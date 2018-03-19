中保協對保險業人工智能應用情況開展調研

為貫徹落實全國保險監管工作會議精神，中國保險行業協會(以下簡稱“中保協”)啓動了以“人工智能在保險業的應用與發展”為主題的課題研究，近期中保協通過調查問卷的形式對保險公司人工智能應用情況進行了調查摸底。

據了解，此次調研的一個大背景是：近年來，保險科技的快速發展為保險業更好地順應市場趨勢、滿足客戶需求和改善消費者體驗提供了重要支持，未來也將為保險業更好地提升供給能力和水平提供新的思路與路徑。

“人工智能在保險業的應用與發展”為主題的課題研究，主要以廣泛的調研和信息收集為基礎，梳理行業普遍性的短板與痛點，為行業提供借助人工智能實現轉型升級的整體解決方案，推動行業競争力不斷提升。

此次調查問卷一套共計4份，分别由保險公司管理層、保險業務條線、資金運用條線、信息或科技管理條線相關部門填寫。

其中，由保險公司管理層填寫的調查問卷内容，包括：先進技術的引進和創新對本公司未來1年至3年的發展是否重要?公司的哪些業務環節最迫切需要應用大數據與人工智能技術?公司應用大數據和人工智能技術最大的擔憂是什麽?公司是否有進行大數據與人工智能技術應用的計劃，如有，1年/3年的成本投入預算是多少?公司未來計劃與第三方科技機構開展合作的模式有哪些?

另外，由保險業務條線填寫的調查問卷内容，包括：公司在産品設計環節應用到的數據來源有哪些?公司分别在費率設定環節、營銷銷售環節、承保核保環節、定損理賠環節、客戶服務環節、風險管理環節等應用了哪些大數據和人工智能技術?公司最迫切需要大數據與人工智能應用到哪些環節?公司應用大數據和人工智能技術所遇到的實際問題?部門是否有大數據與人工智能技術應用的人才計劃(如崗位設置、招 聘計劃、人員數量)?

由資金運用條線填寫的調查問卷内容，包括：部門分别在投資端、風險端應用了以下哪些大數據和人工智能技術?部門與第三方機構在大數據和人工智能應用上有哪些合作?部門期望在投資端、風險端應用哪些大數據與人工智能技術?部門應用大數據和人工智能技術所遇到了哪些實際問題?部門對大數據和人工智能技術在資金運用業務中最大的擔憂是什麽?

由信息或科技管理條線相關部門填寫的調查問卷内容，包括：公司是否實現了大數據平台，如有，在大數據平台上實現了哪些建設?公司數據量的大小在哪個區間?公司是否對接有第三方公司的外部數據，如有，外部數據的來源有哪些?公司哪些環節應用到了大數據與人工智能技術?公司應用到了哪些大數據和人工智能技術?公司最迫切需要大數據與人工智能應用到哪些環節?公司未來期望應用哪些大數據和人工智能技術?部門應用大數據和人工智能技術所遇到的實際問題?

來源：中國證券網

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