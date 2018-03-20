既然升息「板上釘釘」 這次聯準會會議應該關注什麼？

即將發生什麼？

聯準會將於台北時間周四（3 月 22 日）凌晨 2 點公布 3 月利率決議，聯準會主席鮑威爾也將迎來上任以來首次決議會後新聞發布會。

為何重要？

目前聯準會每年進行 8 次議息會議，其中只有 4 次會在會後進行新聞發布會，而這 4 次會議都被認為「可能」進行利率調整，比如本次會議。

事實上，投資者作出如此預期是原因的。儘管鮑威爾的前任柏南奇和葉倫都曾指出，可能「即興」在沒有安排發布會的議息會議上調整利率，但這種情況從未發生過。

聯準會會不會升息？

由於開年第一次葉倫「告別」會議上已經釋放了通膨前景預測的鷹派信號，因此市場認為，聯準會 3 月會議升息已是「板上釘釘」。

路透調研了 104 位分析師，所有人都預計聯準會將在 3 月會議上升息 25 個基點至 1.50-1.75%。

此前高盛已將聯準會 3 月升息機率上調至 95%，其給出的理由是全球經濟增長仍然非常堅挺，且美國近期的數據加強了高盛對聯準會將在 2018 年和 2019 年每季度都升息一次的確信度。

「除非在 FOMC 開會之前發生重大負面新聞，不然 FOMC 3 月會議升息已是板上釘釘。」 High Frequency Economics 首席美國經濟學家 Jim O』Sullivan 表示。

重點關注什麼？

由於市場已經計入聯準會升息的可能，焦點轉向利率「點陣圖」，即今年升息次數會不會進一步上升。

本月初，鮑威爾首次在國會作證時表示，「預計將進一步逐步升息」，美國經濟展望維持強勁，市場波動不會阻止升息步伐。這種言論已經讓市場對今年聯準會升息四次的預期增強。

路透調查顯示，由於穩健的就業市場支撐了樂觀看法，分析師預計今年聯準會還將再升息三次，每季再升 25 個基點，在 2018 年結束前利率將來到 2.25-2.50%。而僅在幾周前，大部分分析師認為聯準會 2018 年全年僅升息三次。

不過，高盛高級經濟學家 David Mericle 和曾在聯準會工作 26 年、並曾任 FOMC 經濟學家的德銀證券首席經濟學家 Hooper 都警告，聯準會今年有升息五次的風險。

有何風險？

去年年底川普政府大舉推出減稅和擴大開支計劃，聯準會幾乎一口氣就消化了市場影響。

但川普本月初突然宣布全面開徵鋼鐵和鋁關稅，貿易戰號角的吹響可能令通膨一觸即發，而通膨上漲、全球經濟增速放緩的「鍋」，聯準會也得一起背。

「通膨升至 4% 或更高的風險是真真切切的，而且這會迫使聯準會以更積極的態勢收緊貨幣政策。」 Economic Outlook Group 全球首席分析師 Bernard Baumohl 警告。

「由於當前的增長經濟周期已經持續了很久，任何政策失當都可以輕易導致經濟增長態勢終結。」

Jefferies 首席分析師 Ward McCarthy 也警告稱， 「如果美國掀起的貿易戰導致全球各國政府都開始走上保護主義和貿易戰道路，那麼將對經濟增長產生非常不利的影響。」

聯準會面臨什麼壓力？

自從上周川普首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）離職後，川普很快提名了新的繼任者——庫德洛（Larry Kudlow）。但和前任不同的是，庫德洛首次提到聯準會就警告稱，希望聯準會別做過頭。

「市場會照看好自己，整個形勢也會這樣。聯準會會做自己必須做的，但我希望他們別做過頭。」 庫德洛在接受 CNBC 採訪時說。

此外，庫德洛還曾批評聯準會去年的政策，稱聯準會用了錯誤的模型評估通膨，聯儲沒有權力左右價格。

這等於直接打臉聯準會，畢竟後者的雙重使命之一就是實現物價穩定。

接下去關注什麼？

3 月聯準會會議之後，萬一貿易保護主義氣焰高漲，聯準會原本希望美國經濟步入充分就業及通膨達標的 「軟着陸」階段，可能變成物價上漲或失業率上漲 「兩害相權取其輕」。

芝商所官網提供的 QuikStrike 的持倉量熱度圖 Heatmap 工具可以說是市場情緒的放大鏡，該工具顯示，截至 3 月 16 日，E 迷你標普每周期權合約的看跌期權部位主要集中於 2690、2700（最為集中）點位，而看漲期權部位則主要集中於 2760、2800（最為集中）和 2825 點位。

結合 3 月 16 日的標普 500 指數收盤價 2741.38 點，發現雖然存在上述聯準會鷹派傾向、美國通膨回升和川普貿易保護主義行為等政經風險，但市場並未完全消化，多數投資者情緒仍偏向看漲，指數回落至看跌期權集中行權點位的空間較為有限。

投資者可以通過 E 迷你標普每周期權合約提前建立部位，以充分對衝上述被市場所忽視的風險。

芝商所旗下的每周期貨期權為對沖一周當中發生的市場風險時間的有效工具，數據顯示，二月份每周期權日均成交量達到破紀錄的 110 萬張合約，占期權總成交量的 18%，其中亞洲交易時段的成交量大幅年增率增長 318%。

『新聞來源／華爾街見聞』