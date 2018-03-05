貿易戰疑慮讓歐元區投資人信心「連2降」 創2017年4月以來新低

研究機構 Sentix 週一 (5 日) 公布 3 月歐元區投資人信心指數，受貿易戰疑慮影響，該指數自 2 月的 31.9，降至 24.0，連續兩個月下滑，並創 2017 年 4 月以來新低。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅；投資人擔心，川普此舉將引發貿易戰。

Sentix 研究員 Manfred Huebner 表示，川普的行徑不僅令歐盟感到震驚，投資人反應也很明顯。

Sentix 歐元區投資人信心指數，從 2 月的 31.9，降至 24.0，連續兩個月下滑，且遠低於路透社預估的 31.0，創 2017 年 4 月以來新低。

此外，德國投資人信心指數也從 2 月的 36.2，降至 29.1；德國預期指數自 5.5，降至 - 2.5，為 2016 年 2 月以來最低水平。

Huebner 指出，德國經濟成長，也開始陷入困境，川普的保護主義言論，影響了投資人情緒。

川普計畫對進口鋼鋁課徵高關稅的發言，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅，恐對德國汽車業者，帶來沉重壓力。

Sentix 歐元區投資人信心指數調查時間為 3 月 1 日至 3 日，共有 1,029 名投資人受訪。