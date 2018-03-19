【權益變動】萬成金屬包裝(08291-HK)再遭大股東梁建勳減持771.5萬股

港交所最新資料顯示，萬成金屬包裝(08291-HK)遭大股東梁建勛于2018年03月14日在場内以每股平均價0.938港元減持好倉771.5萬股，交易總值約723.667萬港元。截止3月15日減持後，梁建勳持有股份減少至251,715,000股，持股比例由64.86%降至62.93%。

此外，梁建勳于3月13日在場内以每股均價1.0496港元出售1118萬股，及彼亦于3月12日以每股均價1.349港元場内出售565.5萬股。

根據聯交所資料，去年7 月上市的萬成，目前由控股公司Fortune Time 持有近七成股份，原本由梁建恒與親兄弟梁建勳各持有五成股權。據萬成此前1月28的公告，公司原控股股東之一的梁建恒已于今年1月23日以約人民币7561.9萬元的代價悉數出售了其于FortuneTime的50%股權，并因此不再爲公司控股股東。

萬成稱，梁建恒出售Fortune Time 股權，可能構成違反創板上市規則，以及向公司與聯交所作出的禁售承諾，亦可能構成違反公開發售包銷協議。根據萬成去年上市時招股文件，梁建恒向公司、保薦人及聯席牽頭經辦人承諾，在無取得事先書面同意的情況下，自上市日期起計5 年内，不會出售或訂立任何協議出售其持股。

萬成董事會表示，正就梁建恒可能涉及違約，目前正就針對事件將採取的行動徵詢法律意見。但出售事項對公司的營運或財務狀況并無重大影響，而接手控股公司股份的新股東為獨立第三方。

根據此前，萬成1月28的公告，除梁建恒因售股不再為控股股東外，FortuneTime及梁建勳仍為公司控股股東。

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