.21568
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.99530    8.98520   0.01010    0.11241
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.99150    8.96330   0.02820    0.31462
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.07400    9.05450   0.01950    0.21536
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.05890    8.04980   0.00910    0.11305
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01770   10.02200  -0.00430   -0.04291
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44020   11.43600   0.00420    0.03673
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24780   11.25260  -0.00480   -0.04266
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.45760   10.47050  -0.01290   -0.12320
群益中國新機會基金N-美元                                          9.99160    9.96260   0.02900    0.29109
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.87750    8.84290   0.03460    0.39127
群益中國新機會基金-美元                                          10.68360   10.65260   0.03100    0.29101
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
群益平衡王基金                                                   19.56640   19.55540   0.01100    0.05625
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.83000    7.86000  -0.03000   -0.38168
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.72000    5.74000  -0.02000   -0.34843
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.76720    9.79930  -0.03210   -0.32757
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.13430   10.17780  -0.04350   -0.42740
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.94270    8.97220  -0.02950   -0.32879
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.27900    9.31880  -0.03980   -0.42709
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.33000    8.37000  -0.04000   -0.47790
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.01810   10.03210  -0.01400   -0.13955
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87300    9.88750  -0.01450   -0.14665
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.60650    9.61990  -0.01340   -0.13929
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.53400    9.54810  -0.01410   -0.14767
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.07580   10.08980  -0.01400   -0.13875
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18240   10.19740  -0.01500   -0.14710
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.77550    9.78910  -0.01360   -0.13893
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.10420   10.13650  -0.03230   -0.31865
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.48280    7.50660  -0.02380   -0.31705
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.94790   15.10150  -0.15360   -1.01712
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.96000   14.12000  -0.16000   -1.13314
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.16000   11.37000  -0.21000   -1.84697
群益印度中小基金N-美元                                            9.51270    9.70780  -0.19510   -2.00972
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.51000    8.69000  -0.18000   -2.07135
群益印度中小基金-人民幣                                          14.11270   14.38780  -0.27510   -1.91204
群益印度中小基金-美元                                            13.60570   13.88470  -0.27900   -2.00941
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.90000   15.22000  -0.32000   -2.10250
群益多利策略組合基金                                             11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
群益多重資產組合基金                                             15.58000   15.70000  -0.12000   -0.76433
群益安家基金                                                     23.86240   23.88150  -0.01910   -0.07998
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05480   16.05470   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.55000   21.93000  -0.38000   -1.73279
群益亞太中小基金                                                 13.56000   13.61000  -0.05000   -0.36738
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.52000   17.53000  -0.01000   -0.05705
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62140    9.64620  -0.02480   -0.25710
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.52410    7.54350  -0.01940   -0.25718
群益店頭市場基金                                                 98.34000   97.99000   0.35000    0.35718
群益東方盛世基金                                                  9.68000    9.79000  -0.11000   -1.12360
群益東協成長基金-人民幣                                          14.57580   14.68700  -0.11120   -0.75713
群益東協成長基金-美元                                            13.90730   14.02750  -0.12020   -0.85689
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.02000   13.15000  -0.13000   -0.98859
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.28670   11.34950  -0.06280   -0.55333
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.86770   10.92810  -0.06040   -0.55270
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.13700   10.19810  -0.06110   -0.59913
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.17240   10.22900  -0.05660   -0.55333
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.79830    9.85280  -0.05450   -0.55314
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.13730    9.19230  -0.05500   -0.59833
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.93460    9.98990  -0.05530   -0.55356
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.97250   10.02790  -0.05540   -0.55246
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.99880   10.05900  -0.06020   -0.59847
群益長安基金                                                     29.12000   29.05000   0.07000    0.24096
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.56050   14.82180  -0.26130   -1.76294
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.31000   13.56000  -0.25000   -1.84366
群益真善美基金                                                   17.39360   17.38900   0.00460    0.02645
群益馬拉松基金                                                  121.58000  120.97000   0.61000    0.50426
群益深証中小板基金                                               16.03000   16.05000  -0.02000   -0.12461
群益創新科技基金                                                 32.45000   32.29000   0.16000    0.49551
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.02820    9.96380   0.06440    0.64634
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.03240    9.97800   0.05440    0.54520
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.92070   10.85070   0.07000    0.64512
群益華夏盛世基金-美元                                            11.06210   11.00210   0.06000    0.54535
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.27000   17.19000   0.08000    0.46539
群益奧斯卡基金                                                   28.06000   27.95000   0.11000    0.39356
群益新興金鑽基金-美元                                            13.83380   13.87890  -0.04510   -0.32495
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
群益葛萊美基金                                                   23.70000   23.70000   0.00000    0.00000
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.29000   18.40000  -0.11000   -0.59783
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.36000   13.40000  -0.04000   -0.29851
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.68840   11.72600  -0.03760   -0.32065
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.54310   11.59950  -0.05640   -0.48623
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.40140   11.44660  -0.04520   -0.39488
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.84460    8.87290  -0.02830   -0.31895
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.55610    9.60280  -0.04670   -0.48632
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.13810    9.17420  -0.03610   -0.39349
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.76000   29.87000  -0.11000   -0.36826
德信中國精選成長基金                                             12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
德信台灣主流中小基金                                             18.74000   18.58000   0.16000    0.86114
德信新興股票組合基金                                             11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91250   11.91230   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.65300   10.66090  -0.00790   -0.07410
德信數位時代基金                                                 28.34000   28.61000  -0.27000   -0.94373
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63940   11.63920   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.23000   17.38000  -0.15000   -0.86306
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.59000   17.88000  -0.29000   -1.62192
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.36000    7.41000  -0.05000   -0.67476
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.29000   10.37000  -0.08000   -0.77146
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.00280   10.01860  -0.01580   -0.15771
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.01510   14.03710  -0.02200   -0.15673
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.33180    8.34340  -0.01160   -0.13903
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.51740   11.52210  -0.00470   -0.04079
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.58790   11.59330  -0.00540   -0.04658
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.05850   13.07440  -0.01590   -0.12161
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摩根大歐洲基金                                                   17.97000   18.11000  -0.14000   -0.77305
摩根中小基金                                                     25.53000   25.52000   0.01000    0.03918
摩根中國A股基金                                                  15.99000   15.88000   0.11000    0.69270
摩根中國A股基金(美元)                                            13.27000   13.16000   0.11000    0.83587
摩根中國亮點基金                                                 14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.33340   12.33610  -0.00270   -0.02189
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.42200   13.42590  -0.00390   -0.02905
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.80920   10.80310   0.00610    0.05647
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.60540   13.60840  -0.00300   -0.02205
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.25480   15.25950  -0.00470   -0.03080
摩根台灣金磚基金                                                 21.24000   21.22000   0.02000    0.09425
摩根台灣增長基金                                                 51.94000   52.01000  -0.07000   -0.13459
摩根平衡基金                                                     28.29000   28.24000   0.05000    0.17705
摩根全球α基金                                                   18.46000   18.65000  -0.19000   -1.01877
摩根全球平衡基金                                                 15.61990   15.66330  -0.04340   -0.27708
摩根全球發現基金                                                 12.40000   12.55000  -0.15000   -1.19522
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80710    9.85440  -0.04730   -0.47999
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63690   10.68700  -0.05010   -0.46879
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.18730   10.23380  -0.04650   -0.45438
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27680   11.33120  -0.05440   -0.48009
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.94370   10.96400  -0.02030   -0.18515
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.71790   13.74330  -0.02540   -0.18482
摩根亞洲基金                                                     58.65000   58.92000  -0.27000   -0.45825
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.90050    8.91130  -0.01080   -0.12119
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.32730   10.33710  -0.00980   -0.09480
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.26610    9.27330  -0.00720   -0.07764
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.61380   12.62940  -0.01560   -0.12352
摩根東方內需機會基金                                             18.57000   18.66000  -0.09000   -0.48232
摩根東方科技基金                                                 38.58000   38.91000  -0.33000   -0.84811
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
摩根金龍收成基金                                                 24.05000   24.10000  -0.05000   -0.20747
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05870   15.05860   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.45000   14.61000  -0.16000   -1.09514
摩根新金磚五國基金                                               12.24000   12.32000  -0.08000   -0.64935
摩根新絲路基金                                                   11.16000   11.26000  -0.10000   -0.88810
摩根新興35基金                                                   14.32000   14.38000  -0.06000   -0.41725
摩根新興日本基金                                                 24.82000   25.03000  -0.21000   -0.83899
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.96630    7.98790  -0.02160   -0.27041
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.03310   11.06300  -0.02990   -0.27027
摩根新興科技基金                                                 60.59000   60.45000   0.14000    0.23160
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.49880    8.50850  -0.00970   -0.11400
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.61030   10.62240  -0.01210   -0.11391
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.14840    9.17900  -0.03060   -0.33337
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.17340   10.20210  -0.02870   -0.28131
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.77910    9.80280  -0.02370   -0.24177
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.31420   10.34870  -0.03450   -0.33338
摩根龍揚基金                                                     35.95000   36.03000  -0.08000   -0.22204
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.11000   11.22000  -0.11000   -0.98039
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.04000   11.15000  -0.11000   -0.98655
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.79000   10.91000  -0.12000   -1.09991
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.40670    9.41390  -0.00720   -0.07648
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23340   11.24190  -0.00850   -0.07561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.34000   26.11000   0.23000    0.88089
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.74800   11.75710  -0.00910   -0.07740
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.14100   11.14990  -0.00890   -0.07982
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.25310   10.26010  -0.00700   -0.06823
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.56930   10.57740  -0.00810   -0.07658
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.03400   10.04190  -0.00790   -0.07867
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.22800    9.23430  -0.00630   -0.06822
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.94140   10.98480  -0.04340   -0.39509
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.42150   10.47360  -0.05210   -0.49744
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.04320   10.12420  -0.08100   -0.80006
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.65640    9.74430  -0.08790   -0.90207
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.94330   10.02350  -0.08020   -0.80012
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.56020    9.64720  -0.08700   -0.90182
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.78560   11.82710  -0.04150   -0.35089
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.62030   11.66090  -0.04060   -0.34817
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.30600   10.35000  -0.04400   -0.42512
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.34840   11.38830  -0.03990   -0.35036
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.17190   11.21090  -0.03900   -0.34788
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.91120    9.95350  -0.04230   -0.42498
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.84460   23.70030   0.14430    0.60885
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14010   13.14000   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.79550   10.82530  -0.02980   -0.27528
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.40260    8.42580  -0.02320   -0.27534
聯邦精選科技基金                                                 13.25000   13.13000   0.12000    0.91394
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.08560   16.11470  -0.02910   -0.18058
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.61890   12.63040  -0.01150   -0.09105
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.36130   12.38820  -0.02690   -0.21714
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.92640   11.95230  -0.02590   -0.21669
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72680   11.73980  -0.01300   -0.11073
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.07220   11.08820  -0.01600   -0.14430
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.72980   10.74160  -0.01180   -0.10985
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.80640    8.81910  -0.01270   -0.14401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.20000   38.42000  -0.22000   -0.57262
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.66000   15.68000  -0.02000   -0.12755
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.86000  -0.02000   -0.14430
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.01000   13.04000  -0.03000   -0.23006
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.69000   12.71000  -0.02000   -0.15736
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.49000   11.54000  -0.05000   -0.43328
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.42000   15.45000  -0.03000   -0.19417
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.30000   15.33000  -0.03000   -0.19569
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.63000   20.77000  -0.14000   -0.67405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.83000   18.97000  -0.14000   -0.73801
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.66000   12.76000  -0.10000   -0.78370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.05000   16.16000  -0.11000   -0.68069
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.73000   16.84000  -0.11000   -0.65321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.81000   15.92000  -0.11000   -0.69095
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.32000  -0.08000   -0.77519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.05000   16.16000  -0.11000   -0.68069
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.62000   14.73000  -0.11000   -0.74678
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.60000   14.71000  -0.11000   -0.74779
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.39000   18.42000  -0.03000   -0.16287
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.33000   17.35000  -0.02000   -0.11527
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.59000   14.61000  -0.02000   -0.13689
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.67000   13.69000  -0.02000   -0.14609
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.73000   14.76000  -0.03000   -0.20325
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
聯博貨幣市場基金                                                 14.97900   14.97890   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.62080   10.64560  -0.02480   -0.23296
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.47080   14.50020  -0.02940   -0.20276
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.90220    7.92060  -0.01840   -0.23231
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.60000   14.63000  -0.03000   -0.20506
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.52000   22.42000   0.10000    0.44603
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.67000   14.64000   0.03000    0.20492
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.81000   15.75000   0.06000    0.38095
瀚亞巴西基金                                                      5.44000    5.47000  -0.03000   -0.54845
瀚亞外銷基金                                                     42.63000   42.44000   0.19000    0.44769
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.66000   10.77000  -0.11000   -1.02136
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.13000   10.22000  -0.09000   -0.88063
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.63000    9.72000  -0.09000   -0.92593
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.29000  -0.08000   -0.86114
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.40000    9.50000  -0.10000   -1.05263
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.48550   10.54010  -0.05460   -0.51802
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.30840   10.32590  -0.01750   -0.16948
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.15020   12.17450  -0.02430   -0.19960
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07450   10.06080   0.01370    0.13617
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.70880    7.74900  -0.04020   -0.51878
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.20930    8.22320  -0.01390   -0.16903
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.19540    8.21180  -0.01640   -0.19971
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.34800    7.33800   0.01000    0.13628
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.05070    9.06880  -0.01810   -0.19959
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.47870    9.52790  -0.04920   -0.51638
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.59590    9.61220  -0.01630   -0.16958
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.43390    9.45280  -0.01890   -0.19994
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.81000  -0.13000   -1.20259
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.29000   11.40000  -0.11000   -0.96491
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.37000   10.48000  -0.11000   -1.04962
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.07000   10.20000  -0.13000   -1.27451
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.73000   10.84000  -0.11000   -1.01476
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.06000   13.23000  -0.17000   -1.28496
瀚亞印度基金-美元                                                13.38000   13.52000  -0.14000   -1.03550
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.12000   28.44000  -0.32000   -1.12518
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.25000   12.30000  -0.05000   -0.40650
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.10000   12.17000  -0.07000   -0.57518
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.75000   15.80000  -0.05000   -0.31646
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.93310   11.99120  -0.05810   -0.48452
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.84590   12.81770   0.02820    0.22001
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.46060   11.48000  -0.01940   -0.16899
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.85580   10.88170  -0.02590   -0.23801
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.86130   11.77800   0.08330    0.70725
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.50860    9.55490  -0.04630   -0.48457
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.81490    9.79270   0.02220    0.22670
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.74740    9.76380  -0.01640   -0.16797
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.22570    9.24760  -0.02190   -0.23682
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.55080    9.48370   0.06710    0.70753
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.23360   14.32040  -0.08680   -0.60613
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.66290   10.75370  -0.09080   -0.84436
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.99800   11.05730  -0.05930   -0.53630
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.59790   12.67470  -0.07680   -0.60593
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.39000   22.55000  -0.16000   -0.70953
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53730   13.53720   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.59000   25.10000  -0.51000   -2.03187
瀚亞高科技基金                                                   61.44000   61.18000   0.26000    0.42498
瀚亞理財通基金                                                   25.29000   25.27000   0.02000    0.07915
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
瀚亞菁華基金                                                     22.64000   22.60000   0.04000    0.17699
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.18360   13.21760  -0.03400   -0.25723
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.58260    9.60730  -0.02470   -0.25710
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.90270   10.96940  -0.06670   -0.60806
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.01170    9.97790   0.03380    0.33875
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.47950   11.51430  -0.03480   -0.30223
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.13960   10.17930  -0.03970   -0.39001
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.29730   10.24680   0.05050    0.49284
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.94630    9.00100  -0.05470   -0.60771
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.94600    7.91920   0.02680    0.33842
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.88980    9.91980  -0.03000   -0.30243
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.76070    8.79500  -0.03430   -0.38999
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.38970    8.34860   0.04110    0.49230
瀚亞電通網基金                                                   15.94000   15.87000   0.07000    0.44108
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.73740   13.75460  -0.01720   -0.12505
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.27100   10.31380  -0.04280   -0.41498
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.30040   10.30870  -0.00830   -0.08051
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.68820   11.70290  -0.01470   -0.12561
瀚亞歐洲基金                                                     11.69000   11.82000  -0.13000   -1.09983
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