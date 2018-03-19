心連心化肥(01866-HK)預料2018年國內尿素價格有一定支撐

中國心連心化肥(01866-HK)業績報告中指出，集團的整體毛利率由2016財政年度的約18%增加至2017財政年度的約21%，此乃主要由於尿素及甲醇的毛利率增加，以及於三聚氰胺及DME產品投產後更靈活優化產品組合所致。

其中尿素的毛利率由2016財政年度的約19%增加至2017財政年度的約23%。這主要是由於受中國日益增加的環保壓力及行業整合導致供應收緊影響，尿素的平均售價增加約25%。該增加被平均銷售成本增加約19%所部分抵銷，而平均銷售成本增加乃由於煤炭平均採購價增加。

2017年，雖然國內玉米價格維持低位及尿素農業需求下滑，但相對於2016年，尿素平均價格仍升高25%。主要原因是隨著中國環保政策日趨嚴苛和煤炭企業供給側改革，導致模小和成本高的企業加速關停，從而促使國內尿素行業整合。公司預計2018年國內環保壓力會繼續存在，尿素行業整體開工率仍將維持低位；同時隨著國內玉米價格企穩，尿素農業需求量進一步下滑的可能性不大，對2018年國內尿素價格有一定支撐。

公司將繼續實施差異化產品策略，以繼續提高高效肥銷售佔比，進一步提升化肥產品的盈利能力和市場競爭力。另外，隨著公司的三聚氰胺、二甲醚及甲醇等新建項目的陸續投產，公司逐步提升了生產線的柔性調節能力，可以根據化肥和化工產品之間的盈利能力靈活調整產品結構，減少週期性對公司的影響，提升集團的盈利能力和抗風險能力。

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