歐央行研究：歐元區人口老齡化是維持低利率的重要理由

在市場猜測歐央行何時宣布升息時，歐洲央行最新研究表明，歐元區人口老齡化的趨勢會遏制長期經濟增長，人口結構的變化或令未來數十年的利率政策不得不保持低位。

歐央行經濟學家 Carolin Nerlich 和 Joachim Schroth 周二發布了一篇題為《人口老齡化的經濟影響和養老金制度改革》論文，重點考察了人口老齡化對歐元區宏觀經濟和財政政策的影響。

歐洲統計局（Eurostat）最新數據顯示，歐元區內總人口將從 2016 年的 3.4 億漲至 2040 年的 3.52 億，但在 2070 年降回 3.45 億。期間，由生育率下降、平均壽命延長和凈人口流動有限等因素帶來的老齡化趨勢，會持續並最終得到強化。

這將導致 65 歲及以上的老年人口（也稱老齡世代，old-age cohort）絕對數量在 2050 年達到頂峰，老年撫養比（衡量 65 歲及以上占 15-64 歲適齡工作人口的比例）會從 2016 年的均值 30%，漲至 2070 年的 52%。歐元區總和生育率為 1.6（每個女性有 1.6 個孩子），遠遜於保持世代更替時人口穩定的中性總和生育率 2.1。

研究發現，由於凈人口流動對老齡化的影響有限，如果退休年齡不更改或養老金制度不改革，參與工作的適齡人口會減少，各國政府面臨公共養老金支取的更大負擔，與醫療保健和長期看護有關的服務成本也會上漲，威脅長期的政府財務健康。

人口結構的改變趨勢還會在長期減少勞動力供給、帶來生產率損失。人口老齡化帶來的投資、消費和儲蓄等行為變化，也會對經濟的長期潛在增長產生反作用。由於消費模式發生變化，相對物價會受到影響，進而對貨幣政策變遷和中性均衡利率變動造成挑戰。

英國《金融時報》分析稱，在此前經歷了多年的經濟不確定性之後，歐央行的貨幣政策制定者有了更多的理由保持利率鴿派。因為二戰之後的「嬰兒潮」一代人（50 後和 60 後）已經陸續步入退休年齡，本份研報也建議歐元區各國政府開始考慮人口結構變化的後果。

在歐央行 3 月議息會議按兵不動，並刪除了經濟前景惡化時保持或擴大 QE 買債規模的聲明語句後，市場對在今年底徹底結束非常規的 QE 項目、在明年第二季升息的預期越來越高。路透社透露，就連鴿派委員也支持今年結束 QE，並對 2019 年第二季升息的市場預期感到滿意。

但英國《金融時報》援引一些理論經濟學家認為，金融危機後的復甦歷程顯示，發達經濟體普遍遭遇經濟增速回歸、但通膨疲軟的現象。因此，生產率增速和薪資壓力可能會在長期保持疲軟，無法重回危機前的水平。結合人口老齡化的趨勢，主要央行的利率政策也很難重返危機前。

『新聞來源／華爾街見聞』