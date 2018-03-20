【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



1. 美股盤後整理：

由於本市適逢聯準會會議召開，市場維持觀望的態度，道瓊工業指數下跌 335 點，反映聯準會的升息預期。而科技類股拉回幅度較大，主要的原因除了聯準會的因素之外，臉書 (Facebook) 領跌，社群媒體相關的個股，都出現大幅度的拉回。

除了升息議題之外，市場也擔心潛在的全球貿易戰。主要的原因為川普政府對於中國的貿易政策，採取鷹派立場，並推進對外國鋼鐵和鋁的關稅。市場更擔憂未來中國將會提出更多的關稅反擊，對此將影響美國輸出中國的營收表現。

目前美國三大指數中，唯道瓊工業指數已錯過季線扣抵，季線呈現下彎的態勢，也就是說，未來道瓊工業指數將沿半年線整理三個月。其次則是標準普爾 500 指數，同樣也是沿季線整理，而科技類股那斯達克指數，則是沿月線向上成長。



2. 台股盤後重點

昨天台股尾盤拉升到 5 日線之上，今天預期受美股拉回影響，不排除回測月線之上，由於月線仰角斜率高，預期月線之上將可獲得支撐。昨天強勢的矽晶圓族群，今天預期漲多將進行整理，而顯卡族群是否持續表現，仍有待觀察。最後，鋼鐵族群也因積極向美國政府爭取免關稅，後續走勢也值得注意。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

