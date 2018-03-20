【大慶證券】投顧盤前－美科技股領跌  半導體為台股多頭關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚聯袂重挫，主要在於 Facebook 股價大跌，帶動市場對於對大型科技公司監管加劇的擔憂，Facebook 股價大跌 6.8% 拖累科技股表現，因先前川普競選服務的顧問公司獲得 5000 萬 Facebook 使用者的資料，此外，聯準會即將舉行兩日利率會議，市場觀望聯準會的會受聲明是否更為鷹派，也導致美股盤中買盤縮手。從技術面來看，那斯達克、費半指數昨晚走跌後，那斯達克已經跌破月線，在極短線有轉弱的跡象，這也暗示，近期科技股在經過近期的漲勢後，短線將開始震盪，所幸，費半指數尾盤收腳，月線上仍獲得支撐，今晚能否由費半指數領先反攻，將為美股多頭關鍵，變數觀察美債、美元表現。

雖然美股四大指數上周五回穩，然昨日亞股仍呈現漲跌互見的走勢，日、韓股市震盪壓低而陸股與台股則為開低走高的格局，從亞幣大多呈現小幅升值的狀況來看，顯示外資並未在此時大舉撤出亞洲市場，不過，因昨晚美股開始有轉弱跡象，今日亞股能否適時走強，也將成為短線關鍵，目前來看，在聯準會利率決策會議結束前，亞股將維持震盪格局，亞幣升貶將成為短線關鍵。

台股昨日開低走高，雖然早盤受到日韓股市拖累開低，不過在外資為明顯偏空，加上內資仍偏多下，大盤收盤仍站穩在 11000 點之上，從技術面來看，台股目前仍受制於 2/5 日的向下跳空缺口，而也因 3/12 日的長紅低點 10906 點仍有撐，所以讓指數在這 200 點的空間狹幅震盪，外資今日現貨買超 22 億元、期貨則加碼 2100 口。未平倉淨多單回升到 4.38 萬口，從外資昨日期現貨同步偏多的動作來看，代表目前外資對台股的態度並未改變，只是短線先觀望聯準會的利率決議，研判未來外資買盤仍將回籠。從盤面來看，強勢主流仍是先前盤面主軸，包括矽晶圓、被動元件、記憶體、電動車等，其中矽晶圓指標中美晶因被點名可能遭到陸資收購，股價盤中一度亮燈漲停，而南亞科在記憶體價格居高不下，加上美光股價維持高檔，短線有挑戰百元關卡的架式，其他如和大、華新科也都各擁題材走強，從目前盤面現象來看，中小型股維持輪動態勢不變，除了上述主流股逢回仍可偏多操作外，其他可觀察基本面佳、法人籌碼偏多以及位階偏低等類股，操作上不追高即可。

