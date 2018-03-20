

◆盤勢分析

1.Facebook 個資管理問題引發科技股賣壓，使得週一美股呈現大跌，S&P 500、 Nasdaq 創 2/8 以來最大單日跌幅。Fed 即將公布的利率決議也引起一些不安，投資者預計 Fed 會採取更積極的正常化貨幣政策途徑，並提升借款成本。道瓊下跌 1.35%、S&P 500 下跌 1.42%，科技股跌幅較重，Nasdaq 下跌 1.84%，SOX 下跌 1.95%。道瓊與 S&P 500 有回測半年線的可能，Nasdaq 有回測季線的可能，惟中長期均仍然偏多，下檔空間有限。

2. 國際股市於上週尾聲呈現小漲小跌，使得週一台股呈現開低走低，低檔仍有買盤浮現，指數很快呈現震盪走高，惟延續力道不足，類股上呈現漲跌互見，終場指數僅僅小漲 19.20 點，漲幅 0.17%，收在 11046.90，成交金額萎縮至 1109.19 億元。

3. 觀察台股技術面，農曆年後緩步挺升的格局不變，短、中期均線逐漸有利於多頭，紛紛開始走揚，惟挺升的過程中量能明顯不足，僅有上週五在富時調整台股權重生效日、最後一盤買盤湧進下，單日成交金額達 1681 億元，其它交易日台股成交金額皆明顯不足，在 20 日均量沒有出現走揚前，台股恐難一次克服元月下旬頭部型態 (11100-11270) 的反壓，將以反覆震盪整理機率居大，整理區間將落在 10800-11200，盤面結構將呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 + 22.83 億元、投信 - 3.04 億元、自營商 - 8.32 億元，三大法人合計億元買超 11.46 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.30%、金融 + 0.05%、非金電 + 0.01%、櫃檯市場 + 0.16%，電子類股持續是農曆年後表現最強的區塊，IC 設計、矽晶圓、記憶體、網通、被動元件、設備、PCB 上游與面板相關較有表現；金融股農曆年後亦隨著指數上攻，惟佔大盤成交比重沒有增加，在台股成交金額沒有明顯放大前，預料金融股難有連續上攻機會，僅有個股表現；非金電則是以塑化、機電、電動車相關、風電、潤泰集團較有表現。

5. 在電子股部份，權值電子股除 2454 聯發科呈現上漲外，其它權值電子股普遍呈現整埋格局，族群上以 IC 設計、矽晶圓、記憶體、網通、被動元件、設備、PCB 上游與面板相關較有表現，IC 設計指標股 2454 聯發科、2379 瑞昱、3014 聯陽，操作上或可留意 3035 智原、3443 創意、4947 昂寶 - KY、4919 新唐；矽晶圓指標股 5483 中美晶，操作上留意 6488 環球晶、3532 台勝科；記憶體指標股 2408 南科，操作上留意 8271 宇瞻、3260 威剛；網通 3558 神準、6263 普萊德表現較強，操作上 2345 智邦、3596 智易、5388 中磊或可留意；被動元件指標股 2327 國巨、2492 華新科，操作上聚焦 3026 禾伸堂、3090 日電貿；PCB 聚焦於上游股 6213 聯茂、6274 台燿較值得留意；設備指標股 6196 帆宣，操作上留意 3413 京鼎；面板除了 2409 友達、3481 群創值得留意外，上游材料股 5234 達興、8163 達方、3010 華立亦值得留意。

6. 在金融股部份，週一佔大盤成交比重僅僅 5.16%，農曆年後金融類股指數隨著指數反彈亦有表現，惟量能明顯不足，在台股成交金額沒有明顯放大前，預料金融股難有連續上攻機會，推測以區間整理機率居大，指標股觀察佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金

7. 至於非金電，仍是個別族群表現，短線聚焦於塑化、機電、電動車相關、風電、潤泰集團，塑化股大型股指標 1301 台塑、1303 南亞，二線股指標 1313 聯成、1312 國喬，操作上留意 1326 台化、1305 華夏、1310 台苯；機電指標股 1513 中興電、1605 華新、4557 永新 - KY，操作上 2049 上銀、1590 亞德客 - KY 值得留意；電動車相關指標 1536 和大，操作上 3665 貿聯 - KY、4739 康普、4721 美琪瑪或可留意；風電指標 3708 上緯投控、9958 世紀鋼；潤泰集團 2915 潤泰全、6541 泰福 - KY 具指標。

