退休？碧桂園楊國強：我都想啊！

上周五香港巨富李嘉誠宣佈榮休。碧桂園(02007-HK)楊國強，3月20日出席業績記者會上，也被問及他的退休計劃，他說：我也想退休！

楊國強說也想過退休，那知上周五女兒看到近90歲高齡的李嘉誠才宣佈退休的消息後，便對他說：「你看看人家多大年紀才退休！」他還笑說要將女兒電話給記者，讓記者好好跟女兒說話！另外，市場最近出版了一本書，叫《我在碧桂園的1000天》，被問及對這本書的看法時，楊國強好像沒有留意到有這樣一本書，還著記者買一本送給他，他也想看一下。

碧桂園2017年合同銷售金額高達5508億元人民幣，同比增長78%，晉升全球最大住宅房地產商，對此楊國強有何感想？楊說，國家改革開放40年，不斷推進城鎮化現代化，中國人勤勞聰明；碧桂園也順應國家進步潮流，努力進步為社會服務。他又特別指出，全國十大房產商中，碧桂園的售樓均價為十大中最低。由於集團的房產業務做得太能幹，他表示有空為國家做多些事，發展農副產業務；他自己也是種田出身，期望能為鄉村做點事情。

文：周燕芬

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